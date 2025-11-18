GIT ผนึกกำลัง จังหวัดจันทบุรี จัดงาน ‘เทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2025’ ชวนคนไทย ช้อป ชิม ชิล สัมผัสเสน่ห์ ‘นครอัญมณี’ วันที่ 5-10 ธ.ค. นี้

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จังหวัดจันทบุรี สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี และพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เทศบาลเมืองจันทบุรี หอการค้าจังหวัดจันทบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จันทบุรี สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจันทบุรี เคพี จิวเวลรี่ เซ็นเตอร์ และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) จัดงาน “เทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2025”อย่างยิ่งใหญ่ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ภายใต้ธีมงาน “Chanthaburi City of Gems - จันทบุรีนครอัญมณี” ในระหว่างวันที่ 5-10 ธันวาคม 2568 ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี เคพี จิวเวลลี่เซ็นเตอร์ และตลาดพลอย ถนนศรีจันทร์
นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ กล่าวว่า งานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี เป็นงานประจำปีที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอัญมณีของจังหวัดจันทบุรี โดยในปี 2024 ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับการจัดงานเป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 10,000 คน โดยเป็นชาวต่างชาติมากกว่าร้อยละ 10 มีประเทศที่เข้าร่วมงานสูงสุด ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน และอินเดีย สร้างมูลค่าการซื้อขายหมุนเวียนตลอดการจัดงานกว่า 100 ล้านบาท สะท้อนถึงผลสำเร็จการจัดงานที่มุ่งหวังเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการไทย เพิ่มโอกาสทางการค้า ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น และตอกย้ำการเป็นนครอัญมณีโลกของจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นมากกว่าศูนย์กลางการผลิต แต่เป็นแหล่งการค้าและการลงทุนของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจร
งานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2025 จึงเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก นักออกแบบ ผู้นำเข้า ครูช่างและช่าง ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ พบปะกับผู้ซื้อทั้งไทยและต่างชาติ และเจรจาธุรกิจกับคู่ค้าที่มีศักยภาพ โดยผู้เข้าชมงานจะได้พบกับผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับและสินค้าเกี่ยวข้องมากมาย ได้แก่ พลอยดิบ พลอยเจียระไน วัตถุดิบประกอบอัญมณี เครื่องประดับอัญมณี และอุปกรณ์ จากผู้ประกอบการชาวไทยและต่างชาติ กว่า 300 ร้านค้า
ภายในงานยังมีกิจกรรมไฮไลท์มากมาย อาทิ การจัดนิทรรศการที่บอกเล่าเสน่ห์ของอัญมณีและเครื่องประดับไทย พร้อมอวดฝีมือการเจียรไน และออกแบบที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาไทย ผ่าน 3 นิทรรศการหลัก ได้แก่ นิทรรศการงานประกวดออกแบบเครื่องประดับครั้งที่ 19 นิทรรศการเครื่องประดับ Gems Treasure และนิทรรศการเครื่องประดับผู้ประกอบการจันทบุรี นอกจากนี้ ยังมีการจัดสัมมนาเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับด้านการตลาดการค้าออนไลน์และการออกแบบ และการจัดกิจกรรม Workshop โดยมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมลุ้นกับตู้กล่องสุ่มพลอยเมืองจันท์
“สถาบัน GIT พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการ ผู้ซื้อและผู้บริโภค ในการซื้อขายอัญมณีและเครื่องประดับได้อย่างมั่นใจ ในกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ BWC Business Matching ภายใต้โครงการซื้อด้วยความมั่นใจ (Buy With Confidence) พร้อมให้บริการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับโดยผู้เชี่ยวชาญจาก GIT และจัดศูนย์ให้คำปรึกษา GIT Standard”
พลาดไม่ได้! ร่วมสัมผัสเสน่ห์จังหวัดจันทบุรี ที่ไม่ได้มีดีแค่อัญมณีและเครื่องประดับ ให้ผู้เข้าชมงานวางแผนเดินทางท่องเที่ยวช่วงปลายปี สนุกกับกิจกรรมพิเศษ ตามรอยเส้นทางอัญมณีเมืองจันท์ (Gems Tour) ชมภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวจันทบุรี ในการเผาพลอย เจียระไนพลอย ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และได้รับการยอมรับในวงการอัญมณีทั่วโลก และร่วมสนุกกับกิจกรรม Passport Challenge ช้อป ชิม ชิล ครบจบที่เดียว พร้อมเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด แล้วลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษ
งานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2025 ไม่เป็นเพียงเวทีแสดงศักยภาพ ที่พร้อมก้าวสู่การเป็น “นครอัญมณีของโลก” แต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจท้องถิ่นและการท่องเที่ยวของจังหวัดอย่างแท้จริง
เทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2025 (International Chanthaburi Gems and Jewelry Festival 2025) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-10 ธันวาคม 2568 ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี เคพี จิวเวลลี่เซ็นเตอร์ และตลาดพลอย ถนนศรีจันทร์ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.changemsfest.org