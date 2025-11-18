AOT มอบทุนและอุปกรณ์การศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านศรีถาวรพนา จ.มุกดาหาร

AOT มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ณ บ้านศรีถาวรพนา จ.มุกดาหาร
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฯ อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร นางแววฤทัย ศุษิลวรณ์ ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) หรือ ทอท. และนางสุภางค์ มาลานิยม ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม AOT พร้อมด้วยพนักงาน AOT เดินทางเข้าเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บ้านศรีถาวรพนา ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร โดยมี พ.ต.ท.บัญชา สมัครรัฐกิจ รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ให้การต้อนรับ
พร้อมกันนี้ AOT ยังได้มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาเป็นจำนวนเงิน 100,000.-บาท (หนึ่งเเสนบาทถ้วน) และส่งมอบของขวัญให้แก่นักเรียน โดยมี ด.ต.ชัยสิทธิ์ โคตรโสภา ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฯ เป็นผู้รับมอบ
ทั้งนี้ AOT ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิดการเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport)