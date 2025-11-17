ผู้แทนสภาธุรกิจไทย–จีน เข้าร่วมประชุมความร่วมมืออุตสาหกรรมโลจิสติกส์ จีน–อาเซียน 2025 ณ เมืองฉงชิ่ง ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลาง RCEP หนุนเชื่อมโซ่อุปทานภูมิภาค

นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน — เมื่อวันที่ 12–14 พฤศจิกายน 2568 ผู้แทนจาก สภาธุรกิจไทย–จีน (Thailand-China Business Council 泰中商务委员会) เดินทางเข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติ “2025 China (Chongqing)–ASEAN Logistics Industry Cooperation Conference” หรือการประชุมความร่วมมืออุตสาหกรรมโลจิสติกส์ จีน–อาเซียน ประจำปี 2025 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านโลจิสติกส์และเศรษฐกิจในกรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ผู้แทนไทย ประกอบด้วย คุณไกรสินธุ์ วงศ์สุรไกร, คุณชาญกิจ ไตรรัตนานนท์ และ คุณจารุกิตติ์ ปรีชาชาญพาณิชย์ ซึ่งเข้าร่วมในการประชุมหารือระดับนโยบาย ภาคเอกชน และกิจกรรมจับคู่ธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการ และผู้นำองค์กรจากจีน เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ในการประชุมครั้งนี้ มีการหารือถึงการบูรณาการเส้นทางโลจิสติกส์ระหว่างจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านโครงการสำคัญ เช่น เส้นทางรถไฟจีน–ลาว–ไทย โครงข่าย 2 แกน 1 วงแหวนของ RCEP การขยายเส้นทางเดินเรือ คลังสินค้า และดิจิทัลโลจิสติกส์ ผู้แทนสภาธุรกิจไทย–จีน กล่าวระบุว่า งานประชุมปีนี้ให้ความสำคัญกับ “การเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์” ที่ไม่ใช่เพียงด้านการขนส่ง แต่รวมถึง การค้า การลงทุน เทคโนโลยีด้านซัพพลายเชน และความมั่นคงทางอาหาร
สำหรับหนึ่งในไฮไลต์ของการประชุม คือ เวทีพิเศษด้านการค้าการลงทุนสินค้าเกษตรและอาหาร (Agricultural and Food Trade & Investment Cooperation Session) ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้แทนไทยนำเสนอศักยภาพด้านสินค้าเกษตร อาหารแปรรูป และเทคโนโลยีการผลิต พร้อมจับคู่ความร่วมมือกับผู้ประกอบการจีน “ไทยมีศักยภาพสูงด้านโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าเกษตร–อาหารในภูมิภาค หากผนวกกับเครือข่ายขนส่งและตลาดจีน จะช่วยสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ทรงพลังและแข่งขันได้ในระดับโลก” ผู้แทนสภาธุรกิจไทย–จีนกล่าว
การประชุมดังกล่าวถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการผลักดันบทบาทของไทยในเวที RCEP ซึ่งครอบคลุม 15 ประเทศ และเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยสภาธุรกิจไทย–จีนมีเป้าหมายในการ ดึงดูดการลงทุนและเทคโนโลยีโลจิสติกส์ใหม่ๆ จากจีน, ส่งเสริมการส่งออกและการจับคู่ธุรกิจสินค้าไทยวางตำแหน่งไทยเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าสู่ CLMV และอาเซียน
และการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ยังสะท้อนถึงความร่วมมือภาคเอกชนไทย–จีนที่เติบโตต่อเนื่อง และช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของไทยในเศรษฐกิจภูมิภาคที่กำลังเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียว