Meizu เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ Meizu Note 21 Pro เขย่าตลาดเมืองไทย

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 Meizu เปิดตัวสมาร์ตโฟนรุ่นใหม่ Meizu Note 21 Pro อย่างเป็นทางการในประเทศไทย สมาร์ตโฟนรุ่นนี้โดดเด่นด้วยประสิทธิภาพทรงพลัง กล้องถ่ายภาพคุณภาพสูง และดีไซน์หรูหรา เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุดในตลาดสมาร์ตโฟน 4G
Meizu Note 21 Pro ขับเคลื่อนด้วยชิปประมวลผล MediaTek Helio G99 แบบแปดคอร์ มาพร้อมหน้าจอ ขนาด 6.78 นิ้ว ความละเอียด FHD+ และรีเฟรชเรต 120Hz ให้ภาพลื่นไหลสมจริง พร้อม ฟังก์ชัน NFC สำหรับการชำระเงินแบบไม่ต้องสัมผัสและการเชื่อมต่ออัจฉริยะ เพื่อความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน
ด้านกล้อง มาพร้อมกล้องหลังคู่ 64MP + 2MP และกล้องหน้า 13MP ที่ถ่ายภาพได้คมชัดและเป็นธรรมชาติ
แบตเตอรี่ขนาด 4950mAh รองรับการชาร์จเร็ว 30W Fast Charge ใช้งานได้ยาวนาน ดีไซน์ฝาหลังลวดลายหินอ่อนเพิ่มความหรูหราและเอกลักษณ์
หน่วยความจำ RAM 8GB และ ROM 256GB (UFS 2.2) รองรับ สองซิม 4G ให้ประสบการณ์ใช้งานที่ลื่นไหลและสะดวกสบาย
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่: https://www.facebook.com/MEIZUThailand
เกี่ยวกับ Meizu
Meizu ก่อตั้งขึ้นในปี 2003 เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นพัฒนาสมาร์ตโฟนและผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
อื่น ๆ ภายใต้แนวคิด “Pursuit of the Ultimate Experience” เพื่อมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและนวัตกรรมล้ำสมัยให้กับผู้ใช้ทั่วโลก