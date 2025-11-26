ไทยกรุ๊ป x ABAC ผนึกพลังยกระดับ “ทายาทธุรกิจไทย” เปิดตัวหลักสูตรระดับผู้นำ Legacy to Legend (L2L) – ปั้นผู้นำรุ่นใหม่ให้พร้อมรับความท้าทายในอนาคต

ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ผนึกกำลังกับ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) เปิดตัวหลักสูตร Legacy to Legend (L2L) อย่างเป็นทางการ หลักสูตรระดับผู้นำที่ถูกออกแบบเพื่อเสริมทักษะการบริหารธุรกิจครอบครัวยุคใหม่ด้วย 4 โมดูลเข้มข้น พร้อมสร้างคอมมูนิตี้ทายาทธุรกิจรุ่นใหม่ที่แข็งแกร่งที่สุดของประเทศ เพื่อส่งต่อความสำเร็จและความยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวไทยแบบไร้รอยต่อ หลักสูตรจัดขึ้นระหว่าง 18 พฤศจิกายน 2568 – 31 มีนาคม 2569 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ รวม 17 สัปดาห์
ธุรกิจครอบครัวกำลังเผชิญจุดเปลี่ยนใหญ่ – ไทยกรุ๊ปฯ ประกาศเป็นผู้นำในการสร้างผู้นำรุ่นต่อไป
ในโลกการค้าและเศรษฐกิจที่เต็มไปด้วยความพลิกผลัน (Disruption) ความท้าทายสำคัญที่สุดของ Family Business คือการส่งต่อกิจการให้ “ราบรื่น” เพื่อความสำเร็จที่ “ยั่งยืน” งานวิจัยจาก HSBC ปี 2025 ระบุว่า 78% ของเจ้าของธุรกิจครอบครัวทั่วโลกต้องการส่งต่อกิจการให้รุ่นถัดไป แต่ 52% ยังไม่มีแผนสืบทอดธุรกิจที่เป็นระบบ โดยเฉพาะในเอเชียที่มีรูปแบบการบริหารและโครงสร้างครอบครัวซับซ้อนเป็นพิเศษ นี่จึงเป็นที่มาที่ บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) นำโดย นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานหลักสูตร L2L ประกาศเดินหน้าปฏิวัติองค์ความรู้ด้านการสืบทอดธุรกิจ ด้วยการพัฒนา Legacy to Legend : A Family Business Enterprise Leadership & Succession Program หลักสูตรระดับผู้บริหารที่มุ่งสร้าง A Living Legacy ให้กับทายาทธุรกิจไทยอย่างเป็นรูปธรรม “เราไม่ได้เพียงพัฒนาหลักสูตร แต่กำลังสร้าง ผู้นำรุ่นใหม่ของประเทศ ที่จะสามารถนำพาองค์กรครอบครัวให้ก้าวข้ามทุกความท้าทายในอนาคต” นายโชติพัฒน์ กล่าว
ด้านรายละเอียด Legacy to Legend (L2L): หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อทายาทธุรกิจไทยโดยเฉพาะ L2L เป็นหลักสูตร Co-Curricular Program เชิงลึกที่ช่วยให้ทายาทธุรกิจได้เรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างทฤษฎีและการลงมือทำจริง ครอบคลุมทุกมิติของธุรกิจครอบครัว ได้แก่ การวางแผนส่งต่อสินทรัพย์และอำนาจ ความเสี่ยงและการบริหารความมั่งคั่ง การวางแผนภาษีและมรดก การสื่อสารในครอบครัว และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจนเนอเรชัน พร้อมต่อยอดไปสู่การเป็นผู้นำที่ขับเคลื่อนธุรกิจครอบครัวให้เติบโตยั่งยืนในระยะยาว ด้วย 4 โมดูลเข้มข้น ออกแบบเพื่อสร้างผู้นำธุรกิจครอบครัวยุคใหม่
Module 1: The Most Sustainable Framework for Family Business สร้างรากฐานธุรกิจที่แข็งแกร่งและจัดการความสัมพันธ์ในครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ Module 2: Strategic Innovation for Future Family Enterprise พัฒนากลยุทธ์และนวัตกรรมให้ธุรกิจเติบโตท่ามกลางการแข่งขันระดับโลก Module 3: Growing as Family Enterprise Leader ยกระดับทักษะภาวะผู้นำสำหรับทายาทรุ่นใหม่ ให้พร้อมรับไม้ต่ออย่างมั่นใจ Module 4: Leadership Transition and Legal Principles เรียนรู้โครงสร้าง Wealth Planning ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงกฎหมายและภาษีที่จำเป็นสำหรับธุรกิจครอบครัว
เนื้อหาในหลักสูตรถ่ายทอดโดยวิทยากรระดับแนวหน้า อาทิ นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ศ.(พิเศษ) กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Mr. William E. Heinecke Chairman of Minor International PCL และ Mr. Lee Woon Shiu Managing Director, DBS รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่านในระดับประเทศและระดับสากล
รุ่นแรกของหลักสูตร L2L มีทายาทธุรกิจครอบครัวจาก 68 ครอบครัว ครอบคลุม 10 อุตสาหกรรม ซึ่งจะร่วมเดินทางเรียนรู้ตลอด 5 เดือน โดยมีคลาสเรียน ทุกวันอังคาร เวลา 14.00–18.00 น. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นอกจากนี้ ผู้เข้าอบรมยังได้รับสิทธิพิเศษจากธุรกิจในเครือไทยกรุ๊ป ได้แก่ ประกันชีวิตกลุ่ม ทุนประกัน 2 ล้านบาท จากบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SE Life และประกันการเดินทาง วงเงิน 2 ล้านบาท จากบริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ IN-SURE
ท้ายสุด นายโชติพัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลักสูตรนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียน แต่เป็นคอมมูนิตี้ทรงพลังของเจ้าของกิจการและทายาทธุรกิจไทย ที่พร้อมสนับสนุนกัน สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจไทย และยกระดับมาตรฐานธุรกิจครอบครัวในระยะยาว ไทยกรุ๊ปฯ ในฐานะผู้นำธุรกิจประกันและการเงินในเครือทีซีซี จะอยู่เคียงข้างทุกครอบครัวในเส้นทางการส่งต่อมรดกสู่ตำนานที่มีชีวิต (A Living Legend) Legacy to Legend (L2L): สร้างผู้นำ สร้างความยั่งยืน สร้างอนาคตไทยไปด้วยกัน ภายใต้โลกยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความผันผวน L2L คือหลักสูตรที่ตั้งใจสร้าง “ผู้นำรุ่นใหม่ของประเทศ”ที่ไม่เพียงบริหารธุรกิจได้อย่างมั่นคง แต่ยังสามารถสานต่ออาณาจักรครอบครัวอย่างยั่งยืน พร้อมสร้างเครือข่ายแห่งมิตรภาพ ความร่วมมือ และพลังแห่งการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้า