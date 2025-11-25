นิจิดีส์ครีม ครีม อยู่คู่คนไทยกว่า 60 ปี มาแรงท้าลมหนาว ดันยอดขายอันดับหนึ่ง ส่งท้ายปีของตลาด

ผู้บริหาร ห้างหุ้นส่วน จำกัด อุดมนิจ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเนื้อครีม ทาส้นเท้า ข้อศอก หัวเข่า แบรนด์ นิจิดีส์ครีม ที่อยู่ในตลาดมานานกว่า 60 ปี เป็นที่รู้จักตั้งแต่ยุค baby boom จนถึงรุ่นปัจจุบันได้กล่าวว่า ปัจจุบัน ครีมที่ดูแลผิวที่แตกแห้ง จุดด่างดำมีมาก ทำให้ผู้บริโภค สามารถเลือกซื้อ ครีมได้ หลากหลาย แต่ด้วยนิจิดีส์ครีม เป็นแบรนด์ที่แตกต่าง คือ เนื้อครีม สามารถทาที่ข้อศอก หัวเข่าได้
ในปีนี้ นิจิดีส์ครีม มีจุดขาย โดยการทำประชาสัมพันธ์ เสริมเพื่อให้กลุ่มใหม่รับทราบถึง ครีมของคนไทย ที่มีคุณภาพไม่แพ้ ในต่างประเทศและราคาเหมาะสมจับต้องได้ง่าย ถึงเนื้อครีมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่นำเนื้อครีมเอามาขยี้ลงบนฝ่ามือเล็กน้อย ซึ่งอยู่ในตลับสีฟ้า ที่ไม่เหมือนใคร พกพาง่าย
จุดแข็งของนิจิดีส์ครีมเป็นครีมที่ทาส้นเท้า และทาได้ทุกสัดส่วน ที่คุณมีรอยแตกแห้งดำ และคุณสมบัติช่วยให้ผิว ผ่อนคลาย สบายผิว เมื่อเทียบ กับทั่วไป จะมีคุณสมบัติ เฉพาะส้นเท้าแตก เท่านั้น
นิจิดีส์ครีม ต้องการสร้างภาพลักษณ์ แบรนด์นิจิดีส์ครีมให้เป็นครีมทาเท้า และส่วนที่แตกแห้ง รอยดำ ที่ผู้ใช้นำมาใช้ทุกวันพร้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ บริโภคดูแลเท้า ข้อศอก หัวเข่า มือ ให้มากขึ้น เหมือนกับ ร่างกายส่วนอื่นๆ
ด้านการตลาดในประเทศปัจจุบัน ช่องทางการจำหน่าย ได้ที่ ร้านขายยาใกล้บ้านคุณและห้างสรรพสินค้า
สามารถติดตามได้ ใน เฟซบุ๊ค เว็บไซต์ ผู้บริหารนิจิดีส์ครีม ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า " ผมอยากให้ทุกคนให้ความสำคัญดูแลเท้า จุดด่างดำ ตามข้อศอก หัวเข่า ที่คนส่วนใหญ่ มักมองข้าม เพราะถ้าผิวเนียนผิวไม่แตก ไม่ดำ จะช่วยเสริม บุคลิกภาพ ทำให้ ใส่ ชุดอะไรออกมาก็ดูดี เชื่อว่าปลายปี นี้ นิจิดีส์ครีม ทำประชาสัมพันธ์ ขยาย เพื่อทำให้ผู้บริโภครุ่นใหม่ หันมาสนใจ ครีมส้นเท้า ในตำนาน ที่ทุกคนต้องติด ไว้ในกระเป๋า หรือติดบ้าน เชื่อว่า จะทำให้ นิจิดีส์ครีม เป็นที่ยอมรับ ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ เพิ่มขึ้น