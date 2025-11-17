สภาอุตสาหกรรม จัดยิ่งใหญ่งาน “Asia EnwastExpo 2026” ยกระดับสู่เวทีภูมิภาคเอเชียชูแนวคิด “ขับเคลื่อนเอเชีย สู่เศรษฐกิจสีเขียว”

ส.อ.ท. เปิดตัวงาน“Asia EnwastExpo 2026” ดันไทยเป็นผู้นำเศรษฐกิจสีเขียวแห่งเอเชีย จัด 4–6 ก.พ. 69 ที่อิมแพ็คฯ ตอกย้ำพันธกิจ "One FTI" สู่ Net Zero ดึงองค์กรชั้นนำจากทั้งในและต่างประเทศกว่า 200 ราย เข้าร่วมโชว์เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทุกมิติ รวมทั้งระบบจัดการของเสียครบวงจร พร้อมBusiness Matching
กลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดงานแถลงข่าว ณ โรงแรม Ascott Embassy Sathorn Bangkok ประกาศยกระดับงานแสดงสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการของเสียสู่ระดับภูมิภาค Asia EnwastExpo 2026 (Asia Environmental and Waste Management 2026 - Asia EnwastExpo 2026) ชูวิสัยทัศน์ “Empowering Asia’s Green Future – ขับเคลื่อนเอเชีย สู่เศรษฐกิจสีเขียว” ตอกย้ำบทบาทไทย ในการเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมของภูมิภาค โดยส.อ.ท.พร้อมทำหน้าที่เป็น “ศูนย์กลางองค์ความรู้” (Knowledge Hub) ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศ ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 09.00 –18.00 น. ณ อาคาร 5–6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
นายเกรียงไกร เธียรนุกูล ประธาน ส.อ.ท. กล่าวว่า ปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุค "การเปลี่ยนผ่านด้านสิ่งแวดล้อม (Green Transition)" อย่างเต็มรูปแบบ ภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกให้ความสำคัญกับ "การเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth)" โดยมี "เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)" และ "เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)" เป็นแกนกลาง ประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาเซียน จึงมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคให้เติบโตอย่างสมดุล ทั้งนี้การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและแข่งขันได้ในเวทีโลก ต้องใช้แนวทาง "One FTI – Strength Together" ประกอบด้วย 4 มิติสำคัญ ดังนี้ 1. การผลักดันนโยบายอุตสาหกรรมสีเขียว ให้เป็นวาระแห่งชาติ ส่งเสริมธุรกิจบนพื้นฐาน ESG และบูรณาการนโยบายสิ่งแวดล้อมกับนโยบายอุตสาหกรรม 2.การส่งเสริมการลงทุนในเทคโนโลยีสะอาด ผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมเร่งนำเทคโนโลยีที่ลดการใช้ทรัพยากร ของเสีย และการปล่อยคาร์บอน มาใช้ในการผลิต 3. การสนับสนุนภาคธุรกิจในการลดการปล่อยคาร์บอน เพื่อตอบสนองเป้าหมาย Carbon Neutrality ในปี 2050 และ Net Zero ในปี 2065 ของไทย พร้อมรับมือกฎระเบียบเข้มข้น เช่น CBAM 4. การสร้างระบบนิเวศเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ครบวงจร ด้วยการพัฒนาให้เป็นกลไกสำคัญในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยสร้างระบบนิเวศที่เชื่อมโยงผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้จัดการของเสีย
ประธานส.อ.ท. ย้ำด้วยว่า งาน Asia EnwastExpo 2026 ไม่ใช่เพียงแค่งานแสดงนวัตกรรม แต่เป็น "สัญลักษณ์ของการก้าวสู่ระดับภูมิภาค" ที่ประเทศไทยจะเป็น "ศูนย์กลางการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมแห่งเอเชีย" ทั้งนี้ส.อ.ท. เชื่อมั่นว่า การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวต้องอาศัย "พลังของเครือข่าย (Network Power)" และ "ความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วน" เมื่อรวมพลังเป็น "One FTI" จะสามารถขับเคลื่อนประเทศไทยและเอเชียสู่เป้าหมาย Net Zero ได้อย่างมั่นคง
