เปิดฉากยิ่งใหญ่ “METALEX 2025” ตอกย้ำไทยคือซูเปอร์ฮับอุตสาหกรรม 4.0 แห่งอาเซียน

งาน METALEX 2025 มหกรรมเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีโลหการอันดับหนึ่งของอาเซียน ภายใต้แนวคิด “The Spotlight” เปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเครื่องจักรกลโลหการกว่า 3,000 แบรนด์ระดับโลก เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกสาขาในการก้าวสู่ยุค 4.0 ภายในงานมีการเปิดตัวเทคโนโลยีรุ่นใหม่ การสาธิตหุ่นยนต์ และกิจกรรมเวิร์กชอปเขียนโปรแกรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง เพื่อเสริมศักยภาพธุรกิจไทยให้พร้อมแข่งขันบนเวทีโลกอย่างมั่นคง
พิธีเปิดงาน METALEX 2025 ได้รับเกียรติจาก ดร. ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี พิธีการเริ่มจากการแสดงเทิดพระเกียรติ โดยคณะลิเก ไชยา มิตรชัย จากนั้นประธานในพิธีได้แสดงปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “อนาคตอุตสาหกรรมไทยใต้แสงแห่งนวัตกรรม” ดร.ณัฐพล กล่าวชื่นชมงานที่จัดขึ้นทุกปีอย่าง METALEX ว่าเป็นเวทีระดับโลก ทำให้ไทยเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรม และทุกปีมีนวัตกรรมใหม่ ๆ ทั้งในผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต งานนี้ช่วยให้ผู้ประกอบการเห็นโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมของตนเอง พร้อมกับย้ำว่ากระทรวงอุตสาหกรรมสนับสนุนนโยบายให้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ควบคู่กับความยั่งยืน 4 มิติ ได้แก่ การทำกำไร การอยู่ร่วมกับชุมชน การปฏิบัติตามกติกาสากล และการกระจายรายได้ ทั้งหมดต้องทำอย่างคุ้มค่าและสามารถแข่งขันได้ กระทรวงมีหน้าที่ช่วยให้ผู้ประกอบการเติบโตอย่างเป็นธรรมและแข็งแรงในเวทีการแข่งขันระดับโลก
กระทรวงอุตสาหกรรมมีส่วนร่วมในงาน METALEX ทุกปี เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดยที่ผ่านมาได้ให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีสำหรับการลงทุนเครื่องจักรใหม่ ๆ และพัฒนาระบบ Automation สู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ปีนี้กระทรวงฯ ขยายการสนับสนุนไปยัง AI และแนวคิดความยั่งยืน โดยเฉพาะการลดคาร์บอน ช่วยให้ผู้ประกอบการเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้เสนอแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับทั้งสองมิติ สร้างกลไกอุตสาหกรรมไทยให้แข็งแรงต่อเนื่อง
ด้านนางวราภรณ์ ธรรมจรีย์ กรรมการผู้จัดการ อาร์เอ็กซ์ ไบเทค (RX BITEC) กล่าวว่า งาน METALEX 2025 ได้เตรียมกิจกรรมและไฮไลต์ที่น่าสนใจไว้มากมาย โดยผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับสุดยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเครื่องจักรกลจาก 3,000 แบรนด์ จาก 50 ประเทศ และ 18 พาวิลเลียนนานาชาติ จาก 8 ประเทศและเขตปกครองพิเศษ พร้อมเน้นย้ำความพิเศษในโซน JAMTAT Pavillion ที่จัดแสดงเครื่องมือกลจากญี่ปุ่น และ Sheet METALEX Zone ที่นำเสนอเทคโนโลยีแปรรูปโลหะแผ่นรุ่นล่าสุด ทั้งเลเซอร์ วอเตอร์เจ็ท เครื่องพับ และเครื่องตัดเฉือน นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวเครื่องจักรกลรุ่นใหม่ล่าสุดครั้งแรกของโลกในประเทศไทยหลายรายการ อาทิ
• Laser Machining เทคโนโลยีเลเซอร์ความละเอียดสูง ที่ช่วยยกระดับการผลิตจาก 10 ชั่วโมงเหลือไม่ถึง 1 ชั่วโมง รวมหลายกระบวนการเหลือเพียงเครื่องเดียว ทำงานได้แม้บนวัสดุที่แข็งที่สุด เหมาะกับอุตสาหกรรมที่ต้องการความละเอียดระดับสูง เช่น อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือแพทย์ Aerospace และงานแม่พิมพ์ จากบริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)
