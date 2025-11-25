Pinehurst Golf Club – จุดหมายที่หัวใจทุกดวงของครอบครัวจะได้ “สวิง” ความสุขไปพร้อมกัน

ครั้งหนึ่ง คำว่า “ไปเล่นกอล์ฟอีกแล้วเหรอ” คือเสียงคุ้นเคยของหลายครอบครัว แต่ที่ Pinehurst Golf Club & Hotel คำถามนั้นได้เปลี่ยนเป็น “ เมื่อไหร่เราจะไปด้วยกัน? ”
ที่ Pinehurst Golf Club & Hotel คำถามนั้นได้กลายเป็นคำพูดที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความคาดหวังว่า“เมื่อไหร่เราจะไปด้วยกัน?” เพียงหนึ่งชั่วโมงจากกรุงเทพฯ สนามกอล์ฟแห่งนี้ได้พลิกภาพลักษณ์จาก “สนามสำหรับนักกอล์ฟ” ให้กลายเป็น “จุดหมายแห่งการพักผ่อนของทั้งครอบครัว” สถานที่ที่เวลาหมุนช้าลง ธรรมชาติโอบล้อม และทุกคนได้ค้นพบช่วงเวลาที่เป็นของตัวเอง
Pinehurst ถูกจัดอันดับใน Top 10 Family-friendly Golf Destinations in Thailand จากชาวต่างชาติ
เพราะ เราเชื่อว่า “กอล์ฟ” ไม่ได้เป็นเพียงกีฬา แต่คือประสบการณ์ที่เชื่อมโยงทุกหัวใจทุก Generation เข้าด้วยกัน โดยเทียบจากสถิติของผู้มาใช้บริการพบว่า นักกอล์ฟและครอบครัวใช้เวลาเฉลี่ย 4–6 ชั่วโมงต่อครั้ง ซึ่งนานกว่าสนามทั่วไปถึงเกือบเท่าตัว เพราะทุกคนมีมุมของความสุขให้เลือกทำได้โดยไม่ต้องรอ นอกจากนี้ อ้างอิงจากข้อมูลนักท่องเที่ยว ที่เป็นนักกอล์ฟชาวต่างชาติ (Golf Tourism Insight 2024) สนามกอล์ฟ Pinehurst ในสายตาชาวต่างชาติ ทั้งจาก เกาหลี ญี่ปุ่น และจีน เลือกให้ Pinehurst ให้เป็นหนึ่งในสนามโปรดของพวกเขา โดยพบว่า
- นักกอล์ฟจากเกาหลีที่นิยมเล่นยาว 18–27 หลุม
- นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่ชื่นชมความแม่นยำของกรีน
- หรือครอบครัวชาวจีนที่หลงรักสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
จึงไม่แปลกที่ Pinehurst ได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งใน “สนามกอล์ฟที่เหมาะกับครอบครัวที่สุดในประเทศไทย” ด้วยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 9.2 เต็ม 10 ทั้งในด้านคุณภาพสนามและสิ่งอำนวยความสะดวก นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมา Pinehurst ยังได้รับการจัดอันดับใน Top 10 Family-friendly Golf Destinations in Thailand โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกด้วย
คุณกรณ์ภัสสร จึงรุ่งเรืองกิจ รองประธานที่ปรึกษา ไพน์เฮิร์สท กรุ๊ป กล่าวว่า “เรามุ่งพัฒนาสนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท “ภายใต้นโยบายของ คุณโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการบริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด ที่มุ่งมั่นพัฒนา Pinehurst เพื่อให้ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในสนามกอล์ฟชั้นนำระดับแนวหน้าของประเทศไทย ทั้งในด้านคุณภาพ ความสวยงาม และความเป็นมิตรกับทุกเจเนอเรชันของนักกอล์ฟ”
“เราปรับเปลี่ยนรีดีไซน์ LAY OUT สนามอย่างต่อเนื่อง ให้ทุกครั้งของการเล่น “ไม่เหมือนเดิม” เพราะการปรับเลย์เอาต์สนามอยู่เสมอ จะทำให้ผู้เล่นรู้สึกสนุกกับเกมการเล่นในทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นเก่าก็จะตื่นเต้นไปกับความเปลี่ยนแปลง หรือผู้เล่นใหม่ก็ได้รับประสบการณ์กอล์ฟที่สนุกสนานและเร้าใจ”
