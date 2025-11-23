xs
Mc JEANS เปิดตัว คอลเลกชันพิเศษ “The Legend No.3109”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายแมทธิว กิจโอธาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MC องค์กรธุรกิจค้าปลีก ประเภทสินค้าแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ “แม็คยีนส์” เปิดเผยว่า บริษัทได้เปิดตัวคอลเลกชันพิเศษ “The Legend No.3109” เพื่อถ่ายทอดพลังของตำนานที่ยังคงโลดแล่นอย่างมีชีวิตชีวา ด้วยความคลาสสิกและเชื่อมั่นในตัวตน สะท้อนความเป็นตัวจริงมาตลอด 50 ปี ของแบรนด์ยีนส์ระดับตำนานของประเทศไทยที่ยังมีชีวิต ถ่ายทอดพลังของความคลาสสิก ความภาคภูมิ และความเชื่อมั่นในตัวตน ผ่านงานดีไซน์ที่สะท้อนประวัติศาสตร์กว่า 50 ปีของแบรนด์ยีนส์ระดับตำนานของประเทศไทย
 
คอลเลกชัน “The Legend No.3109” เปิดตำนานบทสำคัญของแม็คยีนส์ ที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่คอลเลคชั่นยีนส์แต่เป็นงานดีไซน์จากกางเกงยีนส์ 3109ทรงสเตรท (Straight) รุ่นคลาสสิค ที่ผสานความพิถีพิถันในชิ้นงานเข้ากับความหมายลึกซึ้งของการใช้ชีวิตในแบบ Mc เรียบ เท่ และไม่จำเป็นต้องโดยคอลเลคชั่น The Legend No.3109 ออกแบบด้วยแรงบันดาลใจจาก "กระดุมกางเกงแม็คยีนส์" ที่ไม่เพียงเป็นสัญลักษณ์เฉพาะตัว แต่ยังเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นที่สำคัญและเป็นเหมือนตราประทับของความตั้งใจในทุกรายละเอียด รักษามาตรฐานมาตลอดการเดินทางอันยาวนานของบรนด์แม็คยีนส์ที่ยังคงก้าวต่อไปอย่างสง่างาม


ไฮไลท์พิเศษของคอลเลกชันนี้ พบกับ “แจ็กเก็ตผ้าเดนิม 12 ออนซ์” ทรงรีแล็กซ์ที่อยู่ทรงดีเยี่ยม สวมใส่สบาย พร้อมดีไซน์ลาย “Mc JEANS Button” อันเป็นเอกลักษณ์ด้วยเทคนิคพิเศษในสีดำออนโทนที่ด้านหลังเสื้อ ถ่ายทอดความเท่เหนือกาลเวลา ใส่คู่กับยีนส์ผ้าริม 15 ออนซ์ “ทรง 3109” ขาตรง 2 สไตล์ ที่ผสานดีไซน์ร่วมสมัยที่เรียบนิ่งเข้ากับกลิ่นอายคลาสสิค สะท้อนเสน่ห์ของความเป็นยีนส์แท้ที่ “เฟดได้” อย่างมีเอกลักษณ์ ให้บันทึกร่องรอยการใช้ชีวิตของผู้สวมใส่ และพิเศษกับ เสื้อยืดผ้าคอตตอน 100% ทรง Regular Fit ที่ให้ความเรียบเท่ สวมใส่ง่าย พร้อมกราฟิกประจำคอลเลกชันในสองเฉดสีขาวและดำ

คอลเลกชันนี้ คืองานออกแบบที่สะท้อนคำมั่นของ “แม็คยีนส์” ว่า “ตำนานไม่ใช่สิ่งที่จบลงในอดีต แต่คือสิ่งที่ยังคงโลดแล่นอย่างมั่นคงอยู่ในปัจจุบัน” ทุกชิ้นงานจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มีชีวิต อยู่ร่วมกับผู้สวมใส่ และบอกเล่าเรื่องราวของตนเองอย่างทรงพลัง พร้อมทั้งตอกย้ำความเป็นตำนานด้วยแคมเปญ The LEGEND Lives On (เดอะเลเจน ลิฟส์ ออน) โดย “อนันดา เอเวอริงแฮม” แบรนด์แอมบาสเดอร์ผู้เป็นตำนานในฐานะนักแสดงแถวหน้าของประเทศไทยที่ยังคงสง่างาม และจะพาทุกคนให้โลดแล่นอย่างมั่นใจในทุกจังหวะชีวิตไปกับแคมเปญนี้

พบกับคอลเลคชั่นสุดพิเศษ “The Legend No.3109” วางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านแม็คยีนส์ทั่วประเทศ, เว็บไซต์ www.mcshop.com และช่องทาง Marketplace ยอดนิยม















