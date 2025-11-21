กฟผ. โชว์ศักยภาพเทคโนโลยีพลังงานสะอาด - บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก สู่เป้าหมาย Net Zero บนเวที COP30

กฟผ. ร่วมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 30 (COP30) ณ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล นำเสนอความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและการจัดการก๊าซเรือนกระจกของไทย ตอกย้ำบทบาทองค์การด้านพลังงานของประเทศที่พร้อมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 30 (COP30) นำเสนอความสำเร็จของไทยด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก พร้อมแสดงบทบาทเชิงรุกของ กฟผ. ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 10 - 21 พฤศจิกายน 2568 ณ เมืองเบเล็ง สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
โดยศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล กรรมการ กฟผ. ได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองในหัวข้อ “Fast-Tracking Net Zero: Urban Pathways to a Regenerative Future” นำเสนอแนวทางพัฒนาเมืองที่คำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี เพื่อก้าวสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) พร้อมร่วมเสวนาในหัวข้อ “Driving Systems Change through Climate Public Private Partnerships (PPP)” นำเสนอการสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นประเด็นที่สอดคล้องกับบทบาทของ กฟผ. ในการผลักดันการพัฒนาพลังงานสะอาดและเป้าหมายด้านความยั่งยืนของประเทศ
นายเอกรัฐ สมินทรปัญญา ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานโรงไฟฟ้า กฟผ. ร่วมเสวนาในหัวข้อ “The Green Investment Frontier: Accelerating Innovation from Fund to Frontline” นำเสนอบทบาทกลไกทางการเงินในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดและนำเสนอนวัตกรรมด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. ตลอดจนความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการพัฒนาพลังงานสะอาดและการสร้างเมืองที่ยั่งยืนในเวทีเสวนา “Fast-Tracking Net Zero: Urban Pathways to a Regenerative Future”
กฟผ. ได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าของไทยเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในพื้นที่ Thailand Pavilion อาทิ อัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียว (Utility Green Tariff: UGT) และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็ก (Small Modular Reactor: SMR) ซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นของ กฟผ. ในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์