ด้านนายธนาธร ตรงสิทธิวิทู ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม ส.อ.ท. กล่าวว่า งาน Asia EnwastExpo 2026 เป็นเวทีระดับภูมิภาค สำหรับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมในทุกมิติ ตั้งแต่พลังงานหมุนเวียน พลังงานสำหรับภาคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสีเขียว ระบบจัดการของเสียครบวงจร ไปจนถึงแนวทางการปรับตัวของอุตสาหกรรมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายในงานจะมีองค์กรชั้นนำจากทั้งในและต่างประเทศกว่า 200 ราย เข้าร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมทั้งภาคอุตสาหกรรม พลังงาน ชุมชน และภาคบริการ คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานไม่น้อยกว่า 8,000 คน งานนี้จัดขึ้นบนพื้นที่กว่า 8,000 ตารางเมตรที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อรองรับความต้องการของผู้ประกอบการกว่า 200 บริษัท ซึ่งขณะนี้พื้นที่แสดงสินค้าคงเหลือเพียง ร้อยละ 30 เท่านั้น จึงขอเรียนเชิญชวนภาคธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม สีเขียวแห่งภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้ยังได้จัดโซนพิเศษสำหรับภาคครัวเรือนและผู้บริโภคทั่วไป เพื่อให้ผู้สนใจได้เรียนรู้เกี่ยวกับโซลูชันพลังงานสะอาด การใช้พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อันเป็นการสร้างวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมที่เริ่มต้นจากระดับครัวเรือนไปสู่ระดับประเทศ
สำหรับไฮไลท์และกิจกรรมสำคัญในงาน Asia Enwastexpo 2026 อาทิ โปรแกรมจับคู่เจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อ กิจกรรมประชุม สัมมนาเชิงวิชาการ โซน Start-up ผลิตภัณฑ์ทางด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับจำหน่าย และMini-Concert จากศิลปินนักร้องชื่อดัง นอกจากนี้ ภายในงานยังมีบริการและนวัตกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจ ได้แก่:
* ที่ปรึกษาด้าน ESG (Environmental, Social, and Governance)
* Smart Grid และ IoT
* ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
* โซลูชันพลังงานสำหรับภาคอุตสาหกรรม
* ระบบการจัดการพลังงานในโรงงาน
* ระบบรีไซเคิลความร้อนเหลือทิ้ง (Waste Heat Recovery)
* โซลูชันการลดคาร์บอน (Carbon Reduction Tech)
บริการออกแบบวิศวกรรมสำหรับการจัดการของเสียและน้ำเสีย การเก็บรวบรวมและเรียงลำดับวัสดุเพื่อการรีไซเคิล พบกับไฮไลท์ New Zone: พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม โซลูชันด้านพลังงานสะอาดและยั่งยืน ได้แก่ พลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ
ขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการ “ขับเคลื่อนเอเชีย สู่เศรษฐกิจสีเขียว” และร่วมสร้างอนาคตที่สดใสและยั่งยืนไปด้วยกันในงาน Asia EnwastExpo 2026 – งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 09.00 –18.00 น. ณ อาคาร 5–6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
ผู้สนใจเข้าชมงานลงทะเบียนล่วงหน้าฟรี: https://enwastexpo.com/th/visitor-registration/
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Website: www.enwastexpo.com หรือ Facebook: https://www.facebook.com/EnwastExpo หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line : @enwastexpo หรือโทรสอบถามได้ที่กลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม ส.อ.ท.คุณฐิติพร (แคท) โทร: 084-166-9229 / คุณภาวิณี (เมย์) โทร 063-223-4014