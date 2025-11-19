คอนเน็กซ์อีดี ยกระดับการศึกษา ร.ร.คอนเน็กซ์อีดี 7,019 ทั่วประเทศ มุ่งสร้างอิมแพ็คระดับชาติอย่างยั่งยืน

มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี นำโดย องคมนตรี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ในฐานะประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เป็นประธานเปิดงาน “CONNEXT ED Education Forum 2025” ภายใต้แนวคิด “Thailand’s Education Future: อนาคตการศึกษาไทย อนาคตประเทศไทย” ผนึกกำลังขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ ต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 9 สะท้อนความสำเร็จอันเกิดจากพลังแห่งความร่วมมือ 3 ภาคส่วน ซึ่งได้ร่วมกันสร้างผลลัพธ์และอิมแพ็คที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี 7,019 แห่งทั่วประเทศ เร่งขยายผลการดำเนินงานระยะที่ 4 ยกระดับโรงเรียนก้าวสู่มาตรฐานสากล ส่งเสริมให้เด็กไทยเป็นเด็กดี มีความสามารถ พร้อมก้าวสู่โลกอนาคตอย่างมีคุณภาพ และร่วมขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
โดยมีคณะที่ปรึกษามูลนิธิฯ รองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา และผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน โดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานกรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ พร้อมด้วยซีอีโอ คณะผู้บริหารจากองค์กรผู้ร่วมก่อตั้ง อาทิ นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจพลังงานและบริหาร กลุ่มมิตรผล นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการบริหาร บจก. โตชิบา ไทยแลนด์ บจก. ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม และ บจก. สวนอุตสาหกรรมบางกระดี นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานคณะผู้บริหารทรัพยากรบุคคล เครือเจริญโภคภัณฑ์ นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ กรรมการบริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น และนายสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ TCP กลุ่มธุรกิจ ทีซีพี และมูลนิธิใจกระทิง ตลอดจนผู้บริหารเครือข่ายพันธมิตร 61 องค์กร ร่วมงาน ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค
ชู 5 ยุทธศาสตร์หลัก สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริง
จากจุดเริ่มต้นของความร่วมมือในปี 2559 ปัจจุบัน มีองค์กรเอกชนพันธมิตรกว่า 61 องค์กร มีโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีที่อยู่ในสังกัด สพฐ.จำนวน 7,019 แห่งทั่วประเทศ มีนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาสะสมแล้วกว่า 2.47 ล้านคน ขณะที่มีผู้นำรุ่นใหม่ (School Partner) จำนวน 2,145 คน ร่วมพัฒนาโรงเรียน พร้อมด้วย ICT Talent อีก 6,700 คน เพื่อเสริมทักษะดิจิทัลและเอไอ ครอบคลุมในระดับพื้นที่ อีกทั้งยังพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษากว่า 82,000 คน ทำให้ครู 76% ใช้เทคโนโลยีในการสอนมากขึ้น และจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ Learning Center ในโรงเรียนกว่า 2,000 แห่ง และได้จัดสรรคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คและอุปกรณ์การเรียนรู้ดิจิทัล พร้อมการอบรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและเอไอเพื่อการเรียนการสอนแก่ครูและนักเรียน รวมมูลค่ากว่า 115 ล้านบาท ทำให้ครูและนักเรียนมีทักษะ Digital & Computer Literary เพิ่มขึ้น 75% โดยผลการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ได้สร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องตามกลไก 5 ยุทธศาสตร์หลัก ผ่านความร่วมมือในการดำเนินงานของ 5 คณะทำงาน ภาครัฐ-เอกชน ที่มาช่วยเสริมแกร่งให้เป็นไปตามเป้าหมายของมูลนิธิฯ ได้แก่
