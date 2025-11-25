Dr.Tallsters จัดงาน "Exclusive Star Growth" ฉลองความสำเร็จโปรแกรมเพิ่มความสูง

Dr.Tallsters สถาบันเพิ่มความสูงด้วยนวัตกรรมอันดับ 1 ของเอเชีย จัดงาน "Exclusive Star Growth - สูง บุคลิกดี อนาคตไกล" ฉลองความสำเร็จของน้องๆ กว่า 30 ท่านที่ผ่านการเข้าร่วมโปรแกรมเพิ่มความสูงและได้ผลลัพธ์จริง โดยความสูงเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 5 เซนติเมตรขึ้นไป พร้อมกิจกรรมเวิร์กชอป "Powerful Presence & Exclusive Portfolio" เพื่อยกระดับบุคลิกภาพและเสริมความมั่นใจเพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่สดใส อีกทั้งมอบประกาศนียบัตรและโล่แห่งความภาคภูมิใจให้กับน้องๆ ที่โรงแรม เอทัส ลุมพินี เมื่อวันก่อน
ดร.บัณลักข ถิรมงคล ผู้อำนวยการ สถาบันเพิ่มความสูง Dr.Tallsters กล่าวว่า “ที่ Dr.Tallsters เราไม่ได้เน้นแค่การเพิ่มความสูงเพียงอย่างเดียว แต่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์รวม เราเชื่อว่าความสูงพร้อมบุคลิกภาพที่ดี จะเป็นกุญแจสำคัญที่เปิดประตูสู่โอกาสและความสำเร็จในชีวิต งานวันนี้เป็นการยืนยันว่า Dr.Tallsters คือ ของจริง เรามีเคสจริงที่ช่วยให้น้องๆ สูงขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญ หลายคนสูงขึ้นมากกว่า 10 เซนติเมตร และมีสถิติความสูงจากสถาบันถึง 32 cm
ด้วยเทคนิคของสถาบันฯ “Aerodynamic Exercise” ที่กระตุ้นการหลั่งโกรทฮอร์โมน ผสมผสานการปรับโครงสร้างและกระดูกด้วยศาสตร์ไคโรแพรคติกแพทย์จากสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้ ทำให้เรามีผลลัพธ์ที่ชัดเจน ซึ่งโปรแกรมของเรามีอัตราความสำเร็จสูงถึง 84.78% จากการดูแลมาแล้วมากกว่า 10,000 เคส เราใช้วิธีธรรมชาติ ไม่ฉีดยา ไม่ผ่าตัด ปลอดภัย มีทีมผู้เชี่ยวชาญถึง 3 ด้านคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่ศาสตร์ไคโรแพรคติกแพทย์ วิทยาศาสตร์การกีฬา ไปจนถึงนวัตกรรมการกระตุ้นความสูง ซึ่งทำให้ผลลัพธ์ที่ได้มีความยั่งยืน ปลอดภัย และเป็นธรรมชาติ และเราภาคภูมิใจมากที่ได้เห็นน้องๆ เติบโตทั้งร่างกายและจิตใจ
เราเข้าใจว่า ผู้ปกครองทุกคนต้องการให้ลูกมีโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิต และความสูงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สร้างความมั่นใจและเปิดโอกาสให้กับเด็กๆ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการศึกษา การประกอบอาชีพ หรือแม้แต่ความมั่นใจในการเข้าสังคม Dr.Tallsters มีประสบการณ์กว่า 20 ปี มีนวัตกรรมที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว และมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลน้องๆ อย่างใกล้ชิดและเป็นระบบ วันนี้น้องๆ ที่มาร่วมงานคือสักขีพยานของความสำเร็จที่เกิดขึ้นจริง”
ไฮไลท์ของงานในครั้งนี้คือ เวิร์กชอป "Powerful Presence & Exclusive Portfolio" ที่ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและปรับบุคลิกภาพให้กับน้องๆ ภายหลังจากที่ประสบความสำเร็จในการเพิ่มความสูงแล้ว เวิร์กชอปประกอบด้วยการฝึกสอนและปรับท่าทางการเดิน การยืน การนั่ง และการโพสท่าถ่ายภาพพื้นฐานสำหรับทั้งหญิงและชาย โดยมุ่งเน้นให้น้องๆ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์เข้าเรียนต่อ การนำเสนองาน การเข้าสังคม หรือแม้กระทั่งการถ่ายภาพในโอกาสต่างๆ ประโยชน์ที่น้องๆ ได้รับ มีทั้งการเรียนรู้การแสดงออกที่เหมาะสมและน่าประทับใจ การรู้จักจุดเด่นของตัวเองและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ การสร้างความมั่นใจในการยืนหน้าผู้คน และที่สำคัญคือการได้สัมผัสประสบการณ์การถ่ายภาพในสตูดิโอจากช่างภาพมืออาชีพ เหมือนน้องๆ เป็นดารา นางแบบ-นายแบบ และยังได้รับภาพถ่ายกลับบ้านไปพร้อมกับของขวัญพิเศษมากมาย
ปิดท้ายงานด้วยพิธีมอบประกาศนียบัตร "Certificate of Star Growth" ให้แก่น้องๆ ทุกคน และการมอบโล่แห่งความภาคภูมิใจพิเศษให้กับน้องๆ ที่สูงขึ้นเกิน 10 เซนติเมตรขึ้นไป เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นต่อไป
นางสาวพรรณรังสี เต็มแสวงเลิศ CEO บริษัท สตรองผลลัพธ์ คอร์ป จำกัด กล่าวเสริมว่า "เวิร์กชอปที่เราจัดในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาแบบองค์รวมที่เรามุ่งเน้น เพราะเมื่อน้องๆ สูงขึ้นแล้ว พวกเขาต้องมีบุคลิกภาพและความมั่นใจที่จะใช้ความสูงนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด การเดินที่สง่างาม การยืนที่มั่นใจ การนั่งที่ถูกต้อง และการแสดงออกที่เหมาะสม จะช่วยเสริมให้ความสูงที่เพิ่มขึ้นกลายเป็นจุดแข็งที่แท้จริง ไม่ใช่แค่ตัวเลขเท่านั้น"
Dr.Tallsters ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นมากกว่าสถาบันเพิ่มความสูง เราต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นใจ พัฒนาบุคลิกภาพ และเปิดโอกาสให้กับเด็กและวัยรุ่นไทยทุกคน เพื่อให้พวกเขามีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป งาน "Exclusive Star Growth" ในครั้งนี้ถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการยกระดับบริการแบบองค์รวม ที่จะทำให้น้องๆ ทุกคนที่มาใช้บริการกับ Dr.Tallsters ไม่ได้แค่สูงขึ้น แต่ยังได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพ ความมั่นใจ และทักษะที่จะนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นางสาวพรรณรังสี กล่าวปิดท้าย
สำหรับผู้ปกครองที่สนใจให้บุตรหลานเข้าร่วมโปรแกรมเพิ่มความสูงกับ Dr.Tallsters สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
• สาขาสามย่านมิตรทาวน์ ชั้น2
• สาขาเมกา บางนา ชั้น 1
• สาขามาร์เช่ ทองหล่อ ชั้น 2
• Tel : 02-055-6546
• LINE: @tallsters
• Tiktok : Dr.tallsters
• เว็บไซต์: www.drtallsters.com
• Facebook: อยากสูงดร.หญิงสูงสร้างได้ Tallsters