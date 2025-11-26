xs
TOA ตอกย้ำผู้นำด้านความยั่งยืน รับรางวัล "Sustainability Disclosure Recognition"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ผู้นำอุตสาหกรรมสีทาอาคารอันดับหนึ่งและเคมีภัณฑ์ก่อสร้างของไทย รับรางวัลอันทรงเกียรติ “Sustainability Disclosure Recognition” จากสถาบันไทยพัฒน์ นับเป็นบริษัทผู้ผลิตสีชั้นนำของประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืนอย่างแท้จริง

โดยมี นางสาววิภาดา นาคไพรัช ผู้อำนวยการสายงาน SHE & Quality Management and Sustainability เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “Sustainability Disclosure Recognition” จาก นางสาววีรญา ปรียาพันธ์ ผู้อำนวยการประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (SDC) สถาบันไทยพัฒน์ โดยมี ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ และนายวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพมหานคร


รางวัลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความริเริ่มที่ดำเนินการผ่านประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Community: SDC) ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยสถาบันไทยพัฒน์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เพื่อสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจในประเทศไทยพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนให้มีความครบถ้วนและมีมาตรฐาน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 12.6 ซึ่งเน้นให้ธุรกิจมีการดำเนินงานอย่างยั่งยืนและโปร่งใส


โดยจะมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่ตระหนักถึงความสำคัญและเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอ สามารถจัดทำและนำเสนอรายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability Report) ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม หรือประเด็นด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงิน


การได้รับรางวัลในครั้งนี้จึงตอกย้ำความสำเร็จของ TOA ในฐานะผู้นำองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนด้วยความโปร่งใส ครบถ้วน เชื่อถือได้ และเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ตามหลักเกณฑ์ 3 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านความสมบูรณ์ (Completeness) 2. ด้านความเชื่อถือได้ (Credibility) 3. ด้านการสื่อสารและนำเสนอ (Communication)

“รางวัล Sustainability Disclosure Recognition เป็นบทพิสูจน์ถึงความตั้งใจจริงของ TOA ในการผนวกแนวคิดความยั่งยืนเข้ากับทุกมิติของการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และพร้อมยกระดับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลให้มีความโปร่งใสเทียบเท่าระดับสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เติบโตอย่างสมดุล” นางสาววิภาดา กล่าว
