“เวก้า เนเจอรัล” ย้ำมาตรฐานระดับโลก ดันแบรนด์ไทยสู่ตลาดสากล สร้างความมั่นใจทุกขั้นตอนการผลิต

ในขณะที่อุตสาหกรรมความงามของไทยกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยคาดว่ามูลค่าตลาดรวมในปี 2568 จะสูงถึงกว่า 400,000 ล้านบาท (ข้อมูลจากนางลักษณ์สุภา ประภาวัต นายกสมาคมการค้าคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย) บริษัท เวก้า เนเจอรัล จำกัด ถือเป็นหนึ่งในผู้เล่นหลักที่เติบโตโดดเด่นในตลาดผู้รับจ้างผลิตสินค้า (OEM/ODM) ด้านความงามและอาหารเสริมของประเทศ ด้วยบริการ One Stop Service ครบวงจร ที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการยุคใหม่ ตั้งแต่การคิดคอนเซ็ปต์ ออกแบบสูตร วิจัยและพัฒนา ผลิต บรรจุภัณฑ์ ไปจนถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐและให้คำปรึกษาด้านการตลาด
คุณภาพมาตรฐานระดับสากล – หัวใจของความสำเร็จ
นางสาวมนัชญา เตชะเวชเจริญ (จินนี่) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) บริษัท เวก้า เนเจอรัล จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องกว่า 300% ภายใน 3 ปีที่ผ่านมา สอดรับกับความต้องการของตลาดความงามที่ขยายตัวทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจุดแข็งสำคัญของเวก้า คือ “คุณภาพและความน่าเชื่อถือ” ที่ได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ต่างๆ มากกว่า 1,000 ราย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีความพร้อมด้านมาตรฐานการผลิตระดับสากล อาทิ ISO, GMP, FDA, EU Cosmetic Regulation, Halal, SMETA รวมถึงระบบ SPEC A ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกที่รองรับการส่งออกไปยุโรป
“เรายึดมั่นในคุณภาพเป็นอันดับแรก เพราะเชื่อว่าสินค้าที่ดีคือรากฐานของแบรนด์ที่ยั่งยืน ลูกค้าสามารถตรวจสอบส่วนผสมได้จริงตามปริมาณที่ระบุบนฉลาก และมั่นใจได้ว่าเราผลิตภายใต้มาตรฐานสากลทุกขั้นตอน” คุณมนัชญา กล่าว
ขยายกำลังการผลิต – ลงทุน Smart Warehouse รองรับตลาดโลก
และเพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำของ Vega Natural เราเดินหน้าเต็มกำลัง "สร้างโรงงานใหม่ 3 แห่ง" ยกระดับการผลิตทั้งหมดสู่ระบบ Smart Warehouse ก้าวกระโดดสู่ยุคใหม่ผสานระบบอัจฉริยะเข้ากับสายการผลิตใหม่ทั้งหมด ปฏิวัติสายการผลิต สร้างมาตรฐานใหม่ เพื่อรองรับการเติบโตของพาร์ทเนอร์ในระดับสากล
ปัจจุบัน บริษัทมีลูกค้ากว่า 1,000 แบรนด์ ทั้งในไทยและต่างประเทศ รวมถึงประเทศในอาเซียน เช่น กัมพูชา พม่า เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และบังกลาเทศ โดยตั้งเป้ารายได้ปี 2568 ที่ 1,000 ล้านบาท ส่วนหนึ่งมาจากการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับพันธมิตรจากฟิลิปปินส์ มูลค่ากว่า 300 ล้านบาท
ผลักดันแบรนด์ไทยสู่ระดับโลก – ยกระดับ “Made in Thailand”
เวก้า เนเจอรัล มุ่งผลักดันแบรนด์ลูกค้าไทยให้ก้าวสู่ตลาดโลก พร้อมเสริมภาพลักษณ์อุตสาหกรรมความงามไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานเกาหลีและญี่ปุ่น ภายใต้แนวคิด “Made in Thailand – Global Quality”
นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการออกงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ เช่น Cosmo Hong Kong และ Cosmo Korea เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ พร้อมตั้งเป้าสนับสนุนให้สินค้าไทยได้รับการยอมรับในตลาดโลกมากยิ่งขึ้น
“เราอยากให้คำว่า ‘Made in Thailand’ กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณภาพในอุตสาหกรรมความงามโลก สินค้าไทยมีศักยภาพสูงทั้งด้านคุณภาพและราคา เวก้าพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการยกระดับแบรนด์ไทยสู่สากล” คุณมนัชญา กล่าวย้ำ
ผู้นำเทรนด์ความงามแห่งอนาคต
เวก้า เนเจอรัล ยังเป็นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ตามเทรนด์โลก เช่น ผลิตภัณฑ์แนว Longevity Skincare ที่เน้นการดูแลสุขภาพเซลล์ผิวในระดับลึก และ อาหารเสริมรูปแบบกัมมี่และคอนเซนเทรต ซึ่งเป็นที่นิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่
ในปีที่ผ่านมา เวก้า ยังเป็น สปอนเซอร์หลักของเวทีประกวดความงาม Miss Universe Thailand, Miss Universe Laos, และ Miss Grand Laos เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ไทยให้เชื่อมโยงกับ “ความงามระดับโลก”
เวก้า เนเจอรัล – ไม่หยุดพัฒนา สู่ความเป็นผู้นำโรงงานความงามระดับโลก
ด้วยพันธกิจ “เติบโตไปพร้อมลูกค้า” บริษัท เวก้า เนเจอรัล จำกัด ยังคงเดินหน้าพัฒนาศักยภาพทุกด้าน ตั้งแต่นวัตกรรมสูตรผลิตภัณฑ์ การพัฒนาระบบการผลิต ไปจนถึงการยกระดับมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าของแบรนด์ทุกระดับ ตั้งแต่ผู้เริ่มต้นจนถึงผู้ส่งออกระดับโลก
สนใจสร้างแบรนด์ ติดต่อ เวก้า เนเจอรัล ได้ที่
LINE : @Veganatural
โทร. 062-546-1614
Website : www.vega-natural.net