“อรรถพล”สั่งหน่วยงานสังกัดก.พลังงาน เร่งช่วยเหลือปชช. ที่เดือดร้อน ยันปิดโรงไฟฟ้าจะนะ ไม่กระทบไฟฟ้าภาคใต้

รมว.อรรถพล สั่งหน่วยงานในสังกัดพลังงาน เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในภาคใต้ ยันมีไฟฟ้าใช้เพียงพอแม้ว่าโรงไฟฟ้าจะนะเจอน้ำท่วมต้องปิดชั่วคราว
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ตนได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงานอาทิ พลังงานจังหวัด บมจ.ปตท. และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในภาคใต้โดยเฉพาะหาดใหญ่ ในการจัดทำถุงยังชีพเพื่อทยอยส่งมอบให้ประชาชนที่เดือดร้อน โดยปตท.มีหน่วยกู้ภัยเฉพาะกิจหรือหน่วยซีล และเรือเร่งช่วยเหลทอพี่น้องที่เดือดร้อน
ส่วนโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา ต้องหยุดผลิตไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเนื่องจากน้ำท่วมเข้าไปในพื้นที่นั้น จะไม่มีปัญหาไฟฟ้าขาดแคลน เนื่องจากมีโรงไฟฟ้าอื่นๆทั้งโรงไฟฟ้ากระบี่และโรงไฟฟ้าขนอมจ่ายไฟฟ้าให้กับประชาชนในพื้นที่ เช่นเดียวกับสถานีบริการน้ำมันที่ตั้งใกล้พื้นที่น้ำท่วมนั้น ก็ให้เปิดดำเนินการตามปกติ และสำรองน้ำมันให้เพียงพอต่อความต้องการใช้
ส่วนโรงพยาบาลในพื้นที่ที่มีเครื่องปั่นไฟและเริ่มมีปัญหาขาดแคลนน้ำมัน ก็พร้อมจัดส่งน้ำมันเพิ่มเติมไปให้อย่างทั่วถึง
รวมทั้งให้กรมธุรกิจพลังงาน และพลังงานจังหวัด เตรียมพร้อมหลังสถานการณ์น้ำลดลงแล้วเข้าไปดูแลการจัดการพลังงานไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า สถานีบริการน้ำมัน รวมทั้งก๊าซหุงต้มเพื่อให้กลับสู่ภาวะปกติให้เร็วที่สุด
ด้านนายธวัชชัย สำราญวานิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัด (มหาชน) หรือ EGCO Groupกล่าวว่าโรงไฟฟ้าขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ขานรับนโยบายจากศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าแห่งชาติของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเต็มพิกัดกำลังผลิต930เมกะวัตต์เพื่อสนับสนุนความมั่นคงของระบบไฟฟ้าภาคใต้ในสถานการณ์น้ำท่วมและเพื่อทดแทนกำลังผลิตของโรงไฟฟ้าอื่นในภาคใต้ที่หยุดเดินเครื่องชั่วคราวเนื่องจากน้ำท่วมในพื้นที่โรงไฟฟ้า
พร้อมกันนี้ EGCO Groupกำลังดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่และขอส่งกำลังใจให้ประชาชนและหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือทุกภาคส่วนปลอดภัยจากสถานการณ์ครั้งนี้