“พิพัฒน์-มัลลิกา” สั่งทุกหน่วยระดมช่วยน้ำท่วมถนน 16 แห่ง รถสัญจรผ่านไม่ได้-ส่งมอบถุบยังชีพ 3,000 ชุด กระจายทุกพื้นที่

“พิพัฒน์-มัลลิกา” สั่งการคมนาคมระดมกำลังช่วยน้ำท่วมทั่วประเทศ พร้อมรับมอบถุงยังชีพ 3,000 ชุดกระจายช่วยประชาชนในพื้นที่ประสบภัย เผยโครงข่ายถนน "คมนาคม" ได้รับผลกระทบสะสมรวม 367 แห่ง รถสัญจรผ่านไม่ได้ 16 แห่ง
วันที่ 18 พ.ย. 68 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม โดยมี นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นผู้บัญชาการกลางของศูนย์ Command Center ร่วมกับผู้บริหารทุกหน่วยงานในสังกัด ได้รับมอบถุงยังชีพจำนวน 3,000 ชุด จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมได้สั่งการทุกหน่วยงานให้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน ทั้งการติดตั้งกรวย แบริเออร์ ป้ายเตือน จุดเสี่ยงน้ำท่วม ตลอดจนจัดทีมเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนเฝ้าระวังระดับน้ำตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ช่วยสูบน้ำและเปิดเส้นทางให้เร็วที่สุด โดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในช่วงนี้ เช่น อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย อำเภอเก้าเลี้ยว และพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเสนา และอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอสามเงา อำเภอเมืองตาก และอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี อำเภออินทร์บุรี และอำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งทุกจุดมีเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทลงพื้นที่ช่วยเหลือ ติดตั้งป้ายเตือน และทำทางเบี่ยงชั่วคราวเพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างปลอดภัย
นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมได้รับมอบถุงยังชีพจำนวน 3,000 ถุง จากหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ กรมเจ้าท่า (จท.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรมท่าอากาศยาน (ทย.) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (ทอท.) ซึ่งถุงยังชีพทั้งหมดจะถูกกระจายให้ประชาชนในพื้นที่เดือดร้อน โดยนำส่งชุดแรกไปยังจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยในโครงข่ายคมนาคม ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 แม้วันนี้ประเทศไทยมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักเป็นบางส่วนของภาคใต้ตอนบน แต่สถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ยังส่งผลกระทบต่อการสัญจรในหลายพื้นที่ โดยตลอดช่วงวันที่ 24 สิงหาคม-18 พฤศจิกายน 2568 มีจุดได้รับผลกระทบสะสมรวม 367 แห่ง และยังมีพื้นที่ผ่านไม่ได้ 16 แห่ง แบ่งเป็น กรมทางหลวง (ทล.) ได้รับผลกระทบ 227 แห่ง ผ่านไม่ได้ 1 แห่ง กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้รับผลกระทบ 138 แห่ง ผ่านไม่ได้ 15 แห่ง และบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ได้รับผลกระทบ 2 แห่ง
ทั้งนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือจากครอบครัวกระทรวงคมนาคมที่ต้องการบรรเทาความเดือดร้อนในทุกพื้นที่ โดยมีช่องทางการติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม โทร. 1356
กรมทางหลวง โทร. 1586
กรมทางหลวงชนบท โทร. 1146
การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690
กรมเจ้าท่า โทร. 1199