“ชายสี่” จับมือ “กะเพราขุนช้าง” เปิดธุรกิจใหม่ “สี่ช้างเน็ตเวิร์ค” ปักหมุดขยายอาณาจักรแฟรนไชส์ ตอกย้ำผู้นำสตรีทฟู้ดเมืองไทย

บริษัท ชายสี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำธุรกิจแฟรนไชส์อาหารสตรีทฟู้ดของไทย เดินหน้าสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ในวงการธุรกิจอาหาร ด้วยการจับมือกับแบรนด์ดัง “กะเพราขุนช้าง” ร้านข้าวกะเพรารสชาติโบราณที่กำลังมาแรงเซ็นสัญญาร่วมถือหุ้นและก่อตั้ง บริษัท สี่ช้างเน็ตเวิร์ค จำกัด เพื่อผนึกกำลังขยายธุรกิจและต่อยอดความแข็งแกร่งของทั้งสองแบรนด์ ภายใต้เป้าหมายเดียวกันในการก้าวขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของธุรกิจแฟรนไชส์อาหารไทย พร้อมตอกย้ำวิสัยทัศน์องค์กร “ครัวของทุกบ้าน อาหารของทุกคน หนึ่งในใจทุกเวลา”
ความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของ “ชายสี่” ในการขยายพอร์ตธุรกิจให้ครอบคลุมกลุ่มอาหารยอดนิยมของคนไทย โดยเลือกจับมือกับ “กะเพราขุนช้าง” ซึ่งมีจุดแข็งด้านเมนูข้าวกะเพรารสชาติดั้งเดิม หอมกลิ่นกะเพราและกลิ่นคั่วกระทะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ใช้น้ำซอสสูตรสมุนไพรลับกว่า 50 ปี ที่ให้รสชาติกลมกล่อมไม่เหมือนใคร เมนูขายดีครองใจลูกค้า อาทิ กะเพราหมูกรอบ, กะเพราเนื้อสับ, เมนูเนื้อตุ๋น และ “ไข่ปี้” ไข่ข้นเนื้อนุ่ม หอมกลิ่นเนยอ่อน ๆ ที่เข้ากันได้ดีกับทุกเมนูจนกลายเป็นซิกเนเจอร์ของร้าน
การก่อตั้ง บริษัท สี่ช้างเน็ตเวิร์ค จำกัด มีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับโมเดลแฟรนไชส์ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยจะนำศักยภาพด้านการบริหารจัดการ การตลาด และระบบแฟรนไชส์มาตรฐานของชายสี่ มาผสมผสานกับสูตรลับความอร่อยและเอกลักษณ์ของกะเพราขุนช้าง เพื่อสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งและขยายสาขาให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
คุณพันธ์รบ กำลา ประธานคณะกรรมการบริษัท ชายสี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า “ความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของชายสี่ในการสร้างระบบแฟรนไชส์ที่แข็งแกร่งและหลากหลายยิ่งขึ้น เราเชื่อมั่นว่าการรวมพลังกับแบรนด์กะเพราขุนช้าง ซึ่งมีเอกลักษณ์ทางรสชาติและความนิยมในตลาด จะช่วยขยายฐานลูกค้าและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทยได้อย่างยั่งยืน ทั้งหมดนี้เพื่อเดินหน้าตอกย้ำการเป็นผู้นำสตรีทฟู้ดแห่งประเทศไทยตามพันธกิจของเรา ‘Street Food for All’”
ขณะเดียวกัน คุณณัฏฐ์ กีรติเก้าทรัพย์ ผู้บริหารหน่วยธุรกิจ สี่ช้างเน็ตเวิร์ค เสริมว่า “สิ่งที่เราต้องการไม่ใช่แค่การขยายจำนวนสาขา แต่คือการสร้างรูปแบบธุรกิจแห่งความสำเร็จที่ทุกฝ่ายเติบโตไปพร้อมกัน ภายใต้ระบบแฟรนไชส์ที่มีมาตรฐาน โปร่งใส และให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม เราจะนำจุดแข็งของทั้งสองแบรนด์มาพัฒนาให้เกิดความสมบูรณ์แบบ ทั้งในรสชาติ ประสบการณ์ลูกค้า และการบริหารธุรกิจ เพื่อให้ ‘สี่ช้างเน็ตเวิร์ค’ เป็นอีกหนึ่งโมเดลความสำเร็จของคนไทยในวงการอาหารแฟรนไชส์”
“ชายสี่” ยังคงเดินหน้าพันธกิจ “Street Food for All” มุ่งมั่นเป็นผู้นำที่ทำให้ผู้บริโภคทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงอาหารคุณภาพดี รสชาติโดนใจ ในราคาที่เหมาะสม ขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยและนักลงทุนที่สนใจ เข้ามามีส่วนร่วมในการเติบโตไปด้วยกันในระบบแฟรนไชส์ที่มีศักยภาพสูง
การจับมือกันของ “ชายสี่” และ “กะเพราขุนช้าง” ภายใต้ชื่อ “สี่ช้างเน็ตเวิร์ค” จึงไม่เพียงเป็นการขยายธุรกิจ แต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือของสองแบรนด์สตรีทฟู้ดชั้นนำ ที่พร้อมสร้างความยิ่งใหญ่ในวงการอาหารไทย พร้อมมอบความอร่อยแบบต้นตำรับให้ครองใจผู้บริโภคทั่วประเทศ