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1: การเปิดเผยข้อมูลสถานศึกษาที่ได้มาตราฐานอย่างโปร่งใสสู่สาธารณะ (Standard & Transparency) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับมูลนิธิฯ สนับสนุนการดำเนินงาน กำกับติดตาม และประเมินผลการบันทึกข้อมูลในระบบ School Management System (SMS) ของโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีทั่วประเทศตามช่วงเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ยังมีการขยายผลการใช้ระบบ SMS จาก 7,019 โรงเรียน ไปสู่ 29,000 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนด้าน Cloud Server จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ข้อมูลสถานศึกษามีมาตรฐาน โปร่งใส และเป็นระบบ รวมถึงปรับปรุงเกณฑ์ KPI ให้ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกยุคดิจิทัล ซึ่งได้รับคำปรึกษาเชิงกลยุทธ์จาก McKinsey ตลอดจนการสนับสนุนทางด้านวิชาการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ผลลัพธ์จากความร่วมมือดังกล่าว ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอยู่ในเกณฑ์ดี (GOOD) เพิ่มขึ้นกว่า 58%
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2: กลไกตลาดและวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม (Market Mechanisms) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาไทย โดยมี School Partner กว่า 2,100 คน ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ร่วมพัฒนาครอบคลุมโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี ทั้งหมด 7,019 แห่งทั่วประเทศ ส่งผลให้ School Partners เหล่านี้ เติบโตเป็นผู้นำรุ่นใหม่กว่า 23% พร้อมขับเคลื่อนการศึกษาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน (High Quality Principals & Teachers) โครงการ ICT Talent ภาครัฐ ได้รับการยอมรับและผลักดันจากกระทรวงศึกษาธิการ และมีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม แต่งตั้ง ICT Talent ภาครัฐกว่า 6,700 คน ครอบคลุมทุกโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี สนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครู พัฒนาความรู้และทักษะดิจิทัล ครูมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ AI ในการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นถึง 80% พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชน ช่วยพัฒนาทักษะด้าน Facilitator และ Coaching ให้แก่ผู้บริหารและครูเพิ่มขึ้นอีก 53%
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4: เด็กเป็นศูนย์กลาง เสริมสร้างคุณธรรมและความมั่นใจ (Child Centric & Curriculum) จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ Learning Centers กว่า 2,000 แห่งในโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี พร้อมทั้งมีภาคเอกชนร่วมเปิดพื้นที่เป็น Learning Center เพิ่มอีกกว่า 27 แห่ง ซึ่งการเรียนรู้แบบ Child-Centric ใน Learning Center ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์เพิ่มขึ้น 82% และมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพเพิ่มขึ้น 73% ทั้งนี้ ยังร่วมกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำวิจัยการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หรือ Learning Center ต้นแบบสำหรับโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี เพื่อขยายผลไปยังโรงเรียนในสังกัดสพฐ.ทั่วประเทศ และมูลนิธิฯ มีการจัดทำคลังความรู้ World Library แพลตฟอร์มที่รวบรวมสื่อการเรียนรู้จากองค์กรพันธมิตรที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของเยาวชน ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษา
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5: การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ของสถานศึกษา (Digital & AI Infrastructure) จัดสรรคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและอุปกรณ์การเรียนรู้ดิจิทัล พร้อมการอบรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและเอไอเพื่อการเรียนการสอนแก่ครูและนักเรียน รวมมูลค่ากว่า 115 ล้านบาท ทำให้ครูและนักเรียนมีทักษะ Digital & Computer Literary เพิ่มขึ้น 75% และเปิดรับบริจาคคอมพิวเตอร์พร้อมใช้ โดยเริ่มจากองค์กรพันธมิตรของมูลนิธิฯ และสร้างแพลตฟอร์มบริจาคคอมพร้อมใช้ควบคู่กับการระดมทุน พร้อมทำงานร่วมกับ สพฐ. และสถาบันอาชีวศึกษา ในการรับมอบ ตรวจมาตรฐานคอมพิวเตอร์พร้อมใช้ และติดตั้งการคัดกรองข้อมูล (Filtering Software) เพื่อให้เยาวชนเข้าถึงแหล่งข้อมูลอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยก่อนส่งมอบ ทั้งนี้ ยังส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีทักษะการประยุกต์ใช้ AI ในการเรียนการสอนอย่างมีจริยธรรมและวางระบบดูแล AI ให้เกิดการใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล (AI Governance)
เจาะไฮไลท์ CONNEXT ED Education Forum 2025
งานครั้งนี้ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี ได้จัดกิจกรรมหลากหลาย ทั้งพูดคุยแบ่งปันองค์ความรู้ เวิร์กชอปเปิดมุมมองการศึกษาไทยในยุคดิจิทัล
• ภาครัฐ–ประชาสังคม–เอกชน ผนึกกำลังขับเคลื่อนพันธกิจสร้างผลลัพธ์และอิมแพ็คที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี ส่งเสริมให้เด็กไทยเติบโตเป็น “เด็กดี มีความสามารถ” โดยในงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีที่มีผลสัมฤทธิ์ดีอย่างต่อเนื่อง ประจำปี 2568
• จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจ ไปกับ 7 โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีต้นแบบจากทุกภูมิภาคที่มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และความสำเร็จ ให้ผู้อำนวยการ คุณครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้นำไปต่อยอด เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโรงเรียนในพื้นที่ของตนเอง ไม่ว่าจะเป็น รร.บ้านบ่อหลวง จ.เชียงใหม่ รร.บ้านตากแดด จ.พังงา รร.บ้านโคกมะเมียน (ธรรมสุชาติอุทิศ) จ.สุรินทร์ รร.บ้านห้วยจรเข้ โคราช รร.กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม จ.ราชบุรี รร.วัดกระทุ่ม (โสมประชาสรรค์) จ.ฉะเชิงเทรา และ รร.บ้านร่องแมด จ.พะเยา
• ปั้นเด็กไทย Shaping Digital Citizenship & Future Skills จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ “พลเมืองดิจิทัลและทักษะแห่งอนาคต” ตามด้วยปฏิบัติการเวิร์กช็อป “Empowering CONNEXT ED Schools for the Future World” ดำเนินการโดย Slingshot Group ที่เปิดพื้นที่ให้คณะทำงานรัฐร่วมเอกชน บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี School Partner และ ICT Talent ระดมความคิด-ทดลอง-ออกแบบ-ลงมือวางแผน เพื่อพลิกโฉมโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีให้ตอบโจทย์โลกอนาคตอย่างแท้จริง
ยิ่งไปกว่านั้น งานครั้งนี้ ยังยกทัพ Best Practice Sharing จากโรงเรียนคอนเน็กซ์ อีดี มาจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการ บอกเล่าเรื่องราว The Key of Success, The Future We Learn ถ่ายทอดพลังแห่งความร่วมมือด้านการศึกษา ภายใต้แนวคิด “ความสำเร็จวันนี้ คืออนาคตของพวกเรา” รวมถึง Learning Center Experience: สัมผัสประสบการณ์ในรูปแบบจำลอง “ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หรือ Learning Center” ที่มูลนิธิฯ ภาครัฐ และภาคเอกชน ได้ร่วมกันผลักดัน พร้อมชมกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child-Centric) สนับสนุนการเรียนรู้ตามความสนใจ (Extracurricular) สามารถค้นพบศักยภาพของตนเองและมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ปิดท้ายด้วยโซนโชว์เคสความสำเร็จจากโรงเรียนทั่วประเทศ และบูธจากเครือข่ายพันธมิตรเอกชนกว่า 61 องค์กร ที่ร่วมสร้างผลลัพธ์การศึกษาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง
สำหรับองค์กรที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-858-1881-2 หรืออีเมล : Partners.connexted@gmail.com รวมถึงสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมของมูลนิธิฯ ได้ที่ connexted.org