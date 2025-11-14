M Card สร้างคอมมูนิตี้นานาชาติกลางกรุง ในงาน “Expatriate M Card Festival of the World”

M Card โดย เดอะมอลล์ กรุ๊ป ชวนชาวต่างชาติและคนไทยผู้หลงใหลในสีสันของโลก มาร่วมเปิดประสบการณ์สุดพิเศษในงาน “Expatriate M Card Festival of the World” เทศกาลแห่งมิตรภาพและวัฒนธรรมนานาชาติที่รวบรวมความอบอุ่นจากกว่า 17 ประเทศทั่วโลก ผ่านวัฒนธรรมอาหาร สินค้า นานาชาติ ระหว่างวันที่ 13–16 พฤศจิกายน 2568 ณ ควอเทียร์อเวนิว ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์
งานนี้จัดขึ้นเพื่อสร้าง Community Hub แห่งใหม่สำหรับชาว Expat ในประเทศไทย ให้ได้มาพบปะ แลกเปลี่ยน และใช้เวลาร่วมกันในบรรยากาศสุดชิลแบบยุโรปใจกลางสุขุมวิท ภายในงานเต็มไปด้วยกิจกรรมหลากหลาย ทั้งโซนอาหารนานาชาติ “International Food” ที่รวมรสชาติจากทั่วโลก อาทิ พาสต้าอิตาเลียน ซูชิญี่ปุ่น อาหารไทยยอดนิยม ไปจนถึงสตรีทฟู้ดเกาหลี พร้อมเบียร์นานาชาติรสเยี่ยม
นอกจากนี้ยังมีโซน Lifestyle & Fashion Market ให้ได้เพลิดเพลินกับสินค้าสุดเก๋จากแบรนด์ D.I.Y. และงานคราฟต์ทั่วโลก เช่น เครื่องประดับหรูจาก Pearl Jewelry และสินค้าทำมือดีไซน์เฉพาะ รวมถึงโซนศิลปวัฒนธรรมที่จัดเต็มด้วยการแสดงจากศิลปินและเยาวชนโรงเรียนนานาชาติชื่อดัง อาทิ Bangkok Patana International School, Harrow International School, Montessori Academy Bangkok International School, NIST International School, Shrewsbury International School และการแสดง UNESCO Dance จากสถาบัน Nonsuch History and Dance และไฮไลต์พิเศษ “ระนาดเรืองแสง” จาก Fino the Ranad
พิเศษสำหรับสมาชิก M Expatriate Card รับสิทธิพิเศษมากมาย อาทิ สิทธิพิเศษร้านค้าและ Workshop ในงาน คูปองส่วนลดห้างสรรพสินค้าในเครือ Em District มูลค่ารวมกว่า 1,500 บาท ส่วนลดร้านอาหารชื่อดัง และสิทธิพิเศษจากสถาบันความงามและสุขภาพชั้นนำ
ร่วมสัมผัสความอบอุ่นที่ผสาน “วัฒนธรรม รสชาติ และไลฟ์สไตล์ระดับโลก” ไว้ในงานเดียว ที่ “Expatriate M Card Festival of the World” ระหว่างวันที่ 13–16 พฤศจิกายน 2568 ณ ควอเทียร์อเวนิว ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์