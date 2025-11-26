xs
โอกาสดี ห้ามพลาด! ดีป้า เร่งเครื่องชวนชาวสวนทุเรียนทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการ “OTOD ทุเรียนดิจิทัล” ใช้ IoT ฟรี ยกระดับสู่เกษตรอัจฉริยะ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เดินหน้ารับสมัครเกษตรกรเข้าร่วม โครงการ 1 ตำบล 1 ดิจิทัล (OTOD ทุเรียนดิจิทัล) อย่างต่อเนื่อง พร้อมเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรชาวสวนทุเรียนทั่วประเทศรีบคว้าโอกาสสำคัญในการพลิกโฉมการทำสวนทุเรียนแบบเดิม ๆ ให้ก้าวสู่การเป็น “เกษตรอัจฉริยะ” อย่างแท้จริง

โครงการนี้มุ่งหวังให้เกษตรกรชาวสวนทุเรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และสร้างมาตรฐานผลผลิตสู่สากล โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการสวนทุเรียนตั้งแต่การวางแผนการเพาะปลูก การดูแลรักษา การจัดการน้ำ การตรวจสอบคุณภาพผลผลิต ไปจนถึงการติดตามย้อนกลับแหล่งที่มา (Traceability) ผ่านแอปพลิเคชันเพื่อจดบันทึกการเพาะปลูก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค

นอกจากนี้ เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี IoT เพื่อให้ชาวสวนทุเรียนสามารถจัดสรรน้ำในสวนได้อย่างแม่นยำ ประหยัดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยสั่งการผ่านโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้ เกษตรกรยังสามารถตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้นในอากาศและในดินได้แบบเรียลไทม์

ดีป้า เชื่อมั่นว่าการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ จะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพทุเรียนไทยให้ได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นผู้นำด้านสินค้าเกษตรมูลค่าสูงในตลาดโลกอย่างยั่งยืน

อย่ารอช้า! โอกาสสำคัญที่จะพลิกโฉมสวนทุเรียนให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เร่งสมัครก่อนพลาดโอกาสดีๆ สามารถศึกษาข้อมูลและสมัครได้ผ่านแอปพลิเคชัน ‘ทางรัฐ’ หรือ https://duriandigital.depa.or.th หรือโทรศัพท์: 06 1423 9055 และ 09 2955 9478













