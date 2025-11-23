ภาคใต้อ่วม !ทช.แจ้งปิดสัญจรถนน 14 สายทาง เหตุน้ำท่วมสูง

กรมทางหลวงชนบท ประกาศปิดการจราจร 14 สายทางในพื้นที่ภาคใต้ชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมสูง
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งปิดการจราจรชั่วคราวจำนวน 14 สายทาง ในพื้นที่ภาคใต้ หลังระดับน้ำท่วมหลายจุดเพิ่มสูงจนไม่สามารถสัญจรผ่านได้ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้ทาง โดยมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยโครงข่ายทางหลวงชนบทที่ได้รับผลกระทบ ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 14 สายทาง
ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนทางหลวงชนบทสาย นศ.3109, นศ.3114, นศ.4021 จังหวัดพัทลุง ถนนทางหลวงชนบทสาย พท.1014, พท.1015, พท.1042 จังหวัดสงขลา ถนนทางหลวงชนบทสาย สข.4013, สข.4040, สข.4037 จังหวัดปัตตานี ถนนทางหลวงชนบทสาย ปน.2001 และจังหวัดตรัง ถนนทางหลวงชนบทสาย ตง.019, ตง.001, ตง.015, ตง.017
ขณะนี้ ทช. ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ลาดตระเวน ติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมดำเนินการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปักเสาขาวแดงเพื่อกำหนดแนวเขตทางในบริเวณที่เกิดน้ำท่วมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้เส้นทางโปรดหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วม และติดตามการประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานรัฐอย่างใกล้ชิด หากพบปัญหาหรืออุบัติเหตุบนสายทาง สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146