เซ็นทรัลพัฒนา ส่งกำลังใจและเปิดพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่จังหวัดสงขลา (หาดใหญ่) และนครศรีธรรมราช

เซ็นทรัลพัฒนา ขอส่งความห่วงใยไปยังประชาชนในพื้นที่ หาดใหญ่ และ นครศรีธรรมราช
ที่กำลังประสบสถานการณ์น้ำท่วม โดยศูนย์การค้า เซ็นทรัล หาดใหญ่ และ เซ็นทรัล นครศรีธรรมราช
ได้เปิดพื้นที่ลานจอดรถให้ประชาชนนำรถมาฝากจอดได้ ฟรี เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้
พื้นที่ช่วยเหลือ – เซ็นทรัล หาดใหญ่
ลานจอดรถชั้น 4.5 เปิดให้ฝากรถฟรี
ประกาศสำคัญ:
วันนี้ เสาร์ที่ 22 พ.ย. 2568 ศูนย์การค้าปิดให้บริการเวลา 18.00 น. (วันอื่นเปิดให้บริการตามปกติ)
ขั้นตอนการฝากรถ
1.ลงทะเบียนที่ จุดรับส่งสินค้า ชั้น G
เอกสาร: บัตรประชาชน / ใบทะเบียนรถ / บัตรจอดรถ
2.ฝากรถได้ ไม่เกิน 3 วัน
3.ตรวจทรัพย์สินภายในรถให้เรียบร้อย
4.ผู้ฝากและผู้รับต้องเป็นคนเดียวกัน
5.ศูนย์การค้าฯ ไม่รับผิดชอบต่อทรัพย์สินภายในรถ
สอบถามข้อมูล: 074-801-555
พื้นที่ช่วยเหลือ – เซ็นทรัล นครศรีธรรมราช
เปิดพื้นที่ฝากรถฟรี ณ ลานจอด A5–A6 ด้านหน้าศูนย์การค้า
Tops เซ็นทรัล นครศรีธรรมราช
เปิดให้บริการตามปกติ เวลา 10.00 – 21.00 น.
เพื่อให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้ทุกวัน
ขั้นตอนการฝากรถ
1.ลงทะเบียนที่ ด้านหน้าศูนย์การค้า ทางเข้าโรบินสัน ใกล้จุดจอด A5–A6
เอกสาร: บัตรประชาชน + ใบขับขี่
2.รับบัตรจอดรถ
3.กรอกเอกสารนำฝาก
4.รับสำเนาเอกสารสำหรับใช้ตอนรับรถ
5.รับเอกสารติดกระจกหน้า
6.ตรวจสอบว่ารถล็อกเรียบร้อย
ขั้นตอนรับรถ
1.นำสำเนาเอกสารฝากรถ
2.บัตรประชาชน + ใบขับขี่ (ผู้นำฝากและผู้รับต้องเป็นคนเดียวกัน)
3.เซ็นชื่อรับรถ
4.ตรวจความเรียบร้อยก่อนรับบัตรจอดรถคืน
หมายเหตุ
• ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายจากอุทกภัย
• ต้องลงทะเบียนผ่าน QR Code เพื่อรับการแจ้งเตือนฉุกเฉิน
ข้อมูลเพิ่มเติม: https://lin.ee/yYMpV93
เซ็นทรัลพัฒนา หวังเป็นอย่างยิ่งให้ทุกคนปลอดภัย
และให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วที่สุด