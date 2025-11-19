ย้อนกลับไปเมื่อ 9 ปีที่แล้ว ในช่วงเวลาที่ตลาดคลินิกความงามยังไม่ขยายตัวเท่าปัจจุบัน คุณโบว์ ชลฑิชา ศรีทอง ได้ตัดสินใจเริ่มต้นธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์ที่แตกต่าง โดยมีความเชื่อมั่นว่า “ความงามไม่ควรถูกจ˚ากัดอยู่แค่ในเมืองใหญ่” คุณโบว์ ชลฑิชา ผู้ก่อตั้ง UD Clinic เล่าถึงจุดเริ่มต้นว่า “วันนั้นมีคลินิกห้องแถวเดียวในตึกเล็ก ๆ กับความเชื่อเดียวในใจ ทุกคนมีสิทธิส์วยในแบบของตัวเอง” จากความเชื่ออันมุ่งมั่นนั้น ได้กลายเป็นจุดก˚าเนิดของ UD Clinic คลินิกเสริมความงามที่ตั้งใจสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับวงการความงามไทย จากคลินิกขนาดเล็กในจังหวัดอุดรธานี
ปัจจุบันได้เติบโตและขยายสาขาไปแล้ว 15 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมทั้งภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ในยุคที่ตลาดความงามถูกรวมศูนย์ไว้ที่กรุงเทพฯ การเริ่มต้นในต่างจังหวัดถือเป็นความท้าทายอย่างสูง แต่คุณโบว์มองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองข้าม นั่นคือช่องว่างของความต้องการ
ผู้คนในต่างจังหวัดก็ต้องการการดูแลตัวเองด้วยมาตรฐานสากลเช่นกัน แต่โอกาสนั้นยังมีจำกัด “เราไม่อยากให้คำว่า ‘ต่างจังหวัด’ มาเป็นอุปสรรคขวางกนั้ความสวยหรือความมั่นใจของใคร” - คุณโบว์ ชลฑิชา
ด้วยความมุ่งมั่นนี้ UD Clinic จึงก่อตั้งขึ้นด้วยเป้าหมายที่จะท˚าให้คนไทยทุกภูมิภาค สามารถเข้าถึงบริการความงามที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเน้นความเป็นธรรมชาติ วันนี้ UD Clinic เติบโตอย่างแข็งแกร่ง มีสาขาทั่วประเทศ ทั้งใน อุดรธานี, อุบลราชธานี, นครราชสีมา (2 สาขา), กรุงเทพมหานคร, สุรินทร์,ขอนแก่น, เชียงใหม่, ร้อยเอ็ด, พิษณุโลก, มหาสารคาม, พัทยา, บุรีรัมย์และก˚าลังจะเปิดตัวสาขาที่ 14 จังหวัดสกลนครและสาขาที่ 15 จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายในต้นปี 2569 นี้ ความส˚าเร็จของ UD Clinic ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่คือผลลัพธ์ของการทำงานที่ชัดเจนมาตั้งแต่วินาทีแรก
1. ความปลอดภัย เรายืนหยัดในการใช้ผลิตภัณฑ์แท้ 100% เท่านั้น ทุกชิ้นต้องตรวจสอบย้อนกลับได้ ฟิลเลอร์ทุกซีซีรับตรงจากบริษัท มีเอกสารยืนยัน เราเปิดกล่องใหม่ต่อหน้าลูกค้าเสมอ และลูกค้าสามารถน˚ากล่องกลับไปตรวจสอบได้
2. ความงามที่ทุกคนเข้าถึงได้ คุณโบว์เชื่อมั่นว่า “ความสวยไม่ควรถูกจ˚ากัดด้วยราคา” UD Clinic จึงตั้งมั่นในราคาที่ยุติธรรมและเข้าถึงง่าย เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้ดูแลตัวเองด้วยมาตรฐานสากล โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเดินทางไปกรุงเทพฯ
3. ความรู้สึกเหมือนบ้านไม่ใช่คลินิก เราตั้งใจออกแบบทุกพื้นที่ให้มอบความรู้สึกอบอุ่น ผ่อนคลาย เสมือนเป็นบ้านหลังหนึ่ง ที่ซึ่งทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมต้อนรับและดูแลคุณด้วยหัวใจ
