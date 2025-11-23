OKMD เดินหน้ายกระดับทักษะ (Upskill/Reskill) คนไทย สานต่อ Learn Lab Power 2025 ด้วย AI ชิงทุนกว่า 200,000 บาท เพื่อเพิ่มผลิตภาพ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2568 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา กรุงเทพ - สบร. จับมือพันธมิตร จัดงาน “Learn Lab Power 2025” สร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพิ่มขีดความสามารถของคนไทยด้วยเทคโนโลยี AI
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. (OKMD) สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เดินหน้าจัดการความรู้ให้สังคมไทย จัดงาน "Learn Lab Power 2025" เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน คนทำงาน และผู้ประกอบการ ได้พัฒนาและยกระดับทักษะ (Upskill/Reskill) ต่อยอดวิสัยทัศน์ “มหานครแห่ง AI” โดยมีเป้าหมายหลักในการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการ เพื่อนำไปสู่ การสร้างรายได้ ลดรายจ่าย และเพิ่มขีดความสามารถของคนไทยในยุคดิจิทัล
งาน “Learn Lab Power 2025” เป็นพื้นที่สำคัญสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะ AI เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายหลักในการส่งเสริมการบ่มเพาะไอเดียใหม่ๆ และสร้างเวทีให้ผู้เข้าร่วมได้นำเสนอผลงานนวัตกรรมและโมเดลธุรกิจที่ใช้ AI เป็นเครื่องมือหลัก ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสร้างมูลค่า
ในพิธีเปิดงาน ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการ OKMD ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยี มาใช้พัฒนาบุคลากร โดยกล่าวว่า “บทบาทของ OKMD คือการทำให้ความรู้มีชีวิต และถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมไทยอย่างแท้จริง การยกระดับทักษะ (Upskill/Reskill) เป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ และทำให้คนไทยสามารถสร้างรายได้ ลดรายจ่าย ได้อย่างยั่งยืน เราต้องใช้ AI เป็นเครื่องมือในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆ งาน Learn Lab Power 2025 จึงถูกออกแบบมาให้เป็นพื้นที่ที่ทุกคน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ได้ฝึกคิด ฝึกทำ และใช้ AI เพื่อพัฒนาทักษะและโมเดลธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก”
Learn Lab Power 2025 จึงถูกจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “พื้นที่ปลดล็อคศักยภาพ สร้างสรรค์ไทย Power ด้วย AI” ซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ Creative: เพื่อสร้างสรรค์เอกลักษณ์ที่แตกต่าง, Culture: เพื่อชูวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง และ Innovation: เพื่อผลักดันไอเดียด้วยนวัตกรรม AI
กิจกรรมภายในงานมีความเข้มข้นต่อเนื่อง โดยจะมีการจัดกิจกรรมบ่มเพาะตลอด 1 เดือนให้แก่ผู้เข้าแข่งขัน เพื่อฟิตความพร้อมให้ได้รับคัดเลือกสู่รอบ 20 ทีมสุดท้าย ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท
เริ่มจากงานเปิดตัวจุดประกายไอเดีย (Spark Power) ในวันที่ 23 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นทั้งเวทีเปิดงาน และการประกาศโจทย์ Hackathon พร้อมเวทีเสวนา Visionary Power - When Soft Power Meets AI กับเหล่าผู้นำทางความคิด คุณธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์ CEO JIB digital consult นักธุรกิจและนักวิชาการ ด้าน Data Science, คุณโตมร ศุขปรีชา ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และนวัตกรรมการเรียนรู้ OKMD, คุณพัฒนพงศ์ รานุรักษ์ Co-founder divana, คุณพรยุทธ เม่นมุกดา ผู้ก่อตั้ง Family Deaf (อดีตทีมผู้ชนะจากโครงการ Learn Lab ที่ผ่านมา) และคุณภูมิศาสตร์ รุจีรไพบูลย์ Co-founder alpha+ sandbox ต่อด้วย AI Theatre Studios เวทีที่เจาะลึกการใช้ AI ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ ดนตรี โดยมีผู้เชี่ยวชาญ ตัวจริงร่วมบรรยาย อาทิ คุณพลกฤต ศรีสมุทร ผู้บริหารค่าย YUPP, คุณธเนศ จิระเสวกดิลก Co-founder divana ปิดท้ายด้วย AI Ethic Case ฉุกคิดการใช้ AI แค่ไหนถึงไม่ล้นขอบเขต กับคุณฟาโรห์ จักรภานน
และสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม Hackathon จะได้รับการบ่มเพาะความรู้ผ่านกิจกรรม Build Power กับ alpha+ Clinic เพื่อให้เข้าใจการสร้างโมเดลธุรกิจ ผลักดันและต่อยอดให้สำเร็จ ผ่านการเวิร์กช็อปลงมือทำอย่างเป็นระบบ สอนโดยผู้ประกอบการตัวจริงจากหลากอุตสาหกรรม ครอบคลุมหัวข้อสำคัญที่เหล่าสตาร์ทอัพสามารถนำไปต่อยอดโมเดลธุรกิจได้
ก่อนเข้าสู่ไฮไลต์ในวันที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2568 กับเวทีพิชชิง Power Awakens ที่เปิดเวทีให้ 20 ทีมสุดท้ายขึ้นนำเสนอผลงานและโมเดลธุรกิจเพื่อลุ้นรับทุนสนับสนุนรวมกว่า 200,000 บาท โดย OKMD คาดหวังผลลัพธ์เชิงรูปธรรมเป็นต้นแบบผลงาน/บริการ (Prototype/MVP) ที่ต่อยอดได้จริง โมเดลธุรกิจ ที่วัดผลได้ เครือข่ายพันธมิตรระหว่างผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญ และภาครัฐ ตลอดจนชุดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติสำหรับการใช้ AI เพื่อ Upskill/Reskill และยกระดับขีดความสามารถของคนไทยอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน
ผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหว กำหนดการ และประกาศผลโครงการได้ผ่านช่องทาง Facebook Fan Page OKMD (https://www.facebook.com/OKMDInspire) หรือเว็บไซต์ของโครงการที่ https://alphaplussandbox.com/learn-lab-power/