xs
xsm
sm
md
lg

Dr.Tallsters จัดงาน "Exclusive Star Growth" ฉลองความสำเร็จโปรแกรมเพิ่มความสูง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Dr.Tallsters สถาบันเพิ่มความสูงด้วยนวัตกรรมอันดับ 1 ของเอเชีย จัดงาน "Exclusive Star Growth - สูง บุคลิกดี อนาคตไกล" ฉลองความสำเร็จของน้องๆ กว่า 30 ท่านที่ผ่านการเข้าร่วมโปรแกรมเพิ่มความสูงและได้ผลลัพธ์จริง โดยความสูงเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 5 เซนติเมตรขึ้นไป พร้อมกิจกรรมเวิร์กชอป "Powerful Presence & Exclusive Portfolio" เพื่อยกระดับบุคลิกภาพและเสริมความมั่นใจเพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่สดใส อีกทั้งมอบประกาศนียบัตรและโล่แห่งความภาคภูมิใจให้กับน้องๆ ที่โรงแรม เอทัส ลุมพินี เมื่อวันก่อน


ดร.บัณลักข ถิรมงคล ผู้อำนวยการ สถาบันเพิ่มความสูง Dr.Tallsters กล่าวว่า “ที่ Dr.Tallsters เราไม่ได้เน้นแค่การเพิ่มความสูงเพียงอย่างเดียว แต่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์รวม เราเชื่อว่าความสูงพร้อมบุคลิกภาพที่ดี จะเป็นกุญแจสำคัญที่เปิดประตูสู่โอกาสและความสำเร็จในชีวิต งานวันนี้เป็นการยืนยันว่า Dr.Tallsters คือ ของจริง เรามีเคสจริงที่ช่วยให้น้องๆ สูงขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญ หลายคนสูงขึ้นมากกว่า 10 เซนติเมตร และมีสถิติความสูงจากสถาบันถึง 32 cm

ด้วยเทคนิคของสถาบันฯ “Aerodynamic Exercise” ที่กระตุ้นการหลั่งโกรทฮอร์โมน ผสมผสานการปรับโครงสร้างและกระดูกด้วยศาสตร์ไคโรแพรคติกแพทย์จากสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้ ทำให้เรามีผลลัพธ์ที่ชัดเจน ซึ่งโปรแกรมของเรามีอัตราความสำเร็จสูงถึง 84.78% จากการดูแลมาแล้วมากกว่า 10,000 เคส เราใช้วิธีธรรมชาติ ไม่ฉีดยา ไม่ผ่าตัด ปลอดภัย มีทีมผู้เชี่ยวชาญถึง 3 ด้านคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่ศาสตร์ไคโรแพรคติกแพทย์ วิทยาศาสตร์การกีฬา ไปจนถึงนวัตกรรมการกระตุ้นความสูง ซึ่งทำให้ผลลัพธ์ที่ได้มีความยั่งยืน ปลอดภัย และเป็นธรรมชาติ และเราภาคภูมิใจมากที่ได้เห็นน้องๆ เติบโตทั้งร่างกายและจิตใจ

เราเข้าใจว่า ผู้ปกครองทุกคนต้องการให้ลูกมีโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิต และความสูงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สร้างความมั่นใจและเปิดโอกาสให้กับเด็กๆ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการศึกษา การประกอบอาชีพ หรือแม้แต่ความมั่นใจในการเข้าสังคม Dr.Tallsters มีประสบการณ์กว่า 20 ปี มีนวัตกรรมที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว และมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลน้องๆ อย่างใกล้ชิดและเป็นระบบ วันนี้น้องๆ ที่มาร่วมงานคือสักขีพยานของความสำเร็จที่เกิดขึ้นจริง”


