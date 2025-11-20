CP ALL เปิดเวที Approval Process Excellence Awards 2025 โชว์ผลงานสุดสร้างสรรค์ เพื่อการทำงานที่ง่าย-พนักงานมีความสุข ตอบโจทย์องค์กรยุคใหม่

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรด้วยแนวคิด work smart เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน ผ่านเวที Approval Process Excellence Awards 2025 ปีที่ 14 เวทีนี้เป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงาน โดยมุ่งเน้นการลดขั้นตอนการตรวจสอบและอนุมัติที่ไม่จำเป็น พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยลดความซ้ำซ้อน และเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานทำงานได้รวดเร็วขึ้น สะดวกขึ้น และมีความสุขมากขึ้น
ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมย้ำว่า ซีพี ออลล์ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนากระบวนการทำงานให้เรียบง่าย คล่องตัว และลดภาระที่ไม่จำเป็นของพนักงาน เพราะเราเชื่อว่าความสุขในการทำงานคือรากฐานสำคัญขององค์กรที่แข็งแรง เมื่อพนักงานทำงานได้สะดวกขึ้น รวดเร็วขึ้น และมีพื้นที่ในการสร้างสรรค์มากขึ้น ย่อมส่งผลให้บริการที่ส่งมอบถึงลูกค้ามีคุณภาพยิ่งกว่าเดิม เวที Approval Process Excellence Awards จึงเป็นโอกาสอันดีที่พนักงานจะได้แสดงพลังความคิดในการปรับปรุงงาน และต่อยอดนวัตกรรมที่ช่วยให้ทุกคนทำงานได้อย่างมีความสุขและมีคุณค่า
สำหรับเวที Approval Process Excellence Awards 2025 มีผลงานส่งเข้าร่วมจำนวนมาก โดยผ่านเข้ารอบกลั่นกรอง 25 โครงการ ผ่านรอบ Site Visit 20 โครงการ และเข้าสู่รอบตัดสินสุดท้าย 16 โครงการ ซึ่งล้วนสะท้อนถึงพลังความคิดสร้างสรรค์และความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรจากทุกหน่วยงาน
โดย 2 สุดยอดโครงการคว้า “รางวัลความเป็นเลิศด้านกระบวนการ ระดับ PLATINUM” แห่งปี 2025 รางวัลสูงสุดของเวทีในปีนี้ ได้แก่ 2 โครงการที่ได้รับการตัดสินว่ายอดเยี่ยมทั้งด้านแนวคิด การนำเทคโนโลยีมาใช้ และผลลัพธ์ที่เห็นได้จริง ได้แก่
1. Artificial Intelligence (AI) For Enhancing Proactive Food Safety– บริษัท ซีพีแรม จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2. ระบบจัดการเงินสดขายนอกเครื่อง POS– สำนัก Store Operations Development บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ทั้งสองโครงการได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมถูกบันทึกเป็นผลงานต้นแบบด้านการปรับปรุงกระบวนการเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับองค์กร
งาน Approval Process Excellence Awards 2025 ปีที่ 14 ตอกย้ำความมุ่งมั่นของซีพี ออลล์ในการผลักดันนวัตกรรมที่ช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสร้างความสุขให้พนักงานในทุกหน่วยงาน พร้อมเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการบริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จของทุกโครงการในปีนี้สะท้อนให้เห็นถึงพลังความคิดสร้างสรรค์ภายในองค์กรและความร่วมมือของทุกฝ่ายในการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการพาองค์กรก้าวสู่อนาคตที่แข็งแกร่งและยั่งยืน