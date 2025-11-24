ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป รุกขยายพอร์ตในมาเลเซีย จับมือยูเอ็มแลนด์ (UMLand) เปิดตัว “โอโซ่ เมดินี” แลนด์มาร์กใหม่ใจกลางยะโฮร์

ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป (ONYX Hospitality Group) บริษัทบริหารจัดการชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้านการบริหารจัดการโรงแรม รีสอร์ต เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ และที่พักอาศัยระดับหรู โดยมีแบรนด์ภายใต้การดูแล อาทิ อมารี (Amari) โอโซ่ (OZO) ชามา (Shama) และโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ (Oriental Residence) เดินหน้าสานต่อความสำเร็จในตลาดมาเลเซีย จับมือ United Malayan Land Berhad (UMLand) หนึ่งในกลุ่มบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศมาเลเซีย เปิดโรงแรมโอโซ่ เมดินี (OZO Medini) ซึ่งนับเป็นโรงแรมแห่งที่ 3 ที่ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ได้รับความไว้วางใจจาก UMLand ให้เข้าบริหารต่อยอดความสำเร็จจาก อมารี ยะโฮร์บาห์รู (Amari Johor Bahru) ชามา ซัวซานา ยะโฮร์ บาห์รู ที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้
โอโซ่ เมดินี (OZO Medini) ถือเป็น โรงแรมภายใต้แบรนด์โอโซ่แห่งที่ 2 ในมาเลเซีย ต่อจาก โอโซ่ จอร์จทาวน์ ปีนัง (OZO George Town Penang) และนับเป็นแห่งที่ 5 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงเป็นโรงแรมแห่งที 6 ในพอร์ตโฟลิโอของออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ในประเทศมาเลเซีย สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของออนิกซ์ฯ ในการขยายธุรกิจสู่ ตลาดสำคัญทั่วภูมิภาค
นายยุทธชัย จรณะจิตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป กล่าวว่า “การเปิดโอโซ่ เมดินี ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ในการขยายธุรกิจสู่ตลาดหลักในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเราที่จะเป็น ‘The Best Medium-sized Hospitality Management Company in Southeast Asia’ ความร่วมมือกับ UMLand ครั้งนี้จึงไม่เพียงแต่เป็นการเปิดโรงแรมใหม่ แต่ยังเป็นการสร้างประสบการณ์การพักผ่อนที่ตอบโจทย์วิถีการเดินทางสมัยใหม่ ที่ผสมผสานการทำงานและไลฟ์สไตล์เข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืน”
“รัฐยะโฮร์ นับเป็นทำเลศักยภาพสูงในฐานะ จุดเชื่อมต่อสำคัญระหว่างประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ส่งผลให้มีนักเดินทางจากหลากหลายประเทศผ่านพื้นที่แห่งนี้ ทั้งเพื่อ การเดินทางทางธุรกิจและการท่องเที่ยว แบรนด์โอโซ่ (OZO) เป็นแบรนด์โรงแรมที่โดดเด่นด้วยคอนเซ็ปต์ “สนุก เรียบง่าย แต่ครบในทุกรายละเอียด” พร้อมมอบประสบการณ์การพักผ่อนที่ผสมผสานความสะดวกสบายกับเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์นักเดินทางยุคใหม่ ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก และการออกแบบที่ช่วยให้ผู้เข้าพักได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ และเชื่อมโยงกับจุดหมายปลายทางได้อย่างลงตัว”
โอโซ่ เมดินี ตั้งอยู่ในย่าน UMCity Medini Lakeside ใจกลางเมืองอิสกันดาร์ ปูเตรี รัฐยะโฮร์ ซึ่งเป็นย่านธุรกิจและแหล่งท่องเที่ยวที่เติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ โรงแรมแห่งนี้ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิด “Sleep. Connect. Explore.” ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์โอโซ่ โดยเน้นความสะดวกสบาย เรียบง่าย และมีชีวิตชีวา เหมาะสำหรับนักเดินทางยุคใหม่ทั้งเพื่อธุรกิจและการพักผ่อน
โอโซ่ เมดินี ได้จัดงาน Soft Opening ไปเมื่อเดือนตุลาคม ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดี และเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี 2569 ที่กำลังจะมาถึง โรงแรมแห่งนี้ประกอบด้วย ห้องพักและห้องสวีท 198 ห้อง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ Superior, Deluxe, Premier และ Junior Suite ทุกห้องมาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน รวมทั้งยังมีหลากหลายโซน พร้อมให้บริการ เช่น
• EAT – ห้องอาหาร all day dining เสิร์ฟเมนูท้องถิ่นและอาหารจากนานาชาติ
• CONNECT – บาร์และโซน co-working สำหรับการพบปะสังสรรค์อย่างไม่เป็นทางการ
• SPLASH – สระว่ายน้ำกลางแจ้ง พร้อมบาร์ริมสระ “THIRST Poolside Bar” ที่จะเปิดให้บริการเร็วๆ นี้
• TONE – ฟิตเนสขนาดกะทัดรัดสำหรับนักเดินทางสายแอคทีฟ
• TALK – ห้องประชุมขนาดเล็ก สำหรับการจัดกิจกรรมหรือเวิร์กช็อปส่วนตัว
นอกจากนี้ โรงแรมยังเตรียมเปิดตัว CHILL Lounge — พื้นที่พักผ่อนอเนกประสงค์สำหรับพบปะ เล่นเกม หรือทำงานแบบชิลๆ ซึ่งสะท้อนแนวคิดของแบรนด์ในการสร้างสมดุลระหว่าง work & play
โดยโอโซ่ เมดินี ไปตั้งอยู่บนถนน Persiaran Medini Sentral 1 ใจกลางย่านธุรกิจและแหล่งท่องเที่ยวหลักของอิสกันดาร์ ปูเตรี รายล้อมด้วย Mall of Medini, Legoland Malaysia, Puteri Harbour และ Eco Galleria รวมถึงสามารถเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติ Senai ได้ภายในประมาณ 30 นาที
เกี่ยวกับโรงแรมโอโซ่ (OZO Hotels)
โรงแรมแบรนด์ OZO สะท้อนแนวคิดหลักที่เรียบง่ายแต่ลงตัว “Sleep. Connect. Explore.” ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์นักเดินทางที่ให้ความสำคัญกับการพักผ่อนอย่างเต็มที่ การเชื่อมต่อที่ราบรื่นไร้กังวล และการค้นพบประสบการณ์ท้องถิ่น โรงแรมโอโซ่นำเสนอการออกแบบที่ชาญฉลาด พร้อมพื้นที่สำหรับพบปะและสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้คนในยุคนี้ โดยปัจจุบันแบรนด์โอโซ่เปิดให้บริการแล้วใน 5 แห่ง ได้แก่
● OZO Chaweng Samui, ประเทศไทย
● OZO North Pattaya, ประเทศไทย
● OZO Phuket, ประเทศไทย
● OZO George Town Penang, มาเลเซีย
● OZO Medini, มาเลเซีย