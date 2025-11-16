‘McHappy Smile’ สู่โรงเรียนวัดจอมทอง พิษณุโลก

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางสาวกิตติวรรณ อนุเวชสกุล (ซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แมคไทย จำกัด ร่วมสานต่อเจตนารมณ์ในการเคียงคู่สังคมไทยของแมคโดนัลด์ ประเทศไทย พร้อมผนึกกำลังกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดโครงการพัฒนาสังคม ‘McHappy Smile’ เพื่อเติมเต็ม ความสุข ปลุกพลังแห่งรอยยิ้ม และส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านกิจกรรมพัฒนาประสบการณ์อาชีพ อาทิ การทัวร์ร้านแมคโดนัลด์ และ กิจกรรม Burger Workshop ทำเบอร์เกอร์ด้วยตัวเอง เป็นต้น รวมถึงการส่งมอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อสนับสนุนสุขภาพที่แข็งแรงแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดจอมทอง จ. พิษณุโลก