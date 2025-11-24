TACC ร่วมงาน Licensing Show ASEAN 2025 ครั้งแรกในไทยและอาเซียน

คุณสุวีรยา อังศวานนท์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์/คู่ค้าหลัก บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (TACC) ถ่ายภาพรวมกับ นายกวิน กิตติบุญญา (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กวิน อินเตอร์เทรด จำกัด และนายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องในโอกาสเข้าร่วมงาน Licensing Show ASEAN 2025 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าบริการด้านลิขสิทธิ์ครั้งแรกในไทย และอาเซียน โดยรวบรวมผู้ประกอบการ นักสร้างสรรค์ ผู้ถือสิทธิ์แบรนด์ และนักลงทุนจากหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อเปิดโอกาสในการเจรจาธุรกิจ สนับสนุนการพัฒนาและขยายตลาดลิขสิทธิ์ในภูมิภาคอาเซียน ช่วยยกระดับให้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ทั้งนี้ ภายในงาน TACC ได้นำคาแรคเตอร์มาร่วมจัดแสดง อาทิ หมาจ๋า, Warbie Yama, Bellygom, OHIGE no PON, LINE CREATORS, Mochi Mochi Panda, Wachifield, YALE , PangPond และ NooHin การเข้าร่วมงานครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ให้ก้าวไกลสู่ระดับนานาชาติ ซึ่งงานดังกล่าว จัดขึ้น ณ ภิรัชฮอลล์ 1 ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้