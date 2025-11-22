ดีเดย์ MEA รื้อถอนสายไฟฟ้า “ถนนอังรีดูนังต์” พลิกโฉมมหานครสู่ “ถนนสวยไร้เสาสาย” เต็มรูปแบบ เตรียมส่งมอบพื้นที่คืนความสุขให้คนเมือง

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เดินหน้า ดำเนินการรื้อสายไฟฟ้าบนถนนอังรีดูนังต์ในช่วงเวลา 21.00–03.00 น. ภายใต้โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ถนนอังรีดูนังต์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งมอบพื้นที่ผิวจราจรและทางเท้าในรูปแบบ “ถนนสวยไร้เสาสาย” อย่างสมบูรณ์ ภายในปี 2568 โดยการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ เพื่อยกระดับภูมิทัศน์เมืองและเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้สัญจรในย่านเศรษฐกิจสำคัญ มุ่งเป้าส่งมอบ “ถนนสวยไร้เสาสาย” ความยาว 1.8 กิโลเมตร เสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าใจกลางย่านธุรกิจ ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ถนนพระรามที่ 4 ถึงถนนพระรามที่ 1 ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ใจกลางเมืองที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวสัญจรหนาแน่น
MEA ตระหนักถึงความสำคัญในหน้าที่ความรับผิดชอบ จึงเร่งผลักดันโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน พร้อมปรับช่วงเวลาการทำงานเป็นเวลากลางคืนเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบการจราจรในช่วง 21.00–03.00 น. เพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางกายภาพ และเสริมสร้างความมั่นคงของระบบจ่ายไฟ ให้รองรับปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมสอดรับกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล ในการขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครสู่การเป็น “มหานครไร้สาย” ที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามทัดเทียมนานาประเทศ โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ทั้งในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีต่อการอยู่อาศัย
ปัจจุบัน MEA ในฐานะหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญและความมุ่งมั่นในการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน เพื่อขับเคลื่อนโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างต่อเนื่อง สามารถดำเนินการสำเร็จไปแล้วกว่า 88.8 กิโลเมตร และกำลังเร่งขยายผลในพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจและคมนาคม ทั้งในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายรวม 313.5 กิโลเมตร ภายในปี 2572 การเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของถนนอังรีดูนังต์ในครั้งนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ความตั้งใจจริงของ MEA ในการร่วมสร้าง “พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร” ให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับมหานครและประชาชน