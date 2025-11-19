“เฟย ภัทร” “เจมีไนน์” พา 7 คู่หูนักกอล์ฟ บินลัดฟ้าโชว์วงสวิงที่ญี่ปุ่น

คงไม่มีแคมเปญไหนจะคูลและยืนหนึ่งไม่พึ่งเก้าอี้ได้เท่ากับ “Chang Cold Brew Cool Club presents Chang Club Championship 2025” อีกแล้ว! กับการแข่งขันกอล์ฟไลฟ์สไตล์แห่งปี ที่เปิดโอกาสให้นักกอล์ฟมือสมัครเล่นทั่วประเทศได้จับคู่เข้าแข่งขัน ที่ได้ลุ้นชิงรางวัลเป็น 7 คู่เพื่อนซี้สายคูล บินลัดฟ้าไปสัมผัสประสบการณ์ตีกอล์ฟในฝันที่ญี่ป่นแบบจุใจถึง 2 สนาม งานนี้ 2 หนุ่มพรีเซนเตอร์ Chang Cold Brew Cool Club อย่าง “เฟย ภัทร” และ “เจมีไนน์” รวมทั้ง Golf Celebrity ของวงการบันเทิงอย่าง “อาร์ต มารุต” และ “มายด์ ณภศศิ” ที่ไปร่วมทริปด้วยต่างประสานเสียงการันตีว่าทั้ง 2 สนามเป็นที่สุดของการตีกอล์ฟที่ชิลที่สุด เพราะไม่ว่าจะตีที่หลุมไหนก็เห็นมีวิวภูเขาไฟฟูจิสุดอลังการทุกมุม
“เฟย ภัทร” พรีเซนเตอร์ ช้าง โคลด์ บรูว์ คูล คลับ กล่าวว่า “เมื่อปีที่แล้ว ผมก็มีโอกาสได้ไปตีกอล์ฟสนามที่สวยติดระดับท็อปของโลก เมืองไห่หนาน ฮาวายแห่งเอเชีย ประเทศจีน ตอนนั้นก็ว่าวิวสวยมาก ๆ แล้วนะครับ แต่พอมาปีนี้ได้มาตีกอล์ฟใน 2 สนาม ที่ประเทศญี่ปุ่น บอกเลยว่าเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งเลย เรียกว่าเป็นวิวหลักร้อยล้านได้เห็นวิวภูเขาไฟฟูจิชัด ๆ ในฐานะคนรักกอล์ฟรู้สึก complete มาก ๆ ต้องบอกว่าเป็นแคมเปญสำหรับนักกอล์ฟมือสมัครเล่นแบบไลฟ์สไตล์ที่สุดจริง ๆ ต้องขอบคุณทาง ช้าง โคลด์ บรูว์ คูล คลับ จริง ๆ ทริปนี้ยิ่งสนุกขึ้นไปอีก เพราะนอกจากจะได้มาตีกอล์ฟที่ญี่ปุ่นกับเจมี ไนน์ พี่อาร์ต พี่มายด์ แล้ว ยังมีผู้โชคดีอีก 7 คู่ มาเพิ่มความจอย ความสนุกให้มากขึ้นไปอีก ทริปนี้ผมฝึกซ้อมมาเต็มที่ รับรองว่าทุกคนจะได้เห็นวงสวิงสวย ๆ ของผมแน่นอนครับ และใครที่พลาดปีนี้ ไม่ต้องเสียใจไปเลย เชื่อว่ากิจกรรมดี ๆ คูล ๆ แบบนี้ ช้าง โคลด์ บรูว์ คูล คลับ ต้องจัดอย่างต่อเนื่องแน่นอน อยากให้ทุกคนคอยติดตามข่าวสารได้ที่ FB: Chang World นะครับ”
ส่วน “เจมีไนน์ นรวิชญ์” อีกหนุ่มพรีเซนเตอร์ ช้าง โคลด์ บรูว์ คูล คลับ กล่าวว่า “ก่อนจะมาทริปตีกอล์ฟที่ญี่ปุ่น ผมตื่นเต้นมากครับ ทำการบ้าน สปอยตัวเองว่าวิวที่ตัวเองเห็นจะต้องสวยแบบในรูปในโฆษณาแน่ ๆ แต่พอมาเห็นวิวของจริงด้วยตาตัวเอง โห...มันยิ่งกว่าในภาพอีกครับ รู้สึกคุ้มค่าที่แบ่งเวลาไปออกรอบบ่อยขึ้น ทำให้ทริปนี้ได้รูปเท่ ๆ คูล ๆ กับวิวฟูจิซังมาเพียบเลย ใครเห็นก็ต้องอิจฉาแน่ ๆ ไม่รู้ว่าปีนี้จะลงรูปได้หมดหรือป่าว คือดีทุกรูป จริง ๆ ทั้ง 2 สนามที่ไปตีสวยทั้ง 2 เลย และใกล้ภูเขาไฟฟูจิมามากครับ เวลาไปยืนแล้วให้ความรู้สึกเหมือนเราอยู่ใกล้ชิด อยู่กลางอ้อมกอดของภูเขาไฟฟูจิจริง ๆ ปกติเวลาไปเที่ยวก็ถ่ายรูปวิวไกล ๆ แต่ครั้งนี้อยู่ใกล้แค่เอื้อม ได้เห็นทุกมุมไม่ว่าจะตีที่หลุมไหน ขอบคุณ ช้าง โคลด์ บรูว์ คูล คลับ ที่เตรียมโปรแกรมเอ็กซ์คลูซีฟแบบนี้มาให้นะครับ เซอร์ไพรส์และชอบมากจริง ๆ ครับ”
“อาร์ต มารุต” กล่าวว่า “ดีใจมากที่ได้มีโอกาสมาจอยทริปญี่ปุ่น วิวมันสุดจริง ๆ อธิบายไม่ถูก ผมว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ได้เห็นภูเขาไฟฟูจิใกล้ขนาดนี้ คุ้มแล้วครับ ดีใจกับผู้โชคดีทั้ง 7 คู่ด้วยที่ได้มาร่วมทริปเปิดประสบการณ์ตีกอล์ฟนี้ด้วยกัน ตอนใกล้ถึงสนามทุกคนก็ตื่นเต้นแล้วนะ แต่พอได้มาเห็นสนามจริง ทุกคนอึ้งมาก เพราะมันสวยมาก บรรยากาศคือให้หมดเลย เหมือนมัดรวมเอาความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติของญี่ปุ่นมาไว้ที่นี่ เชื่อว่าถ้าหลายคนได้เห็นรูปที่พวกเราได้ถ่ายกันมา จะต้องอยากมาเก็บประสบการณ์ที่นี่ด้วยแน่ๆ เพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ในปีหน้านะครับ ช้าง โคลด์ บรูว์ คูล คลับ ต้องเล่นใหญ่ยิ่งกว่าเดิมแน่”
และปิดท้ายด้วย “มายด์ ณภศศิ” กล่าวว่า “การที่มีโอกาสได้มาตีกอล์ฟที่ประเทศญี่ปุ่น ตอนนี้ทั้ง 2 สนามเป็นนัมเบอร์วันในใจมายด์แล้วค่ะ สวยมาก ๆ ถือว่าเหมือนได้เก็บ checklist สิ่งที่อยากทำในชีวิตไปอีกหนึ่ง สนาม Fuji Classic ทุกหลุมคือจุดชมวิวที่อลังการจริง ๆ ส่วนสนาม Asagiri Jamboree Golf Club นี่ไม่ว่าจะเป็นนักกอล์ฟเลเวลไหนก็ตีได้เพลิน ๆ เพราะแฟร์เวย์กว้างขวางและกรีนระดับมืออาชีพ ต้องขอบคุณทาง ช้าง โคลด์ บรูว์ คูล คลับ จริง ๆ นะคะ ที่จัดแคมเปญดี ๆ แบบนี้ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าทุกคนที่ได้ไปทริปนี้ต้องได้รูปกลับไปหลักหมื่นหลักแสนแน่นอนค่ะ อัลบั้มรูปมายด์นี่แทบจะเมมเต็ม ถ้าให้ลงรูปทั้งหมดคงยาวไปจนถึงปีหน้าค่ะ ที่ชอบอีกอย่างนอกจากสนามที่เอ็กซ์คลูซีฟ เห็นภูเขาไฟฟูจิชัดแบบนี้แล้ว พอออกรอบเสร็จ ทาง ช้าง โคลด์ บรูว์ คูล คลับ ยังเตรียมเซอร์ไพรส์ พาไปคลับเฮาส์แบบญี่ปุ่นดั้งเดิม แล้วยังพาไปทานร้านอาหารที่มีวิวภูเขาไฟฟูจิอีกด้วยค่ะ เรียกได้ว่าเล่าเท่าไหร่ ก็เล่าไม่หมดเลย เล่าได้อีกล้านรอบเลยค่ะ ประทับใจไม่ลืมจริง ๆ”