100 ปีแห่งตำนานตลับครีมสีน้ำเงินของนีเวียจากเมืองฮัมบูร์ก สู่เวทีโลก

• ปี 2025 นีเวีย ตลับครีมสีน้ำเงิน อันเป็นเอกลักษณ์ที่ทุกคนรู้จัก ครบรอบ 100 ปี
• นีเวีย ครีม ตลับสีน้ำเงินผลิตจากเมืองต้นกำเนิดของแบรนด์ ณ ฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมัน
• ปัจจุบัน ไบเออร์สด๊อรฟจำหน่ายนีเวีย ครีมในตลับสีน้ำเงินมากกว่า 4 ตลับต่อวินาทีทั่วโลก
• การเปลี่ยนดีไซน์ครั้งใหญ่จากสีเหลืองมาเป็นสีน้ำเงิน-ขาวในปี 1925 ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญด้านเอกลักษณ์ของแบรนด์และสร้างความผูกพันกับผู้บริโภค
ต้นกำเนิดจากฮัมบูร์ก ก่อนจะก้าวขึ้นเป็นไอคอนระดับโลก ในปี 1925 ไบเออร์สด๊อรฟได้ปรับโฉมนีเวียครีมเป็นตลับสีน้ำเงินเข้มพร้อมตัวอักษรสีขาว ซึ่งในวันนี้ก้าวสู่การเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี และยังคงเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์แห่งความไว้วางใจ คุณภาพ และการดูแลผิวที่ผู้คนทั่วโลกรู้จักมากที่สุด โดยสำหรับประเทศไทย นีเวียครีมอยู่เคียงข้างผู้บริโภคไทยมายาวนานเกือบศตวรรษเช่นกัน นับตั้งแต่เริ่มวางจำหน่ายครั้งแรกในปี 1926
จากฮัมบูร์ก สู่หัวใจคนทั่วโลก
ตลับน้ำเงินเริ่มต้นการเดินทางจากโรงงานไบเออร์สด๊อรฟในฮัมบูร์ก ก่อนส่งต่อไปยังตลาดต่างประเทศเพื่อบรรจุนีเวีย ครีมในแต่ละประเทศ กระบวนการนี้สะท้อนถึงการผสมผสานระหว่าง รากเหง้าดั้งเดิม กับ ความเป็น แบรนด์ระดับโลก ในปี 2024 นีเวียจำหน่ายตลับน้ำเงินมากกว่า 4 ตลับต่อวินาที ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ความนิยมของตลับน้ำเงินในระดับโลกสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของนีเวียในฐานะแบรนด์ดูแลผิวอันดับหนึ่งของโลก ในกว่า 170 ประเทศ นีเวีย ครีม เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของผู้คน ใช้ดูแลผิวทุกส่วนของร่างกาย เป็นไอคอนที่เข้าถึงได้ง่าย ผสานความเชี่ยวชาญด้านผิวหนังที่เชื่อถือได้กับความคุ้มค่าที่โดดเด่น สรุปได้ว่า นีเวีย คือแบรนด์เพื่อผิวอย่างแท้จริง
สมัยก่อน “ครีมตลับน้ำเงิน” ถือเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยเล็ก ๆ แต่ปัจจุบันได้กลายเป็นของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันที่ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคทั่วโลก ดีไซน์ตลับน้ำเงินยังคงเป็นแกนหลักของอัตลักษณ์แบรนด์นีเวียมาจนถึงปัจจุบัน โดยดีไซน์ที่เพิ่งปรับใหม่ยังคงใช้ “รูปทรงวงกลม” เพื่อสะท้อนสัญลักษณ์อันเป็นตำนานนี้ เป็นความผูกพันระหว่างนีเวียกับผู้บริโภค และการคงอยู่ของผลิตภัณฑ์ในทุกกลุ่มสินค้า
ในระยะยาว ครีมตลับน้ำเงินยังคงเป็นสัญลักษณ์ของการดูแลผิวอย่างรับผิดชอบ ไบเออร์สด๊อรฟมุ่งมั่นพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนและกระบวนการผลิตที่ลดการใช้ทรัพยากร ตัวอย่างเช่น ตั้งแต่ปี 2024 เป็นต้นมา กล่อง ครีมตลับน้ำเงินทุกชิ้นมีส่วนประกอบอะลูมิเนียมรีไซเคิลอย่างน้อย 80% เพื่อช่วยลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์อย่างมีนัยสำคัญ
