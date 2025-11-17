Happy Journey 2025 “เยา ยัง เยี่ยม” เชื่อมโยงวัฒนธรรมกับผู้คนสู่ย่านเยาวราชที่ยังสุดยอดและสุดเยี่ยมในทุกยุคทุกสมัย

เพียงไม่กี่นาทีจากใจกลางเมือง รถไฟฟ้า MRT พาเรามาถึงถิ่นที่มังกรไม่เคยหลับใหล ย่านเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยกลิ่นหอมกรุ่นของอาหาร เสียงหัวเราะของผู้คน และเรื่องราวแห่งชุมชนวัฒนธรรมไทย-จีนอันแสนยาวนาน ในปี 2025 นี้ BEM และ รฟม. ชวนทุกคนสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งย่านเก่าแก่ใจกลางกรุงเทพฯ ในหลากหลายมุมมองสู่เรื่องราวของ ‘วัฒนธรรมที่ยังมีชีวิต’ แสดงถึงย่านเยาวราชที่ยังสุดยอดและสุดเยี่ยมในทุกยุคทุกสมัย เชื่อมโยงกับผู้คนด้วยวัฒนธรรมและศิลปะการแสดง
จากทริปท่องเที่ยวรอบเส้นทาง MRT สู่งานมรดกสยามสามสมัยที่พาผู้คนย้อนวันวานแห่งประวัติศาสตร์ มาในปีนี้ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ร่วมกับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ขยายเส้นทางสู่ย่านเยาวราช เชื่อมโยงการเดินทางของคนเมืองให้สัมผัสเรื่องราวทางวัฒนธรรมไทย–จีนอันแสนยาวนาน ผ่านกิจกรรม BEM Happy Journey 2025 “เยา ยัง เยี่ยม” ชวนไปรู้จักย่านเยาวราชในอีกแง่มุมที่ยังคงมีเสน่ห์สำหรับคนไทยและชาวต่างชาติ
เยาวราชที่ยังยอดและยังเยี่ยมทุกยุคทุกสมัย
นายชัชภณ ธรรมสุริยะ ทายาทรุ่นที่ 5 ของร้านคั้นกี่ น้ำเต้าทอง ตำนานแห่งน้ำขม 124 ปี เล่าถึงเงาแห่งอดีตของย่านนี้ว่า “ในอดีตเยาวราชถือเป็นศูนย์รวมแห่งความบันเทิงของผู้คน ไม่ว่าจะเป็นโรงงิ้ว โรงละคร หรือย่านช้อปปิ้งสุดคึกคัก มาจนถึงทุกวันนี้เยาวราชกลายเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างความเก่าแก่ทางด้านวัฒนธรรม และความทันสมัยจากการพัฒนาของรุ่นลูกรุ่นหลาน ร้านค้าดั้งเดิมที่ถูกสืบทอดมาหลายชั่วอายุคนกลายมาเป็นร้านที่อยู่เคียงข้างคาเฟ่และสตรีทฟู้ดที่เป็นที่นิยมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ส่วนตัวมองว่าย่านเยาวราชนี้ไม่ได้หยุดอยู่กับอดีต แต่มีการปรับตัวอยู่เสมอตามยุคสมัย เป็นย่านที่ไม่เคยหลับใหลและไม่เคยหยุดพัฒนา”
สะพานเชื่อมระหว่างผู้คนกับวัฒนธรรม
นายสมชัย กวางทองพาณิชย์ นักประวัติศาสตร์ทองถิ่นของย่านเยาวราช เล่าว่า “จุดเปลี่ยนที่สำคัญของย่านเยาวราชเกิดขึ้นเมื่อรถไฟฟ้า MRT เดินทางมาถึง ไม่เพียงทำให้การสัญจรง่ายขึ้น แต่ยังทำหน้าที่เสมือนสะพานที่เชื่อมโยงผู้คนให้ได้เข้ามาสัมผัสกลิ่นอายวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของกรุงเทพฯ ทำให้ย่านนี้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง มีความหลากหลายของผู้คนและวัฒนธรรม มีร้านอาหารใหม่ๆ ผุดขึ้นควบคู่กับร้านเก่าแก่ที่ยังคงอยู่ ขณะเดียวกันเสน่ห์ดั้งเดิมอย่างสตรีทฟู้ดยังคงดึงดูดผู้คนให้แวะมาเยี่ยมเยียนเยาวราชอยู่เป็นประจำ นอกจากนี้เยาวราชยังเป็นแหล่งรวมของความศักดิ์สิทธิ์ ความเชื่อ และจิตวิญญาณของชุมชนชาวจีน ที่ยังดำรงอยู่คู่กับการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัย เป็นพื้นที่ที่สะท้อนให้เห็นถึง ‘วัฒนธรรม’ ที่ไม่เคยหยุดนิ่งแต่ก้าวเดินไปพร้อมกับชีวิตของผู้คนในย่านนี้”
