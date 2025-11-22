รมว.อุตฯสั่งผู้เกี่ยวกับข้องติดตามน้ำท่วมสงขลาใกล้ชิด

"ธนกร" กำชับหน่วยงานเกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำท่วมสงขลาอย่างใกล้ชิด ต้องกระทบให้น้อยที่สุด พร้อมประสานผู้ว่าฯ สงขลา เฝ้าระวังใกล้ชิด 24 ชม. หลังปริมาณน้ำในลำน้ำต่างๆ ยังเพิ่มสูงขึ้น
นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีคำสั่งมอบหมายรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี กำกับติดตามพื้นที่ประสบเหตุอุทกภัยเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ และเพื่อเตรียมการป้องกันพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบเพิ่มเติม โดยในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมนั้น ได้รับมอบหมายให้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ขณะนี้น้ำท่วมในจังหวัดสงขลาเกือบทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในตัวเมืองหาดใหญ่ บางจุดท่วมสูง 1-2 เมตร ทั้งร้านค้า ชาวบ้าน ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก
นายธนกร กล่าวว่า อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบต่อสถานประกอบกิจการโรงงานและเหมืองแร่แล้ว นอกจากนี้ ยังได้ประสานงานกับนายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้รับรายงานว่า ขณะนี้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย จำนวน 14 อำเภอ 63 ตำบล 282 หมู่บ้าน 18,275 ครัวเรือน 47,375 คน ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง 1 หลัง เสียหายบางส่วน 3 หลัง สถานที่ราชการ (รพสต.) 1 แห่ง และถนน 6 สาย
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ โดยหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับหน่วยงานระดับจังหวัดและหน่วยงานส่วนกลางที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ และเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ดังกล่าวอย่างเร่งด่วนแล้ว
นอกจากนี้ ยังมีการจัดบ้านพักชั่วคราวให้กับประชาชนที่ประสบภัยบ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง รวมถึงทางอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และฝ่ายปกครองในพื้นที่ ช่วยอำนวยความสะดวกในการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง และจัดตำรวจ แขวงทางหลวง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่อีกด้วย อย่างไรก็ตาม แนวโน้มสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ปริมาณน้ำในลำน้ำต่างๆ ยังเพิ่มสูงขึ้น จึงยังต้องติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง
"ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานของกระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งเตือนไปยังสถานประกอบกิจการโรงงานและเหมืองแร่ในพื้นที่เสี่ยง ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารทางราชการและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเตรียมมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับกรณีที่มีน้ำไหลเข้าท่วมขังในบริเวณสถานประกอบกิจการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือลดผลกระทบให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะมาตรการช่วยเหลือเยียวยาต่างๆ "