• Mazak เปิดตัวเครื่องกลึงรุ่นใหม่ QRX Series แบบ 2 Spindle + 2 Turret ครั้งแรกในไทย ที่สามารถลดเวลาการผลิตได้กว่า 53% โครงสร้างแข็งแรง รองรับการกลึงหนัก พร้อมระบบ Automation ทำงานได้ต่อเนื่อง เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตทุกรูปแบบ โรงงานที่ต้องการเพิ่มกำลังผลิตและลด cycle time อย่างแท้จริง
• Takamaz เปิดตัว AT-1 เครื่องกลึง CNC รุ่นใหม่ล่าสุด เปิดตัวครั้งแรกของโลกและครั้งแรกในประเทศไทย มาพร้อมฟีเจอร์เด่นครบครัน รวม 2 รุ่น GSL เดิมไว้ในเครื่องเดียว ปรับเปลี่ยน หัวจับ 6 หรือ 8 นิ้วได้ตามต้องการ, มี Spindle Hollow ขนาด 42 มม. รองรับชิ้นงานใหญ่, ระบบควบคุม Mitsubishi ใหม่ล่าสุด และราคาประหยัด พร้อมอุปกรณ์เสริมพิเศษฟรีจาก Blum ในงาน (เฉพาะการสั่งซื้อเครื่องแรกในงาน) AT-1 เหมาะสำหรับผู้ใช้งานทุกประเภทที่ต้องการ เครื่องญี่ปุ่นแท้ คุณภาพสูง เข้าถึงง่าย ตั้งแต่โรงกลึงงานทั่วไป, SME, ไปจนถึงอุตสาหกรรม ยานยนต์
• AMADA นำเสนอ 3 นวัตกรรมเครื่องจักรไฮไลท์ ได้แก่ VENTIS 3015 AJe เครื่อง Fiber Laser Cutting คุณภาพสูง, Robot Bending System เครื่องพับติดตั้งหุ่นยนต์ที่เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนแรงงาน, และ Auto Tool Change Press Brake ระบบพับพร้อมเปลี่ยนแม่พิมพ์อัตโนมัติที่ลดเวลาเซตงาน ทั้งหมดเชื่อมต่อระบบ DX และ IoT ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบจนถึงการผลิต ช่วยยกระดับโรงงานทุกขนาดสู่ Smart Factory และตอบโจทย์ธุรกิจโลหะแผ่นทุกประเภท
อีกทั้งในงานยังมีเวทีความรู้จัดหัวข้อสัมมนามากกว่า 110 หัวข้อจากวิทยากรชั้นนำระดับโลก 169 ท่าน ครอบคลุมเทรนด์สำคัญ เช่น EV Tech Forum 2025: เจาะเทรนด์ Micro EVs เพื่อเมืองอัจฉริยะ, METALEX AI Forum 2025: พลิกโฉมการผลิตด้วย AI การสัมมนานานาชาติด้านนวัตกรรมอะลูมิเนียม และสัมมนาทักษะแห่งอนาคตของคนโลหการ โดย ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน
เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้เข้าร่วมงานมากยิ่งขึ้น ยังได้มีกิจกรรม METALEX The Master Class ที่มีการสาธิตหุ่นยนต์ Humanoid, เทคโนโลยี Simulation การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างชิ้นงานเชื่อม และเวิร์กชอปสอนเขียนโปรแกรม IIoT และแขนกลโรโบติกส์ ซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้รับประกาศนียบัตรจาก Thai PLC Center ปิดท้ายด้วยกิจกรรมพิเศษอย่าง “โคมะ ไทเซ็น” (Koma Taisen) การแข่งขันหมุนลูกข่างเหล็กประชันความแม่นยำระหว่างสุดยอดช่างและวิศวกร ลุ้นเป็นผู้ชนะเข้าร่วมชมการแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่น
นอกจากนี้ อาร์เอ็กซ์ ไบเทค ยังได้จัดให้มีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โดยได้รับความร่วมมือจาก ผู้แสดงสินค้า 11 บริษัทที่ใช้เทคโนโลยีแปรรูปโลหะให้เป็นพระบรมฉายาลักษณ์อันสง่างาม พร้อมงานโลหะศิลปะต่าง ๆ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยจัดแสดง ณ บริเวณด้านหน้า ฮอลล์ 98
งาน METALEX จะมีไปจนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 ณ ฮอลล์ 98-104 ไบเทค บางนา เข้าชมงานได้เวลา 10.00-18.00 น. ผู้สนใจดูรายละเอียดของงานเพิ่มเติมได้ที่ www.metalex.co.th เนื่องจากเป็นงานเจรจาธุรกิจ จึงขอความร่วมมือผู้ชมงานแต่งกายสุภาพ และภายในงานมีเครื่องจักรขนาดใหญ่และอาจมีประกายไฟ จากการสาธิตการใช้งาน จึงสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปี เข้าชมงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ contactcenter@rxbitec.com หรือโทร. 0 2686 7222