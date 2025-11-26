“คนไทยไม่ทิ้งกัน” กู้ภัยเซเว่นฯ เร่งอพยพชาวชุมชนคลองแห อ.หาดใหญ่ ออกจากพื้นที่น้ำท่วมอันตราย
ทีมกู้ภัยเซเว่นฯ ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ ลงพื้นที่ชุมชนคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่ออพยพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเร่งด่วน หลังระดับน้ำเพิ่มสูงและเสี่ยงต่อการถูกตัดขาด
จากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้น ทีมกู้ภัยเซเว่นฯ พร้อมด้วยพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ได้ดำเนินการช่วยเหลือภายใต้โครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ตามนโยบาย “สร้างชุมชนอุ่นใจ” และปณิธานองค์กร “Giving and Sharing” ของซีพี ออลล์ โดยนำเรือเล็กเข้าพื้นที่เพื่ออพยพชาวบ้านออกจากจุดน้ำท่วมสูงและอันตราย เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยสูงสุด