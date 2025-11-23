‘สิงห์ปาร์คเชียงราย’ ผนึก ‘7-SELECT’ เปิดตัวชาเขียวพร้อมชงเกรดพรีเมียม

‘สิงห์ปาร์ค เชียงราย’ แหล่งเพาะปลูกชาคุณภาพสูง จับมือ ‘7-SELECT’ เปิดตัวสินค้าใหม่ล่าสุด ‘กรีนทีลาเต้ 3 IN 1’ ชาเขียวคุณภาพจากไร่สิงห์ปาร์ค เชียงราย ที่พัฒนาร่วมกันผ่าน Absolute Tea Tuning Center ศูนย์นวัตกรรมชาครบวงจรของสิงห์ปาร์คฯ ที่นำใบชาคุณภาพจากไร่มาพัฒนาสูตรให้มีเอกลักษณ์ตรงตามความต้องการทั้งรสชาติ กลิ่น จนได้รสชาติกลมกล่อมหอมละมุน สะดวก ไม่ต้องชงหลายขั้นตอนตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ พร้อมวางจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ
นายพงษ์รัตน์ เหลืองธำรงเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด
กล่าวว่า “สิงห์ปาร์ค เชียงราย ถือเป็นแบรนด์ชาของไทยที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีพื้นที่เพาะปลูกทั้งในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดน่าน
ในปีนี้เราได้ร่วมงานกับ 7-SELECT พัฒนาสูตร “กรีนลาเต้ 3 IN 1” ชาเขียวพร้อมชงที่มีรสชาติและกลิ่นตรงกับผลสำรวจความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด โดยศูนย์นวัตกรรมชาของเรา (Absolute Tea Tuning Center) ที่ใช้ใบชาเกรดพรีเมียมจากไร่ของเรา ซึ่งถือเป็นกรีนทีลาเต้ พร้อมชงรายแรก วางจำหน่ายใน 7-Eleven เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ที่ชื่นชอบการดื่มชาเขียว
'กรีนทีลาเต้ 3 IN 1' พัฒนาสูตรให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว โดยไม่ต้องชงหลายขั้นตอน แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพชาเขียวระดับพรีเมียม นอกจากนี้ ยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือก สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการดื่มชาเขียว ที่ต้องการเติมความสดชื่นในทุกที่ทุกเวลา ด้วยรสชาติ กรีนทีลาเต้ ที่อร่อยลงตัว จะวางจำหน่ายในราคา 29 บาท ที่ 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