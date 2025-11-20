ดีเดย์ 28 พ.ย.!เริ่มตอกเข็มก่อสร้างรันเวย์ 2 “อู่ตะเภา” “อีอีซี”ลุยเดินหน้า MRO คาดเซ็นการบินไทยในม.ค.69

“อีอีซี-ทร.”ดีเดย์ 28 พ.ย.นี้ เริ่มตอกเข็มก่อสร้างรันเวย์ 2 “สนามบินอู่ตะเภา” พร้อมเดินหน้า MRO เจรจาการบินไทยจบแล้วตั้งเป้า ม.ค.69 เซ็นสัญญา ลงทุน 1 หมื่นล้าน พัฒนา 210 ไร่ เตรียมเปิดพื้นที่อีก 50 ไร่ พัฒนารองรับ Private Jet
นายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกในส่วนของโครงการก่อสร้างทางวิ่ง (รันเวย์) ที่ 2 และทางขับ (แท็กซี่เวย์) ว่า จะมีการเริ่มต้นการก่อสร้างในวันที่ 28 พ.ย.2568 นี้ โดยในส่วนรันเวย์ช่วงที่มีอุโมงค์รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ลอดอยู่ด้านใต้นั้นจะมีกรอบระยะเวลาที่สามารถรอได้ประมาณ 18 เดือน ไม่มีผลกระทบต่อการเริ่มต้นก่อสร้างรันเวย์แต่อย่างใด
ทั้งนี้ เมื่อโครงการก่อสร้างทางวิ่งที่ 2 (รันเวย์ที่ 2) ของสนามบินอู่ตะเภาได้เริ่มก่อสร้าง หลังจากนี้ อาคารผู้โดยสารหลังใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา ที่มีบริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด (UTA) เป็นผู้รับสัมปทาน จะได้เริ่มต้นก่อสร้างตามไปรวมถึงโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา (MRO) ด้วย
สำหรับโครงการก่อสร้างรันเวย์ที่ 2 สนามบินอู่ตะเภานั้นกองทัพเรือ (ทร.) ได้ลงนามสัญญาจ้าง บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2568 วงเงินสัญญาประมาณ 13,143 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 1,095 วัน
@ม.ค.69 ตั้งเป้าเซ็น MRO กับการบินไทย ลงทุน 1 หมื่นล้าน พัฒนา 210 ไร่
นายจุฬา กล่าวถึง ความคืบหน้าโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา (MRO - Maintenance, Repair, and Overhaul) ว่า ขณะนี้ ได้เจรจากับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในการเช่าพื้นที่ 210 ไร่ ลงทุนพัฒนาเรียบร้อยแล้ว โดยมีขั้นตอนที่ การบินไทย จะนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัทฯก่อน ก่อน ซึ่งคาดว่า น่าจะมีการลงนามในสัญญาเช่าได้ในเดือน ม.ค. 2569 นี้
เบื้องต้น การบินไทยแจ้งว่า จะเป็นผู้ยื่นการลงทุนโครงการ MRO โดยตั้งบริษัทลูก ขึ้นมาดำเนินโครงการ ส่วนจะมีการร่วมทุนกับใครเพิ่มเติมอย่างไร เป็นรายละเอียดของการบินไทย โดยประเมินมูลค่าโครงการไว้ประมาณ 10,000 ล้านบาท ระยะเวลาสัญญาเช่า 50 ปี
สำหรับโครงการ MRO นี้ จะมีผลตอบแทน2 ส่วนคือ ค่าเช่าพื้นที่ และการแบ่งปันผลประโยชน์ จากส่วนแบ่งรายได้แบบขั้นบันได โดยช่วงปีที่ 1-4 เป็นการเริ่มต้นโครงการ จะเก็บค่าเช่าพื้นที่อย่างเดียว และเริ่มคิดส่วนแบ่งรายได้ในปีที่ 5 โดยกำหนดอัตราดังนี้ ปีที่ 5-10 คิดส่วนแบ่งรายได้ 3% ,ปีที่ 11-15 คิดส่วนแบ่งรายได้ 5% และปีที่ 15 เป็นต้นไป คิดส่วนแบ่งรายได้ 7%
นายจุฬากล่าวว่า หลังมีการลงนามร่วมกันในเดือน ม.ค. 2569 แล้วจะเป็นขั้นตอนที่ทางการบินไทยจะดำเนินการ ทั้ง เรื่อง การออกแบบและก่อสร้าง และการขออนุญาตต่างๆ รวมถึงการหาซัพพลายเออร์ ลูกค้า เป็นต้น ส่วนจะเริ่มเปิดให้บริการได้ภายในปี2569 เลยหรือไม่ ขึ้นอยู่กับ การบินไทยเพราะถือว่าได้เช่าพื้นที่ไปแล้วหากเริ่มเร็วก็จะมีรายได้เร็วไปด้วย
@เตรียมเปิดพื้นที่อีก 50 ไร่ รองรับ Private Jet
นายจุฬากล่าวว่า โครงการ MRO นี้ จะเป็นศูนย์ซ่อมเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และรองรับการซ่อมบำรุงเครื่องบิน ในระดับการซ่อมใหญ่ ซึ่งปัจจุบันมีที่ ประเทศสิงคโปร์ ดังนั้นเมื่อ MRO เกิดขึ้น จะทำให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องทั้งการผลิตชิ้นส่วน ของเครื่องบินและซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวเนื่องตามมาอีกคิดเป็นมูลค่ามหาศาล และหลังจากนี้ EEC จะมีการเปิดพัฒนาพื้นที่อีกประมาณ 50 ไร่ ใกล้กับ MRO เพื่อรองรับเครื่องบินส่วนตัว (Private Jet) อีกด้วย
รายงานข่าว แจ้งว่า ล่าสุด การบินไทยดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ 2 แห่ง ได้แก่ Thai MRO Group Company Limited และ Thai MRO Services Company Limited เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยทั้งสองบริษัทมีทุนจดทะเบียนบริษัทละ 1 ล้านบาท (ประมาณ 30,997 ดอลลาร์สหรัฐ) และทุนชำระแล้วเริ่มต้นที่ 250,000 บาท (ประมาณ 7,749 ดอลลาร์สหรัฐ) และถือหุ้นโดยการบินไทย 100%
บริษัทใหม่ทั้งสองถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO)