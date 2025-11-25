xs
กระทรวงมหาดไทย แถลงข่าวการจัดงาน “Kraam International Symposium 2025” ดัน “ผ้าครามไทย” สู่เวทีโลก

เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย แถลงข่าวการจัดงาน "Kraam International Symposium 2025" เสวนาวิชาการระดับนานาชาติครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี ภายใต้โครงการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ผ้าย้อมครามเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากล 2568 บนแนวคิด "HANDS ACROSS CULTURE" ก้าวสำคัญในการยกระดับและสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้ “ผ้าย้อมครามไทย” สู่เวทีแฟชั่นระดับโลก ตามแนวพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ใน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ 19 - 22 พฤศจิกายน 2568 ณ เอ็มทาวเวอร์ เอ็มสเฟียร์ กรุงเทพมหานคร ในการแถลงข่าวครั้งนั้น กระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการผลักดันผ้าไทยให้เป็นวาระแห่งชาติ

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า “การจัดงาน ‘Kraam International Symposium 2025’ ในครั้งนี้ ถือเป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับภูมิปัญญาผ้าไทย
ตามแนวพระดำริ ‘ผ้าไทยใส่ให้สนุก’ เราตั้งใจสร้างเวทีนี้ให้เป็นจุดเชื่อมโยงมรดกหัตถศิลป์ของไทยเข้ากับบริบทของโลกปัจจุบัน
โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าครามไทยให้เป็นที่ยอมรับในตลาดสากล และผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น ‘เมืองครามโลก’ (World Indigo City) ที่ยั่งยืน”

สำหรับงาน Kraam International Symposium 2025 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ผ้าย้อมครามเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากล ปี 2568 ในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จอย่างงดงามในการสร้างแรงบันดาลใจและเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรจากทั่วโลก ซึ่งจากเสียงตอบรับที่ดีเยี่ยม กรมการพัฒนาชุมชนยืนยันความพร้อมที่จะกลับมาสานต่อความสำเร็จนี้อีกครั้งในปีหน้า เพื่อเดินหน้าผลักดันภูมิปัญญาผ้าครามและหัตถศิลป์ไทยให้เติบโตเป็นสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป โดยตลอดการจัดงานทั้ง 4 วัน มีผู้สนใจเข้าร่วมงานรวมกว่า 1,000 คน นับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับและสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้ “ผ้าย้อมครามไทย” ก้าวสู่เวทีแฟชั่นระดับโลก

