ปตท.ลดถือหุ้น Aionex เหลือ 25.7%

ปตท.ลดถือหุ้นAionex จาก 51%ลงเหลือ 25.7%โดยขายหุ้นให้กับKC เปิดทางให้KCถือหุ้นใหญ่ 55%คาดดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส1/69
นางสาวภัทรลดา สง่าแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เอไอออเนกซ์ จํากัด (Aionex) ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้น Aionex ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท อรุณ พลัส จํากัด (Arun Plus) บริษัทย่อยที่ ปตท. ถือหุ้น 100% ร่วมกับบริษัท KWANG YANG MOTOR CO., LTD. (KYMCO) และบริษัท KYMCO CAPITAL FUND I CO., LTD. (KC) บริษัทย่อยของ KYMCO ซึ่ง Arun Plus , KYMCO และ KC มีสัดส่วนการถือหุ้น 51% 29% และ 20% ตามลําดับ โดยจะดําเนินการจําหน่ายหุ้นบางส่วนให้ KC และลดทุนจดทะเบียน
ซึ่งภายหลังการปรับโครงสร้างแล้วเสร็จ จะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นเปลี่ยนไป โดย Arun Plus , KYMCO และ KC ถือหุ้น 25.7% 19.3% และ 55% ตามลําดับ และมีทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้ว คงเหลือจํานวนประมาณ 450 ล้านบาท
ทั้งนี้การปรับโครงสร้างการถือหุ้นใน Aionex เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของ ปตท. ที่มุ่งเน้นเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจที่มีอยู่เดิม พร้อมทั้งทบทวนกลยุทธ์ในธุรกิจ Non-Hydrocarbon เพื่อสร้างความแข็งแรงจากภายในและเสริมศักยภาพการแข่งขันในระยะยาว โดยคาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1/2569