เรื่องราวเบื้องหลังดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ของนีเวีย
การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในปี 1925 มาจากวิสัยทัศน์ของ ฮวน เกรโกริโอ เคเลาเซน (Juan Gregorio Clausen) หัวหน้าฝ่ายโฆษณาของไบเออร์สด๊อรฟในขณะนั้น เขาได้ยกเลิกดีไซน์ตลับเหลืองลวดลายอาร์ตนูโว และหันมาใช้ดีไซน์สีน้ำเงิน-ขาวที่เรียบง่าย ให้แรงบันดาลใจจากโลกทางทะเล ประกาศในเวลานั้นเขียนว่า “เนื้อครีมยังคงเหมือนเดิม เพราะมันดีจนไม่มีอะไรให้ปรับปรุงได้อีกแล้ว” การเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นเป็นเพียงด้านภาพลักษณ์ แต่ถือเป็น การปฏิวัติที่สร้างจุดเริ่มต้นของอัตลักษณ์แบรนด์ระดับโลก สีน้ำเงินและสีขาวที่สื่อถึงความชัดเจนและความน่าเชื่อถือ กลายเป็นรากฐานที่ยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบัน
สัมผัส NIVEA Creme ตลับน้ำเงินกับกิจกรรมสุดพิเศษเพื่อผู้บริโภคไทย
นีเวียขอมอบประสบการณ์พิเศษให้กับผู้บริโภคไทยในช่วงฤดูหนาวผ่านการเปิดตัว NIVEA Creme Limited Edition ทั้ง 4 ลวดลาย พร้อมจัดงาน “NIVEA Soft Skin Wonderland” ณ ลานเซ็นเตอร์พ้อยท์ สยามสแควร์ ตั้งแต่วันที่ 20-23 พฤศจิกายน เพื่อให้ผู้บริโภคได้สัมผัสคุณค่าของนีเวีย ครีมอย่างใกล้ชิดผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และประสบการณ์ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของแบรนด์ พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ จูเนียร์-มาร์ค คู่หูสุดฮอตที่จะเสริฟความนุ่มฟินในวันที่ 22 พฤศจิกายนนี้ เวลา 16.00 น
ภายในงานผู้ร่วมงานจะได้เพลิดเพลินกับสตูดิโอคอนเทนต์ในธีมฤดูหนาว การถ่ายวิดีโอแบบ Personalized และโซนไฮไลท์ที่นำเสนอความอ่อนโยนของนีเวีย ครีมอย่างมีชีวิตชีวา อาทิ ต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่ มุมตลับครีมยักษ์ และม้าหมุนในธีมซอฟต์สกิน นอกจากนี้ยังมีเวิร์กช็อปและมุมช้อปปิ้งพร้อมข้อเสนอพิเศษเฉพาะภายในงาน เช่น การออกแบบลวดลายตลับครีมในแบบของตนเองและของที่ระลึกรุ่นลิมิเต็ด โดยทั้งประสบการณ์ทั้งหมดถูกรวบรวมไว้ในห้าโซนหลัก ได้แก่ The Magical Christmas Tree ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานสร้างวิดีโอพร้อมใส่ชื่อแบบเรียลไทม์, I Love You Snow Much ที่นำเสนอตลับครีมยักษ์และตัวละคร “น้องนุ่ม”, The Softness Carousel ม้าหมุนที่ถ่ายทอดความห่วงใยด้านการดูแลผิว และโซนโปรโมชั่นพิเศษที่มอบสิทธิประโยชน์สำหรับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และกิจกรรม Customize ตลับครีม
นีเวียขอเชิญชวนผู้บริโภคทุกท่านมาร่วมสัมผัสประสบการณ์แห่งความนุ่มในงาน “NIVEA Soft Skin Wonderland” ณ ลานเซ็นเตอร์พ้อยท์ สยามสแควร์ ในวันที่ 20-23 พฤศจิกายนนี้ พร้อมสนุกไปกับกิจกรรม พบแขกรับเชิญสุดฮอตและสิทธิพิเศษเฉพาะภายในงานนี้เท่านั้น สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของ NIVEA Creme Limited Edition ลวดลายพิเศษประจำฤดูกาล สามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ โดยสินค้าเป็นรุ่นพิเศษมีจำนวนจำกัด