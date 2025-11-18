ENC GLOBAL จับมือ VA TECH GLOBAL และ YYILAN AQUACULTURE ร่วมทุนยกระดับอุตสาหกรรมโดรนไทย–พัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมม้าน้ำครบวงจร

ENC GLOBAL จับมือ VA TECH GLOBAL และ YYILAN AQUACULTURE จากประเทศจีน ลงนามร่วมทุนมุ่งยกระดับอุตสาหกรรมโดรนในไทยและร่วมมือเชิงกลยุทธ์ว่าด้วยการพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมม้าน้ำแบบครบวงจร
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 บริษัท อีเอ็นซี โกลบอล จำกัด โดย คุณสินีนารถ เองตระกูล และ VA TECH GLOBAL โดย Mr. Zhifeng Huang ได้ทำพิธีลงนามสัญญาการร่วมทุนครั้งสำคัญ เพื่อบูรณาการศักยภาพและทรัพยากรของทั้งสองฝ่ายในการพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมโดรนในประเทศไทยอย่างครบวงจร โดยความร่วมมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาด และสร้างผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียดความร่วมมือที่สำคัญ คือจัดตั้งบริษัทร่วมผลิตโดรน จัดตั้งบริษัทร่วมจำหน่าย จัดตั้งโรงเรียนฝึกอบรมโดรน รวมถึงการจัดตั้งบริษัทให้เช่าโดรน การร่วมทุนครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านโดรนในประเทศไทย โดยครอบคลุมทั้งมิติของการผลิต การตลาด การพัฒนาบุคลากร และการให้บริการเช่าครบวงจร และในวันเดียวกันยังได้ร่วมลงนามข้อตกลงกับ YYILAN AQUACULTURE โดย Mr. Cao Lei เพื่อผนึกกำลังร่วมมือพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมม้าน้ำแบบครบวงจร ณ โรงแรม ESC PARK รังสิต