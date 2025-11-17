รฟท.เตรียมชงบอร์ดอนุมัติ SRTA เช่าที่ดิน 10 แปลงใหญ่ “บางซื่อ-แม่น้ำ-หัวมุมอตก.-มักกะสัน”เร่งปั๊มรายได้ทรัพย์สิน

รฟท.เตรียมชงบอร์ด 25 พ.ย.นี้ อนุมัติ SRTA เช่าที่ดิน 10 แปลงใหญ่ มูลค่าเกิน 500 ล้านบาท”บางซื่อ -แม่น้ำ -หัวมุมอตก.-มักกะสัน-หัวหิน-หาดใหญ่”หวังพัฒนาเชิงพาณิชย์สร้างรายได้เพิ่ม ส่วนบ้านเพื่อคนไทยเลื่อนจับฉลาก รอออกแบบเสร็จต้นปี 69
นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า
รฟท.ยังคงเดินหน้าในการเพิ่มสัดส่วนรายได้ด้านที่ดินและทรัพย์สิน โดยหลังจากตั้งบริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด (อสท.) หรือ SRTA เป็นบริษัทลูกได้ทยอย ให้เช่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัว ในการบริหารสัญญาเชิงพาณิชย์ไปแล้ว และล่าสุด ทาง SRTA ได้ทำเรื่องมายังรฟท. เพื่อขอเช่าที่ดิน 10 แปลงใหญ่ ไปบริหารเชิงพาณิชย์ โดยจะนำเสนอที่ประชุมบอร์ดรฟท.ในวันที่ 25 พ.ย. 2568 ขออนุมัติให้ SRTA เช่าเนื่องจาก แต่ละแปลงมีมูลค่าเกิน500 ล้านบาท เช่น ที่ดินแปลงแม่น้ำ ,หาดใหญ่ ,หัวมุมอตก. เป็นต้น
“ตามหลักการการให้ SRTA เช่าที่ดินรถไฟนั้น กำหนดว่า ที่ดินที่มีมูลค่าการพัฒนาต่ำกว่า 500 ล้านบาท อยู่ในอำนาจผู้ว่าฯรฟท. ที่จะอนุมัติให้ SRTA เช่าบริหาร หากประเมินมูลค่าการพัฒนาเกิน 500 ล้านบาท ต้องเสนอบอร์ดรฟท.ขออนุมัติ “
@รายได้”ทรัพย์สิน”เพิ่ม หวังรฟท.มีกำไร
นายอนันต์กล่าวว่า ปัจจุบันรถไฟมีรายได้จาก 3 ส่วน ได้แก่ รายได้จากการขนส่งสินค้า ประมาณ 2,100 ล้านบาท/ปี ตั้งเป้าเติบโตปีละ 10%, รายได้จากบริหารทรัพย์สิน ประมาณ 3,900 ล้านบาท/ปี และรายได้จากการโดยสารและท่องเที่ยว ประมาณ 3,900 ล้านบาท/ปี ซึ่งจะเห็นว่า รายได้ด้านโดยสารและทรัพย์สิน มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน แต่ในข้อเท็จจริง ในด้านการโดยสารและท่องเที่ยว มีต้นทุนดำเนินงานมากกว่า ทั้ง ค่าเชื้อเพลิงค่าซ่อมบำรุง บุคลากร ดังนั้นรฟท.ต้องทำสมดุลย์รายได้ให้เหมาะสม ทั้งรายได้และรายจ่ายด้วย
“ต้องเร่งรัดเพิ่มรายได้ทุกด้าน แต่ด้านทรัพย์สิน หากสามารถเพิ่มได้มากเท่าไร ก็จะทำให้มีผลต่อผลประกอบการและทำให้รฟท.มีกำไรได้ เพราะถือว่าเป็นส่วนที่มีต้นทุนน้อยกว่า ส่วนด้านขนส่งสินค้า ล่าสุด ครม.อนุมัติให้จัดซื้อรถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า (บทต.) จำนวน 946 คัน วงเงิน กว่า 2,459 ล้านบาท แต่ต้องใช้เวลาในการจัดหา ขณะที่ปัจจุบัน มีแคร่สินค้าประมาณกว่า 1,000 คัน จะมีการปรับการบริหารจัดการจัดตารางการเดินรถที่มีคอขวดให้มีศักยภาพในการขนส่งเพิ่มขึ้น
