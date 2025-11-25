‘เต่าบิน’ ยกระดับประสิทธิภาพงานควบคุม และงานซ่อมบำรุง ด้วยโซลูชัน Hytera PoC

‘เต่าบิน’ (Tao Bin) แบรนด์ตู้จำหน่ายเครื่องดื่มอัจฉริยะชั้นนำของประเทศไทย เลือกใช้ระบบสื่อสาร Hytera HyTalk Push-to-Talk over Cellular (PoC) ของ Hytera ผู้ให้บริการเทคโนโลยีและโซลูชันการสื่อสารชั้นนำระดับโลก โดยความร่วมมือครั้งนี้ได้พลิกโฉมการปฏิบัติการงานควบคุม และงานซ่อมบำรุงทั่วประเทศของเต่าบิน พร้อมทั้งสร้างมาตรฐานใหม่ด้านประสิทธิภาพ การมองเห็น และการตอบสนองที่รวดเร็วในภาคการค้าปลีกอัจฉริยะของไทย
ระบบสื่อสาร Hytera HyTalk ที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มหลังบ้านของเต่าบิน ช่วยในการรวมศูนย์การบริหารจัดการอุปกรณ์ และเชื่อมโยงทั้งทีมบริการภาคสนามและสำนักงานเข้าด้วยกันผ่านระบบสื่อสารที่ครบวงจร ทั้งเสียง วิดีโอ และ GPS เมื่อใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ PNC460 XRugged Smart Devices ที่ทำงานผ่านเครือข่ายเซลลูลาร์ในพื้นที่ โซลูชันนี้จึงช่วยให้การสั่งการ (dispatch) การสนับสนุนหน้างาน และการประสานการบริการทั่วประเทศเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์แบบ
นับตั้งแต่เริ่มใช้งาน งานควบคุมและงานซ่อมบำรุงของเต่าบิน สามารถยกระดับความแม่นยำในการสั่งการ การทำงานร่วมกันในพื้นที่ และคุณภาพบริการโดยรวม ด้วยฟังก์ชันการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ (real-time monitoring) การให้ความช่วยเหลือผ่านวิดีโอและระบบจัดการอุปกรณ์แบบรวมศูนย์ ทำให้เต่าบินสามารถสร้างเครือข่ายบริการที่ชาญฉลาด ขยายตัวได้ และขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ซึ่งช่วยรับประกันการทำงานของตู้จำหน่ายเครื่องดื่มอย่างต่อเนื่อง และมอบประสบการณ์ที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอทั่วประเทศ
คุณวทันยา อมตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟอร์ท เวนดิ้ง จำกัด และผู้บริหารธุรกิจเต่าบิน กล่าวว่า “ปัจจุบัน ทีมภาคสนามของเราสามารถตอบสนองต่อปัญหาและประสานงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้นทั่วทั้งเครือข่ายของประเทศไทย ระบบสื่อสาร Hytera HyTalk ได้มอบความสามารถในการตรวจสอบการบริการแบบเรียลไทม์ (real-time service visibility) ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพในการสั่งการเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน และยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าได้ดียิ่งกว่าเดิม”
“การติดตั้งระบบสื่อสาร PoC ในครั้งนี้ ได้เน้นย้ำถึงความอเนกประสงค์ของเทคโนโลยี PoC และศักยภาพในการยกระดับการปฏิบัติการด้านบริการ แม้ในภาคธุรกิจเชิงพาณิชย์เกิดใหม่อย่างตู้จำหน่ายเครื่องดื่มอัจฉริยะ อุปกรณ์อย่าง PNC460 ซึ่งมีหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่และใช้งานได้ง่ายเหมือนสมาร์ตโฟน จึงเหมาะสำหรับช่างเทคนิคภาคสนามที่ต้องบันทึกข้อมูล จัดการงาน และประสานงานกับสำนักงานแบบเรียลไทม์ ในขณะที่ภาคธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยบริการกำลังปรับปรุงการดำเนินงานให้ทันสมัย ไฮเทราพร้อมส่งมอบโซลูชันการสื่อสารที่เชื่อถือได้และสามารถขยายขนาดได้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานในแต่ละวันขององค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทย” คุณลิน ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ไฮเทรา (ประเทศไทย) ได้กล่าวเสริม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ https://www.hytera.com/th/