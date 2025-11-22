The Gastro District @ One Bangkok ครั้งแรกของโมเมนต์กิน-ดื่ม-ชิลแบบไวบ์โซเชียล จุดหมายใหม่ที่รวมรสชาติและบรรยากาศไว้ครบในที่เดียว

ครั้งแรกของโมเมนต์กิน-ดื่ม-ชิลที่ครบที่สุดใจกลางเมือง The Gastro District (เดอะ แกสโตร ดิสทริกต์) เดสติเนชันที่ดีไซน์มาอย่างลงตัวสำหรับคนเมืองยุคใหม่ ให้มา “Savour | Sip | Social” กันได้ตลอดทั้งวัน ตั้งแต่ All Day Dining ไปจนถึง Afterhour Social Experience เพราะชีวิตดี ๆ ต้องมีทั้งรสชาติ บรรยากาศ และช่วงเวลาที่อยากแชร์แบบครบจบในที่เดียว ไม่ว่าจะจังหวะไหน ที่นี่คือคำตอบสำหรับทุกไวบ์ที่คนเมืองตามหาที่ The Gastro District ชั้น 3 The Storeys โครงการ One Bangkok
กิน-ดื่ม-ชิล ในที่เดียว ครบทุกไวบ์ของคนเมือง ต้องมาเช็กอิน The Gastro District เพราะที่นี่มีครบทั้ง
Savour รสชาติที่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกโมเมนต์ ความอร่อยหลากหลายสไตล์นานาชาติ ทั้งไทย ญี่ปุ่น เกาหลี อิตาเลียน ตั้งแต่พาสต้าซอสครีมเห็ดทรัฟเฟิล สเต็กเนื้อสันนอกออสเตรเลียแบล็คแองกัส ไปจนถึงซาชิมิโรล และอีกมากมาย ครีเอตจานเด็ดทุกเมนู ทุกโมเมนต์อยากสแน็ปลงโซเชียล ตอบโจทย์กับทุกวันทั้ง All Day Dining และ Afterhour Social Experience ไม่ว่าจะมื้อระหว่างวัน หรือมื้อค่ำหลังเลิกงาน รวมถึงทุกช่วงเวลาสังสรรค์กับเพื่อน ๆ สายหวานห้ามพลาดกับเบเกอรี่และของหวานมากมายที่สร้างสรรค์โดย Pastry Chef พิเศษกว่านั้น ที่พลาดไม่ได้เร็ว ๆ นี้ ยังได้ร่วมมือกับเชฟชื่อดังครีเอตเมนูซิกเนเจอร์แบบที่มีเฉพาะที่นี่เท่านั้น และคุณต้องมาลองด้วยตัวเอง
Sip เพราะทุกแก้วมีไวบ์ของตัวเอง ถึงเวลาปล่อยใจแล้ว Sip ไปตามจังหวะของคนเมือง บาร์สุดคูลที่เข้าใจว่าเครื่องดื่มดีต้องมีมากกว่าแค่รสชาติ ที่นี่ทุกแก้วครีเอตโดย Mixologist จะเป็นซิกเนเจอร์ค็อกเทลที่ชวน Sip ทั้งคืน หรือคลาสสิกดริงก์ในสไตล์ที่ชอบ หรือจะรีเฟรชร่างกายกับเครื่องดื่มสุดเฮลท์ตี้บูสต์เอเนอร์จี้ตลอดทั้งวัน ทุกแก้วมาพร้อมโมเมนต์และไวบ์ที่ใช่ รับรองต้องบอกเพื่อนว่า “ครั้งหน้าเจอกันที่ The Gastro District ที่เดิมนะ”
Social ไวบ์โซเชียลใจกลางเมือง เดสติเนชันที่ใช่สำหรับคนที่เข้าใจว่าไวบ์ดีมีค่ากว่าทุกสิ่ง รวมตัวแก๊งเพื่อนแล้วมาชิลให้สุดท่ามกลางบรรยากาศโมเดิร์น โซน Outdoor มี Balcony มองเห็นวิวของ One Bangkok Park และ Boulevard แบบเต็ม ๆ ถ่ายรูปมุมไหนก็สวยอัพโซเชียลได้แบบติดแกลม ไม่สนฟิลเตอร์ จะจิบค็อกเทลตามลำพัง นั่งเล่าเรื่องกับเพื่อนซี้ แฮงก์เอาต์หลังเลิกงาน หรือปักหมุดโมเมนต์สวย ๆ ลงฟีด พอถึงช่วงพระอาทิตย์ตกดิน บรรยากาศเปลี่ยนทันทีกับ Live DJ ให้ทุกค่ำคืนดูสบาย ๆ แต่ชิคสุด ๆ ทุกอย่างลงตัวจนบทสนทนาไหลลื่น และอยากชวนเพื่อนมาเช็กอินทุกวัน
ปลายปีนี้ ชวนแก๊งเพื่อนซี้มา กิน-ดื่ม-ชิล ในบรรยากาศที่ทั้งชิค ทั้งแกลม ครบทุกไวบ์แห่งการเฉลิมฉลองในจุดนัดพบใหม่ใจกลางเมือง รับรองทั้งปัง ทั้งมีสไตล์แบบคนเมืองยุคใหม่ตัวจริง
ค้นพบประสบการณ์ กิน-ดื่ม-ชิล ครบจบในที่เดียวที่ The Gastro District ชั้น 3 The Storeys @ One Bangkok
เปิดให้บริการทุกวัน 10.00 – 22.00 น. การเดินทางสะดวก ทั้งรถส่วนตัว มีที่จอดรถรองรับ หรือ MRT สถานีลุมพินี (ทางออก 1) One Bangkok แล้วเดินตรงไปที่อาคาร The Storeys ชั้น 3
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ที่ Facebook และ Instagram: The Gastro District at One Bangkok