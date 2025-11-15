GC - อว. สานต่อโครงการ “จากครัว...สู่เครื่อง” สร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่ ดันไทยสู่ศูนย์กลางการบินคาร์บอนต่ำอาเซียน

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล และผู้ผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน (SAF) เชิงพาณิชย์รายแรกของไทย ประกาศความร่วมมือกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในโครงการความร่วมมือ “จากครัว...สู่เครื่อง” เพื่อขยายจุดรวบรวมน้ำมันพืชใช้แล้ว (Used Cooking Oil: UCO) สู่เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ มุ่งสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ คนรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำ
ความร่วมมือนี้ต่อยอดความสำเร็จจากโครงการนำร่องในช่วงเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2568 โดย GC ร่วมกับภาคีเครือข่าย ศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิลและพันธมิตรกว่า 22 แห่งในจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียง สามารถรวบรวม UCO ได้ 7.09 ตัน นำไปผลิตเป็น SAF ได้ 1.75 ตัน สร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนกว่า 215,000 บาท และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 5,654.98 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
การขยายความร่วมมือสู่สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศครั้งนี้ จึงนับเป็นก้าวสำคัญในการขยายเครือข่ายจุดรับคืน UCO จากปัจจุบันที่มีอยู่ 56 แห่งทั่วประเทศ ให้ครอบคลุมและเข้าถึงคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการของเสียอย่างเป็นระบบตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และสนับสนุนเป้าหมายผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น "ศูนย์กลางการบินคาร์บอนต่ำ ของอาเซียน" (ASEAN Low-Carbon Aviation Hub)
ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวง อว. กล่าวว่า “กระทรวง มีนโยบายขับเคลื่อน “มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)” โดยให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งทั่วประเทศมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมาย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050 สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล การผนึกกำลังกับ GC ครั้งนี้สอดคล้องกับภารกิจสร้างความตระหนักรู้ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดย อว. จะสนับสนุนการขยายจุดรวบรวม UCO ไปยังเครือข่ายมหาวิทยาลัย เบื้องต้นตั้งเป้านำร่องกว่า 20 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ซึ่งจะประเมินตามความพร้อมของแต่ละสถาบันต่อไป นี่คือการสร้างต้นแบบการจัดการของเสียในสถาบันอุดมศึกษาที่จะขยายผลสู่สังคมวงกว้าง”
คุณณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GC เปิดเผยว่า “GC เชื่อมั่นในพลังของคนรุ่นใหม่และสถาบันการศึกษา ความร่วมมือกับกระทรวง อว. วันนี้ คือการนำศักยภาพของ GC ในการเปลี่ยนน้ำมันพืชใช้แล้วให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงอย่าง SAF มาผสานกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เพื่อมุ่งสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value) ระหว่างภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา และชุมชน อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเราไม่เพียงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่กำลังสร้างวัฒนธรรมแห่งความยั่งยืนให้เกิดขึ้นจริงในกลุ่มเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป”
ภายใต้ความร่วมมือนี้ GC และ กระทรวง อว. จะร่วมกันส่งเสริมการจัดตั้งจุดรวบรวม UCO ในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีจัดการน้ำมันพืชใช้แล้ว ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อขยายพลังแห่งความยั่งยืนจากภาคอุตสาหกรรมสู่สถาบันการศึกษา และสร้างแรงขับเคลื่อนสำคัญให้ประเทศไทยก้าวสู่เป้าหมาย Net Zero และเป็นศูนย์กลางการบินคาร์บอนต่ำของอาเซียน
โครงการความร่วมมือ “จากครัว...สู่เครื่อง” ยังเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโรงกลั่นชีวภาพ (Biorefinery) ของ GC ที่สามารถผลิตได้ทั้ง SAF เคมีภัณฑ์ชีวภาพ (Biochemicals) และพลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) ซึ่งสามารถต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์หลากหลายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สะท้อนความมุ่งมั่นของ GC ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และสร้างความแตกต่างอย่างยั่งยืน