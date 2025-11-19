TACC นำคาแรคเตอร์ OHIGE no PON โชว์งาน Bangkok Illustration Fair 2025

คุณสุวีรยา อังศวานนท์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์/คู่ค้าหลัก บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (TACC) ในฐานะตัวแทนดูแลลิขสิทธิ์คาแรคเตอร์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ถ่ายภาพร่วมกับคุณคานาซาวะ มาโกโตะ (ที่ 2 จากขวา) คาแรคเตอร์ดีไซเนอร์เจ้าของผลงาน โอฮิเงะ โนะ พอน เนื่องในโอกาสที่ TACC นำคาแรคเตอร์ OHIGE no PON (โอฮิเงะ โนะ พอน) ร่วมออกบูธพบปะพูดคุยกับแฟนคลับในประเทศไทย และได้นำสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นมาขาย ในงาน Bangkok Illustration Fair 2025 ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานเป็นอย่างมาก โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ centralwOrld PULSE บริเวณชั้น 7 centralwOrld เมื่อเร็ว ๆ นี้