วัฒนธรรมองค์กรของเราชัดเจน เราไม่เน้นสร้างยอดขาย แต่เราเน้นสร้างความรู้สึกปลอดภัยสูงสุดให้แก่คนไข้ UD Clinic ภูมิใจนำเสนอนวัตกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว “Deep Face Lock” ซึ่งเป็นการดึงหน้า ด้วยการผ่าตัดลงลึกถึงชั้นกล้ามเนื้อ SMAS ที่เป็นแก่นแท้ของปัญหาความหย่อนคล้อย ในขณะที่การดึงหน้าทั่วไปเน้นที่ผิวชั้นนอก แต่ Deep Face Lock จะทำการล็อกความกระชับจากภายในสู่ภายนอก ท˚าให้ผลลัพธ์ที่ได้มีความเป็นธรรมชาติสูง อยู่ได้ยาวนาน และลดระยะเวลาพักฟื้น เทคนิคนี้สร้างขึ้นโดยทีมแพทย์ผู้ช˚านาญการของ UD Clinic ประกอบด้วย: พญ.ฉมากัญจน์ สถิรชวาล (คุณหมอกัน), ดร.นพ.มารุต เลาหวิโรจน์ (คุณหมอฉัตร), นพ.พงศ์ปณต เกียรติทับทิว (คุณหมอนัท) และพญ.ศินิภา ปาเลย์ (คุณหมอแนน) เทคนิคนี้ได้รับความไว้วางใจจากคนดังมากมาย ไม่ว่าจะเป็น คุณแหม่ม อลิษา (นักแสดง), คุณเล็ก ดวงหทัย (นักแสดง) และยายไอซ์ (ดาว TikTok) ที่ต่างออกมายืนยันว่าผลลัพธ์คือ “ความอ่อนเยาว์ที่ยังคงเอกลักษณ์ของตัวเองไว้ครบถ้วน” ที่ UD Clinic การปรับรูปหน้าฟิลเลอร์ถูกยกระดับให้เป็นงานออกแบบ ไม่เพียงแค่ฉีดเพื่อเติมเต็ม แต่ออกแบบรวมถึงปรับโครงสร้างใบหน้า เพื่อฟื้นคืนสมดุลและความอ่อนเยาว์อย่างเป็นธรรมชาติ
ดร.นพ.มารุต เลาหวิโรจน์ (คุณหมอฉัตร) Speaker แห่ง AVA Aesthetics Academy กล่าวว่า “เสน่ห์ของทุกคนมีอยู่แล้ว เราจะไม่เปลี่ยนตัวตนเขา แต่จะช่วยดึงเวอร์ชันที่ดีที่สุดของเขากลับมา” ความไว้วางใจนี้พิสูจน์ได้จริง ด้วยยอดการใช้ฟิลเลอร์แท้สะสมกว่า 200,000 กล่อง และการันตีด้วยรางวัลยอดใช้สูงสุดระดับประเทศกว่า 40 รางวัล สิ่งนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในมาตรฐานและความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์ระดับอาจารย์ผู้สอนแพทย์ทั่วประเทศอย่างแท้จริง ความสำเร็จที่แท้จริงของ UD Clinic ไม่ได้วัดจากจำนวนสาขาที่ขยายตัว แต่วัดจากความไว้วางใจอย่างลึกซึ้งของคนไข้ทั่วประเทศ หนึ่งในเสียงสะท้อนนั้นคือ “คุณไอลดา”
คนไข้ประจำที่เล่าว่า “ก่อนมาที่นี่กลัวมาก ทั้งกลัวโดนขายคอรส์แพง และกลัวท˚าออกมาแล้วหน้าแข็ง แต่พอมาที่ UD Clinic คุณหมอไม่ยัดเยียดเลย ให้คำปรึกษาตรงไปตรงมาอย่างจริงใจ มือเบามาก และผลลัพธ์ที่ได้ก็ออกมาสวยธรรมชาติ จนเพื่อนทักว่า ‘ดูสดใสขึ้น’ ประสบการณ์ที่น่าประทับใจเช่นนี้เอง คือสิ่งที่ท˚าให้คนไข้จ˚านวนมากเลือกที่จะกลับมาใช้บริการซ้ำและบอกต่อกัน จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว UD Clinic ที่อบอุ่น
ตลอด 9 ปีที่ผ่านมา คุณโบว์ ชลฑิชา ศรีทอง ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า การยืนหยัดในความเชื่ออย่างชัดเจน การรักษามาตรฐานอย่างมั่นคง และความจริงใจอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างแบรนด์ที่เติบโตได้อย่างยั่งยืน เป้าหมายของเราไม่ใช่แค่ทำให้คนดูดี แต่คือการทำให้ทุกคนกลับมารู้สึกดีและมั่นใจในตัวเองอีกครั้ง
นั่นทำให้ UD Clinic กลายเป็นค˚าตอบแรก ๆ เมื่อมีคนถามว่า “ดึงหน้าที่ไหนดี” หรือ “ฟิลเลอรท์ที่ไหนดี” เพราะสิ่งที่มอบให้ ไม่ใช่แค่ความงาม แต่คือความมั่นใจที่ฟื้นคืนกลับมา UD Clinic พร้อมให้คำปรึกษาฟรีโดยผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาทั่วประเทศ เพราะเชื่อว่าการดูแลตัวเอง คือ “ความสุขที่จับต้องได้” ที่ทุกคนควรได้รับ