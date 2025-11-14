xs
กลุ่มพูลผล มอบเงินสนับสนุน และน้ำมันพืชตรากุ๊ก วุ้นเส้นต้นสน ให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และเหล่าทหารกล้า

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



คุณดนัยธนิต พิศาลบุตร กรรมการผู้จัดการ กลุ่มพูลผล ร่วมด้วยผู้บริหารในกลุ่มพูลผล คุณเพชร หวั่งหลี , คุณวีรพล เจศรีชัย , คุณสายใจ เจศรีชัย , คุณอภิชาต หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิทองพูลหวั่งหลี และทีมงานกลุ่มพูลผล เดินทางเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเหล่าทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจชายแดนไทย-กัมพูชา และชายแดนภาคใต้ ที่พักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พร้อมมอบเงินช่วยเหลือสนับสนุน และมอบผลิตภัณฑ์ในกลุ่มพูลผล อาทิ น้ำมันพืชตรากุ๊ก, “ต้นสน อีทซี่” วุ้นเส้นกึ่งสำเร็จรูปตราต้นสน, น้ำจิ้มสุกี้ต้นสน ให้แก่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รวมถึงเหล่าทหารที่ได้รับบาดเจ็บ โดยมี พันเอก อดิสรณ์ ลำเพาพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า/เลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์ฯ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และในวันเดียวกันนี้ กลุ่มพูลผล ยังมอบเงินช่วยเหลือสนับสนุนให้กับ 15 ครอบครัวทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติภารกิจชายแดนไทย-กัมพูชา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600,000 บาท