ไพน์เฮิร์สท ยังเป็นสนามกอล์ฟ 27 หลุม ที่มีมาตรฐานระดับแชมเปียนชิพ ด้วยเทคโนโลยีการบำรุงรักษาระดับญี่ปุ่น ได้รับการดูแลอย่างละเอียดทุกตารางนิ้ว ให้สปีดของกรีนคงที่และแม่นยำในทุกหลุม นอกจากนี้เรายังรองรับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบบรรยากาศยามค่ำ Pinehurst ยังเปิดบริการ ไนท์กอล์ฟ (Night Golf) ให้คุณได้สัมผัสเสน่ห์ของกีฬากอล์ฟภายใต้แสงดาว
จุดที่โดดเด่นของเราที่เหนือกว่า คือที่ไพน์เฮิร์ทส มีโรงแรมระดับ 4 ดาว ตั้งอยู่ภายในสนามกอล์ฟ การผสานธรรมชาติ ความสงบ และการต้อนรับอย่างอบอุ่น รายล้อมด้วยวิวกรีนเขียวชอุ่มสุดสายตา ทำให้คุณสามารถมาพักผ่อนพร้อมทำกิจกรรม ร่วมกับเพื่อนๆ หรือดิวงานธุรกิจ โดยไม่ต้องห่วงการเดินทางไป-กลับ หนึ่งวันแห่งความสุขที่นี่… สามารถเกิดขึ้นได้ในที่เดียวโดยไม่ต้องขับรถไปไหนอีกเลย โรงแรมระดับ 4 ดาวของเรา จึงออกแบบมาเพื่อการพักผ่อนอย่างแท้จริง ถ้าคุณลองจินตนาการได้ถึงเช้าวันหยุดที่จะได้สัมผัส
-ตื่นเช้ามาพร้อมอากาศบริสุทธิ์และแสงแดดอ่อน ๆ ซ้อมวงสวิง ออกรอบ 18 หลุม
-ในขณะเดียวกันครอบครัวได้ผ่อนคลายที่สปา หรือออกกำลังกายที่ ฟิตเนส ทำงานในคาเฟ่วิวกรีน
และ Co-working Space บรรยากาศเงียบสงบ พร้อมกาแฟหอมกรุ่นและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
-เที่ยงกลับมาทานอาหารร่วมกัน ก่อนออกรอบต่ออีก 9 หลุม
-ค่ำลงกับมื้อเย็นและเสียงหัวเราะอบอุ่น ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ที่เดียว โดยไม่ต้องขับรถไปไหนอีก
-คุณภาพระดับพรีเมียมในค่าบริการที่เข้าถึงได้
- สำหรับองค์กรหรือกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสัมมนาในรูปแบบใหม่ Pinehurst ยังมี ห้องประชุมและ
แพ็กเกจ Team Building ที่ผสมผสานการเล่นกอล์ฟกับกิจกรรมสร้างทีมได้อย่างลงตัว
นอกจากนี้ โรงแรมใน Pinehurst ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ การต้อนรับแขกคนสำคัญ ทั้งนักธุรกิจ คู่ค้าต่างชาติ เพื่อนฝูง หรือแขกพิเศษของครอบครัว เพราะที่นี่ให้บรรยากาศที่เรียบหรู สงบ พร้อม Facility ครบครัน ที่สามารถสะท้อนรสนิยมของผู้เป็นเจ้าบ้านได้อย่างงดงามค่ะ
ประสบการณ์ระดับพรีเมียม ในค่าบริการที่เข้าถึงได้
“ถึงแม้ Pinehurst ต้องลงทุนด้วยเทคโนโลยีและบริการระดับสากล แต่เรายังเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นว่าไม่ว่าคุณจะเป็นคนวัยไหน ทั้งนักกอล์ฟมืออาชีพ นักกอล์ฟมือใหม่ แก๊งส์เพื่อนที่อยากมาชิลกับ Facility ของไพน์เฮิร์สท ครอบครัวที่อยากพักผ่อน หรือองค์กรที่มองหากิจกรรมเสริมสัมพันธ์ เราพร้อมมอบประสบการณ์ระดับพรีเมียมในค่าบริการที่เป็นมิตร”
เพราะเราต้องการให้ ที่นี่คือหมุดหมายที่จะรวมความสุขของครอบครัวไว้ในที่เดียว Pinehurst Golf Club & Hotel จะเปลี่ยนสนามกอล์ฟให้เป็น ‘Family Destination’ สถานที่ที่ เวลาหยุดเดิน เพื่อให้ทุกคนได้กลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้ง ท่ามกลางธรรมชาติ ความสงบ และความสุขที่เรียบง่ายแต่ล้ำค่า” เพียง รังสิต จ.ปทุมธานี ขับรถจากกรุงเทพฯ ไม่ถึงชั่วโมง แต่ที่นี่… จะมอบประสบการณ์ใหม่ให้ทุกหัวใจในครอบครัวได้ “สวิง” ความสุขไปพร้อมกัน “ คุณกรณ์ภัสสร กล่าว
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์: www.pinehurst.co.th
โทรศัพท์: 02-516-8679-84
Facebook Page: https://www.facebook.com/Pinehurst.Golf.Thailand
IG: https://www.instagram.com/pinehurstgolf.hotel
LINE: @pinehurstline