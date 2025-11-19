โปรดเลี่ยง! ทช.แจ้งปิดเบี่ยงจราจร 1 เลน”อุโมงค์ทางลอดถนนราชพฤกษ์”20-22 พ.ย.แก้ปัญหาน้ำซึมผิวทาง

กรมทางหลวงชนบท แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบางช่องทางบริเวณอุโมงค์ทางลอดถนนราชพฤกษ์ ฝั่งขาเข้าวันที่ 20 - 21 พ.ย. 68 และ ฝั่งขาออกวันที่ 22 พ.ย. 68 ช่วงเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันถัดไป เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำซึมบริเวณพื้นอุโมงค์ฯ
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า สำนักบำรุงทาง ทช. จะทำการปิดเบี่ยงการจราจรบางช่องทางบริเวณอุโมงค์ทางลอดถนนราชพฤกษ์ ซึ่งจะทำการเบี่ยงคราวละ 1 ฝั่ง ดังนี้ ฝั่งขาเข้าจากถนนรัตนาธิเบศร์มุ่งหน้าสู่ถนนสาทร จะทำการปิดเบี่ยงการจราจร ในวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2568 และ จะทำการปิดเบี่ยงการจราจร ฝั่งขาออกจากถนนสาทรมุ่งหน้าสู่ถนนรัตนาธิเบศร์ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 ช่วงเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันถัดไป เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำซึมบริเวณพื้นอุโมงค์ฯ โดยประชาชนสามารถสัญจรบริเวณวงเวียนทดแทนได้
ทั้งนี้ ทช. ขอความร่วมมือให้ผู้ใช้เส้นทางโปรดสังเกตป้ายจราจร รวมถึงปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ อย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางและขออภัยในความไม่สะดวก ณ โอกาสนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ประชาชนสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081-859-7252