ไฮไลท์ของงานในครั้งนี้คือ เวิร์กชอป "Powerful Presence & Exclusive Portfolio" ที่ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและปรับบุคลิกภาพให้กับน้องๆ ภายหลังจากที่ประสบความสำเร็จในการเพิ่มความสูงแล้ว เวิร์กชอปประกอบด้วยการฝึกสอนและปรับท่าทางการเดิน การยืน การนั่ง และการโพสท่าถ่ายภาพพื้นฐานสำหรับทั้งหญิงและชาย โดยมุ่งเน้นให้น้องๆ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์เข้าเรียนต่อ การนำเสนองาน การเข้าสังคม หรือแม้กระทั่งการถ่ายภาพในโอกาสต่างๆ ประโยชน์ที่น้องๆ ได้รับ มีทั้งการเรียนรู้การแสดงออกที่เหมาะสมและน่าประทับใจ การรู้จักจุดเด่นของตัวเองและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ การสร้างความมั่นใจในการยืนหน้าผู้คน และที่สำคัญคือการได้สัมผัสประสบการณ์การถ่ายภาพในสตูดิโอจากช่างภาพมืออาชีพ เหมือนน้องๆ เป็นดารา นางแบบ-นายแบบ และยังได้รับภาพถ่ายกลับบ้านไปพร้อมกับของขวัญพิเศษมากมาย


ปิดท้ายงานด้วยพิธีมอบประกาศนียบัตร "Certificate of Star Growth" ให้แก่น้องๆ ทุกคน และการมอบโล่แห่งความภาคภูมิใจพิเศษให้กับน้องๆ ที่สูงขึ้นเกิน 10 เซนติเมตรขึ้นไป เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นต่อไป

นางสาวพรรณรังสี เต็มแสวงเลิศ CEO บริษัท สตรองผลลัพธ์ คอร์ป จำกัด กล่าวเสริมว่า "เวิร์กชอปที่เราจัดในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาแบบองค์รวมที่เรามุ่งเน้น เพราะเมื่อน้องๆ สูงขึ้นแล้ว พวกเขาต้องมีบุคลิกภาพและความมั่นใจที่จะใช้ความสูงนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด การเดินที่สง่างาม การยืนที่มั่นใจ การนั่งที่ถูกต้อง และการแสดงออกที่เหมาะสม จะช่วยเสริมให้ความสูงที่เพิ่มขึ้นกลายเป็นจุดแข็งที่แท้จริง ไม่ใช่แค่ตัวเลขเท่านั้น"


Dr.Tallsters ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นมากกว่าสถาบันเพิ่มความสูง เราต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นใจ พัฒนาบุคลิกภาพ และเปิดโอกาสให้กับเด็กและวัยรุ่นไทยทุกคน เพื่อให้พวกเขามีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป งาน "Exclusive Star Growth" ในครั้งนี้ถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการยกระดับบริการแบบองค์รวม ที่จะทำให้น้องๆ ทุกคนที่มาใช้บริการกับ Dr.Tallsters ไม่ได้แค่สูงขึ้น แต่ยังได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพ ความมั่นใจ และทักษะที่จะนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นางสาวพรรณรังสี กล่าวปิดท้าย


สำหรับผู้ปกครองที่สนใจให้บุตรหลานเข้าร่วมโปรแกรมเพิ่มความสูงกับ Dr.Tallsters สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

• สาขาสามย่านมิตรทาวน์ ชั้น2

• สาขาเมกา บางนา ชั้น 1

• สาขามาร์เช่ ทองหล่อ ชั้น 2

• Tel : 02-055-6546

• LINE: @tallsters

• Tiktok : Dr.tallsters

• เว็บไซต์: www.drtallsters.com

• Facebook: อยากสูงดร.หญิงสูงสร้างได้ Tallsters
Dr.Tallsters จัดงาน "Exclusive Star Growth" ฉลองความสำเร็จโปรแกรมเพิ่มความสูง
Dr.Tallsters จัดงาน "Exclusive Star Growth" ฉลองความสำเร็จโปรแกรมเพิ่มความสูง
Dr.Tallsters จัดงาน "Exclusive Star Growth" ฉลองความสำเร็จโปรแกรมเพิ่มความสูง
Dr.Tallsters จัดงาน "Exclusive Star Growth" ฉลองความสำเร็จโปรแกรมเพิ่มความสูง
Dr.Tallsters จัดงาน "Exclusive Star Growth" ฉลองความสำเร็จโปรแกรมเพิ่มความสูง
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น