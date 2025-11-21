โบลท์ ประเทศไทย ตอกย้ำความร่วมมือกับภาครัฐ เดินหน้าหนุนผู้ขับขี่ในระบบทั่วประเทศ เข้าสู่กระบวนการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างราบรื่น

โบลท์ ประเทศไทย ขอขอบคุณกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส), กระทรวงคมนาคม, กรมการขนส่งทางบก (ขบ.), สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความสำคัญต่อเสียงสะท้อนของผู้ขับขี่ทั่วประเทศ และร่วมกันผลักดันแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน รย.17–รย.18 เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถเข้าสู่ระบบได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม
โบลท์เดินหน้าสนับสนุนผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โบลท์ได้ดำเนินมาตรการเพื่อสนับสนุนผู้ขับขี่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ โครงการ Booster Week ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ขับขี่ในทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมเอกสาร การจองคิว การให้คำปรึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงการให้คำแนะนำแบบ onsite เพื่อให้กระบวนการขอใบอนุญาตขับรถสาธารณะเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามข้อกำหนดทางกฎหมาย นอกจากนี้ โบลท์ยังได้สื่อสารข้อมูลสำคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถเตรียมตัวและปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดของภาครัฐได้อย่างมั่นใจ
ควบคู่กับการสนับสนุนด้านข้อมูลและกระบวนการ โบลท์ยังได้จัดทำ อินเซนทีฟเพื่อส่งเสริมการขอใบอนุญาตขับรถสาธารณะและการจดทะเบียนรถ รย.17/รย.18 รวมมูลค่าสูงสุด 10,000 บาท ภายในช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระผู้ขับขี่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ไม่ว่าจะเป็นโบนัสสนับสนุนสำหรับผู้ขับขี่ที่ดำเนินการจดทะเบียนสำเร็จ หรือโปรแกรมรางวัลสำหรับผู้ขับขี่ที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดครบถ้วน มาตรการเหล่านี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของโบลท์ในการส่งเสริมให้ผู้ขับขี่สามารถเข้าสู่ระบบตามกฎหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม
จากความร่วมมือและความพยายามดังกล่าว ทำให้ปัจจุบันมีผู้ขับขี่กว่า 20,000 ราย ได้รับใบขับขี่สาธารณะเรียบร้อยแล้ว (ไม่รวมผู้ที่ดำเนินการด้วยตนเองตามข้อมูลที่โบลท์ร่วมสื่อสาร) ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่สะท้อนบทบาทของโบลท์ในการสนับสนุนให้ผู้ขับขี่เข้าสู่ระบบตามกฎหมายได้อย่างแท้จริง
สุภัทธา เนียมวณิชกุล หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะ โบลท์ ประเทศไทย กล่าว “โบลท์พร้อมสนับสนุนนโยบายและการดำเนินมาตรการของภาครัฐ เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ราบรื่น และเป็นธรรม เรามุ่งมั่นทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ความโปร่งใส และคุณภาพของระบบขนส่งสาธารณะไทยให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง”
สรุปมาตรการสำคัญจากภาครัฐ
ภาครัฐ นำโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงคมนาคม สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และกรมการขนส่งทางบก ได้แถลง 5 มาตรการเร่งด่วน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ประกาศใช้เมื่อเดือนกรกฎาคม 2568 ซึ่งกำหนดให้ผู้ขับขี่ที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันทั่วประเทศต้องดำเนินการจดทะเบียนรถตามประเภท รย.17 และ รย.18 ภายในกรอบเวลาที่กำหนด มาตรการดังกล่าวครอบคลุมการเปิดให้ลงทะเบียนผู้ขับขี่ผ่านระบบออนไลน์ของ ETDA (เว็บไซต์ https://driververify.mdes.go.th) โดยเมื่อแพลตฟอร์มยืนยันข้อมูลแล้ว ผู้ขับขี่จะได้รับใบรับแจ้งลงทะเบียนในรูปแบบ QR Code เพื่อใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ ทั้งนี้ ผู้ขับขี่ยังคงต้องดำเนินการจดทะเบียนรถเป็นรถสาธารณะและทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะให้แล้วเสร็จภายในช่วงเวลาที่กำหนด
นอกจากนี้ ภาครัฐยังผ่อนปรนข้อกำหนดด้านไฟแนนซ์ ลีสซิ่ง และประกันภัย เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ขับขี่ อาทิ การอนุญาตให้ใช้สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนแทนเล่มจริง การขอความร่วมมือบริษัทลีสซิ่งให้ลดค่าธรรมเนียมการแก้ไขสัญญาเช่าซื้อในช่วงเปลี่ยนผ่าน รวมถึงการผ่อนปรนเอกสารรับรองภูมิลำเนา โดยผู้ขับขี่สามารถใช้บัตรนักเรียน–นักศึกษา หรือเอกสารการทำงานในพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องข้อจำกัดในการหาผู้รับรอง ทั้งยังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงข้อกำหนดด้านขนาดเครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์สาธารณะให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงและมาตรฐานความปลอดภัยในปัจจุบัน
เสียงสะท้อนจากผู้ขับขี่
“มาตรการใหม่นี้จากภาครัฐช่วยปลดล็อกข้อจำกัดหลายด้านที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ขับขี่มาเป็นเวลานาน ทำให้ขั้นตอนต่างๆ ชัดเจนและเข้าถึงง่ายขึ้นมาก ผมเชื่อว่ามาตรการเหล่านี้จะช่วยให้ทั้งคนขับและไรเดอร์สามารถเข้าสู่ระบบได้ครบถ้วนตามกฎหมาย และหวังว่าภาครัฐจะสนับสนุนแนวทางเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถทำงานได้อย่างมั่นใจและราบรื่นครับ” นายสมัย แสงชาติ พาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ ของ โบลท์ กล่าว
“ที่ผ่านมา ขั้นตอนการขอใบขับขี่สาธารณะและการจดทะเบียนรถค่อนข้างซับซ้อนสำหรับผู้ขับขี่จำนวนมาก แต่การที่ภาครัฐผ่อนปรนข้อจำกัดด้านเอกสาร และมีแนวคิดปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยลดภาระและทำให้การเข้าระบบง่ายขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มาตรการเหล่านี้มีความหมายมากสำหรับผู้ขับขี่ทุกกลุ่ม เพราะทำให้เราสามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคงและดูแลครอบครัวได้ดีขึ้น โดยเฉพาะในสภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทายเช่นปัจจุบันค่ะ” นางสาวมณฑิตา ประดิษฐผล พาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ ของ โบลท์ กล่าว
โบลท์พร้อมเดินหน้าทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับระบบขนส่งสาธารณะของไทย โดยหวังว่าภาครัฐจะสนับสนุนและปรับปรุงข้อจำกัดด้านกฎหมายและอุปสรรคเชิงระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถดำเนินการจดทะเบียนรถได้ครบถ้วนและเป็นธรรม ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพบริการให้ปลอดภัย โปร่งใส และเชื่อถือได้สำหรับประชาชนทุกคน พร้อมกันนี้ โบลท์มุ่งมั่นร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อผลักดันการพัฒนาระบบนิเวศการเดินทาง (Mobility Ecosystem) ที่ยั่งยืน ทันสมัย และสอดคล้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลไทยอย่างแท้จริง