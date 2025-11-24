กรมทางหลวงเร่ง "ซ่อมถนน-คอสะพานขาด" ระดมกำลังส่ง "รถ 6 ล้อ-ทีมช่วยเหลือ" กู้เมืองหาดใหญ่

กรมทางหลวงระดมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กู้ภัยน้ำท่วมภาคใต้ เร่งซ่อมทางหลวง-คอสะพานขาด พร้อมส่ง "รถ 6 ล้อ ช่วยรับ-ส่งประชาชน พร้อมทีมช่วยเหลือ" กู้ภัยหาดใหญ่
กรมทางหลวง (ทล.) รายงานว่า ตามที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่ประสบอุทกภัย และมีข้อสั่งการให้หน่วยงานทุกภาคส่วนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนทันที โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมบูรณาการระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเข้าปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนอย่างสุดกำลังนั้น
นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมทั้งสั่งการให้สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง ศูนย์สร้างทาง และศูนย์สร้างและบูรณะสะพานเร่งช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนกระหน่ำใน 8 จังหวัด (นครศรีธรรมราช, สงขลา, สตูล, พัทลุง, ตรัง, ยะลา, ปัตตานี, และนราธิวาส) โดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเข้าปฏิบัติการฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมทันที เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย เร่งบรรเทาความเดือดร้อน ตลอดจนอำนวยความสะดวก และความปลอดภัย ด้านการเดินทางแก่ประชาชนอย่างสูงสุด
กรมทางหลวงได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้รวม 8 จังหวัด ตลอด 24 ชั่วโมง โดยข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2568 เวลา 17.00 น. พบจุดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรวมทั้งสิ้น 82 แห่ง ซึ่งในจำนวนนี้สามารถสัญจรผ่านได้ 69 แห่ง และมีจุดที่ยังไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 13 แห่ง
ทั้งนี้ ได้ระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเข้าแก้ไขจุดที่ผ่านไม่ได้ทันที เพื่อเร่งเปิดเส้นทางการจราจรให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด ได้แก่ การซ่อมแซมคอสะพานขาด ทล.4121 (พัทลุง) โดยศูนย์สร้างและบูรณะสะพานนครศรีธรรมราชได้รับมอบหมายให้เร่งนำวัสดุเข้าถมบริเวณคอสะพานที่ขาดบนทางหลวงหมายเลข 4121 ตอนแม่ขรี-โหล๊ะจังกระ คลองท่าเชียด จังหวัดพัทลุง แล้วเสร็จเพื่อให้ประชาชนสัญจรได้ชั่วคราว โดยกรมทางหลวงได้มีการติดตั้งป้ายเตือน สัญญาณไฟ และจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความปลอดภัยในพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง
สำหรับภารกิจช่วยเหลือประชาชนและอำนวยความสะดวกการเดินทางในพื้นที่ อ.หาดใหญ่นั้น กรมทางหลวง โดยสำนักงานทางหลวงที่ 18 แขวงทางหลวงในสังกัด และศูนย์สร้างทางสงขลา ได้เร่งปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมสูง โดยเฉพาะ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1. จัดบริการ "รถ 6 ล้อ" รับ-ส่ง ฟรี ติดตามสถานการณ์ 24 ชม.
กรมทางหลวงได้จัดเตรียม รถ 6 ล้อ จำนวน 7 คัน เพื่อให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารในเส้นทางสำคัญที่ประสบปัญหาการเดินทางจากน้ำท่วม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยครอบคลุมเส้นทางจากสนามบินหาดใหญ่ ไปยังตัวเมืองหาดใหญ่ และ จากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ไปยังจังหวัดสตูล
นอกจากนี้ ยังมีการจัดกำลังและเครื่องมือ พร้อมทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน
2. ดำเนินการภารกิจอพยพและบรรเทาทุกข์เบื้องต้น โดยศูนย์สร้างทางสงขลา ได้เข้าปฏิบัติภารกิจในพื้นบ้านหนองยายขุ้น ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ เนื่องจากระดับน้ำเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ กรมทางหลวงได้ดำเนินการ มอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง
กรมทางหลวงยืนยันความพร้อมในการช่วยเหลือทุกสถานการณ์ โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญ หากพี่น้องประชาชนต้องการความช่วยเหลือ หรือสอบถามข้อมูลการเดินทาง สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทร.ฟรี 24 ชั่วโมง