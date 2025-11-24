"Gosoft Academy" ร่วมกับ "depa" จัด Bootcamp เส้นทางสาย "AI Data Engineer" ฟรี!

Gosoft Academy โดย บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในกลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ชวนเปิดประสบการณ์สู่เส้นทางสาย "AI Data Engineer" ผ่าน Bootcamp ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย จบตรงหรือไม่ตรงสายไอที เพียงแค่มี Passion ที่ต้องการ Upskill & Reskill โปรแกรมนี้จะสอนให้ทุกคนมีทักษะด้าน Databricks และ AI ให้สามารถทำงานได้จริงพร้อมโอกาสในการเข้าสู่สายงาน AI Data Engineer อย่างมืออาชีพ
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครที่: https://bit.ly/BootcampAIDataEngineerRegisterForm
ระยะเวลาโปรแกรม
1. เปิดรับสมัครถึง วันที่ 15 ธันวาคม 2568
2. เรียน e-Learning ของ gosoft และทำแบบทดสอบ ระหว่างวันที่ 16 - 24 ธันวาคม 2568 โดย ผ่านเกณฑ์คะแนนทดสอบ Python / SQL / Pyspark
3. ประกาศรายชื่อเข้าร่วม Bootcamp วันที่ 26 ธันวาคม 2568
4. เข้าเรียนรูปแบบ Onsite ณ อาคาร The Tara แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี วันที่ 10,11,17 มกราคม 2569
รายละเอียดหลักสูตร Bootcamp
1. Data Ingestion with Lakeflow Connect (กระบวนการนำเข้าข้อมูลด้วย Lakeflow Connect)
2. Deploy Workloads with Lakeflow Jobs(การปรับใช้ภาระงานประมวลผลด้วย Lakeflow Jobs)
3. Build Data Pipelines with Lakeflow Declarative Pipelines (การพัฒนา Data Pipeline ด้วย Lakeflow Declarative Pipelines)
4. Data Management and Governance with Unity Catalog (การบริหารจัดการข้อมูลและการกำกับดูแลข้อมูลด้วย Unity Catalog)
ผู้ที่ผ่าน Bootcamp ตามเงื่อนไขรับ Certificate Gosoft Academy ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และโอกาสสมัครเข้าร่วม Godev Next Gen โครงการพัฒนาและร่วมงานจริงกับบริษัท โกซอพท์ฯ ในสายงาน AI Data Engineer พร้อมรับค่าตอบแทน
สอบถามรายละเอียดเงื่อนไขโครงการเพิ่มเติม: 094-161-2356 Email : gosoftacademy@gosoft.co.th