รายงานข่าวเปิดเผยว่า สำหรับที่ดินที่มีมูลค่าเกิน 500 ล้านบาท ที่ SRTA มีการศึกษาและเตรียมเสนอรฟท. ขอเช่าพัฒนา ได้แก่ 1. บริเวณพหลโยธิน (แปลงหัวมุมอตก.) 2. บริเวณบางซื่อ แปลง A 3. บริเวณบางซื่อ แปลง C 4. บริเวณบางซื่อ แปลง E 5. บริเวณบางซื่อ แปลง G 6. บริเวณสถานีศิลาอาสน์ 7. สนามกอล์ฟหัวหินและโรงแรมกอล์ฟอิน หัวหิน 8. บริเวณสถานีหาดใหญ่ แปลง B 9. บริเวณสถานีแม่น้ำ 10. บริเวณย่านมักกะสัน แปลง C
นายอนันต์กล่าวอีกว่า ในการประชุม บอร์ด รฟท . เมื่อวันที่ 7 พ.ย.2568 ที่ผ่านมา ได้มีมติมีมติเห็นชอบรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด (อสท.) เพิ่มเติม อีก 4 คน หลังจากที่มีกรรมการ SRTA พ้นตำแหน่งเนื่องจากการลาออกและครบวาระ ทำให้เหลือกรรมการเพียง 3 คน โดยก่อนหน้านี้มีผู้แทนกระทรวงคมนาคม ผู้แทนกระทรวงการคลัง ที่บอร์ดรฟท.เคยเห็นชอบไปแล้ว หลังจากนี้เป็นขั้นตอน SRTA เรียประชุมผู้ถือหุ้นภายในเดือนพ.ย. นี้ และเลือกประธานบอร์ด SRTA ต่อไป
@“บ้านเพื่อคนไทย”เลื่อนจับฉลาก รอออกแบบเสร็จต้นปี 69
นายอนันต์กล่าวถึง โครงการ”บ้านเพื่อคนไทย”ว่า ขณะนี้ SRTA อยู่ระหว่าง ศึกษาออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงาน EIA ใช้เวลา 6 เดือน คาดว่าจะแล้วเสร็จในต้นปี 2569 ส่วนที่กำหรดโครงการนำร่อง 4 พื้นที่แรก โดยให้ประชาชนลงทะเบียนตรวจสอบคุณสมบัติไว้แล้ว และกำหนดว่าจะมีการจับฉลาก ในเดือนพ.ย. 2568 คงต้องเลื่อนออกไปก่อนจนกว่าการออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ เพราะจะเห็นความชัดเจน ทั้งโครงสร้างของแบบและจำนวนห้อง และเกี่ยวข้องกับวงเงินในการลงทุนทั้งหมด จากนั้นจะประกาศเรื่องการจับฉลากต่อไป
“งบลงทุนบ้านเพื่อคนไทยทาง SRTA ใช้การบริหารทางการเงิน มาลงทุน ไม่ได้กระทบเงินลงทุนของรฟท.และแม้จะเปลี่ยนแปลงรัฐบาล แต่โครงการจะยังเดินหน้าเพราะเป็นโครงการที่ประชาชนได้ประโยชน์ และมีการใช้ที่ดินรถไฟได้คุ้มค่า มีการศึกษาไปแล้ว เพียงแต่ รอการออกแบบละเอียดเพื่อดูตัวเลขการลงทุนจริง และประเด็นความคุ้มค่าในการลงทุนของ SRTA จากเดิมที่คาดการณ์ตัวเลขไว้”นายอนันต์กล่าว
@ตั้งบอร์ด SRTA ใหม่ “ไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล”คัมแบ็ก
รายงานข่าวแจ้งว่า รายชื่อกรรมการ SRTA ที่บอร์ดรฟท.เห็นชอบ
ได้แก่ 1. นายชวเจตน์ สุนทรวิทย์ กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง 2. นายกษิดิศ อัชนันท์ กรรมการอิสระ 3. นายนิทัศน์ มณีศิลาสันต์ กรรมการอิสระ 4. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5. นายรณัชย์ ประทุมสุวรรณ กรรมการอิสระ