ความเชื่อและความศรัทธาทำให้เยาวราชเป็นจุดหมายของผู้คน
ศาลเจ้าที่ตั้งอยู่บนสถานีตำรวจพลับพลาไชย ที่ในแต่ละวันมีผู้คนแวะเวียนเข้ามา บ้างก็มาไหว้ขอพร บ้างก็มาไหว้ขอโชคลาภ และไม่มีแค่เพียงคนไทย คนจีน แต่ยังมีชาวต่างชาติที่เข้ามาชมความเก่าแก่และมาเรียนรู้วิธีการไหว้ที่ศาลแห่งนี้ด้วย นางนันฑา สมบูรณ์ เล่าว่า “เมื่อก่อนทำงานอยู่สถานีตำรวจด้านล่าง เมื่อเกษียณแล้วจึงมาสมัครทำงานที่ศาลพ่อปู่แห่งนี้ โดยมีหน้าที่แนะนำวิธีการสักการะบูชาพ่อปู่เจ้ายี่กอฮงและขายชุดไหว้ แม้จะไม่ใช่คนที่อาศัยอยู่แถวนี้แต่ก็ผูกพันกับย่านนี้ มองเห็นการเปลี่ยนแปลงมาหลายสิบปี ไม่ว่าจะเป็นช่วงเฟื่องฟูมาก หรือช่วงเงียบเหงา แต่เยาวราชก็ยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นเยาวราชอยู่เสมอ ช่วงเทศกาลปีใหม่ และตรุษจีนย่านนี้จะคึกคักเป็นพิเศษ เพราะความเชื่อและความศรัทธาทำให้ เยาวราชกลายเป็นจุดหมายปลายทางของผู้คน และเชื่อว่าไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคสมัยเสน่ห์ของเยาวราชจะยังไม่จางหายไป”
ช่วงปลายเดือนนี้ 2568 BEM และ รฟม. ชวนทุกคนนั่งรถไฟฟ้า MRT มาเยี่ยมเยียนย่านคัลเจอร์ร่วมสมัยไทย-จีนด้วยกิจกรรม BEM Happy Journey 2025 “เยา ยัง เยี่ยม” ที่อัดแน่นไปด้วยกิจกรรมสุดพิเศษให้สายเที่ยว สายชิล และสายครีเอทีฟได้เพลิดเพลินกันแบบไม่มีพัก ไม่ว่าจะเป็น “Exclusive Trips เยือนเยาวราช” 3 เส้นทางที่จะเปิดมุมมองใหม่ของเยาวราชกับ 3 วิทยากรพิเศษ การแสดงมหาอุปรากรจีนสะท้านปฐพี “งิ้ว” จากคณะไซ้หย่งฮง สร้างความตื่นตาตื่นใจจัดเต็ม 3 วัน 3 เรื่อง Pop-Up Workshops พื้นที่แฮงเอาต์ของคนรักงานคราฟต์ กลิ่นอายสไตล์จีน และที่สำคัญมาถึงถิ่นเยาวราชทั้งที ของอร่อยต้องไม่พลาด! ภายในงานรวบรวมร้านเด็ดร้านดังของเยาวราชมาไว้ครบจบในที่เดียว พิเศษสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานจะได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษที่มีพาสปอร์ตแสตมป์ นำไปสะสมตราประทับ ครบ 5 ดวง หลังจากช้อป-ชิมที่สตรีทฟู๊ดกว่า 20 ร้านตลอดถนนแปลงนาม และบางส่วนภายในศูนย์การ I’m Chinatown แล้วนำมาแลกรับของที่ระลึกสุดพิเศษจาก BEM (มีจำนวนจำกัด)
อย่าพลาดกับ BEM Happy Journey 2025 “เยา ยัง เยี่ยม” ตั้งแต่ 28-30 พฤศจิกายน 2568 เวลา 13.00 – 20.00 น. ณ สถานีวัดมังกร ทางออก 1 และ 2 เดินทางง่าย สะดวก สบาย ด้วยรถไฟฟ้า MRT หรือทางรถยนต์ด้วยทางพิเศษศรีรัช ทางลงพระราม 4 ชิดขวามุ่งหน้าหัวลำโพง ตรงเข้าสู่เยาวราช แล้วมาร่วมสัมผัสโมเมนต์ดีๆ ร่วมกับชุมชนเยาวราชไปด้วยกัน ติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook (เฟซบุ๊ก) : BEM Bangkok Expressway and Metro