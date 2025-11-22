ซีพีเอฟคว้ารางวัล SEA MIKE Award 2025 ระดับเหรียญทองต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ตอกย้ำองค์กรแห่งนวัตกรรมขับเคลื่อนด้วยความรู้

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ (CPF) คว้ารางวัล The Southeast Asia Most Innovative Knowledge Enterprise Award 2025 (SEA MIKE Award) ระดับ เหรียญทอง ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในฐานะองค์กรที่เป็นเลิศด้านการจัดการองค์ความรู้ (Most Innovative Knowledge Enterprise) รางวัลนี้มอบให้แก่องค์กรที่มีความโดดเด่นในการสร้าง บริหารจัดการ และประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม สร้างความสำเร็จให้แก่องค์กร และส่งผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ
นางสาว พิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานคณะผู้บริหารทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ กล่าวว่า “รางวัลนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของซีพีเอฟในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาภาคเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารของไทยให้ก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นคง ตามวิสัยทัศน์ ‘ครัวของโลก’ และเดินหน้าสู่การเป็น องค์กรเกษตรเทคโนโลยี (AgriTech Organization) ที่สร้างคุณค่าให้แก่ผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง”
ซีพีเอฟพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ หรือ Learning Ecosystem อย่างครบวงจร เพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมุ่งเสริมศักยภาพให้แก่บุคลากรในองค์กรรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ เกษตรกร คู่ค้า ชุมชน นักเรียน นักศึกษา ก่อให้เกิดการเติบโตที่เข้มแข็งของทั้งองค์กรและสังคม พร้อมทั้งพัฒนาและต่อยอดศักยภาพของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนั้น ซีพีเอฟมุ่งปลูกฝัง วัฒนธรรมแห่งนวัตกรรม ผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ โดยความสำเร็จที่โดดเด่นคือ “CPF Hack the Future” การสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยี ภายใต้แนวคิด “Pursue Excellence” ซึ่งเปิดเวทีให้พนักงานจากทุกหน่วยธุรกิจทั่วประเทศได้ร่วมกันระดมความคิด แลกเปลี่ยนมุมมอง พร้อมคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด และต่อยอดไอเดียสู่นวัตกรรมที่สามารถนำไปสู่การนำไปใช้งานจริง โดยมีพนักงานเข้าร่วมกว่า 3,800 คน และสร้างสรรค์นวัตกรรมกว่า 700 โครงการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร
อีกหนึ่งโครงการที่ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้คือ “CPF KM Excellence Awards” การจัดการองค์ความรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน หนึ่งในองค์ความรู้ที่ที่ต่อยอดสู่การพัฒนา คือ แอปพลิเคชันและสื่อ e-Learning สำหรับการป้องกันโรคในฟาร์มสุกร ช่วยลดความเสียหายและยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงอย่างยั่งยืน สะท้อนศักยภาพของซีพีเอฟในการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานอาหารไทยสู่ระดับสากล
นอกจากนี้ซีพีเอฟยังขับเคลื่อนนวัตกรรมที่สร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้บริหารผ่านโครงการ “Business Transformation Program” เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง และสามารถทำงานแบบบูรณาการข้ามสายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การได้รับรางวัล SEA MIKE Award ระดับ Gold ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ถือเป็นหลักฐานสำคัญของความสำเร็จในการบริหารจัดการองค์ความรู้ของซีพีเอฟ ที่นำความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อเสริมศักยภาพบุคลากร สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร และสังคม สะท้อนการก้าวสู่การเป็น “องค์กรแห่งความรู้ ส่งเสริมนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ขีดความสามารถของอุตสาหกรรมอาหารไทยอย่างยั่งยืนทั้งต่อองค์กรและสังคม”